Runrunes de Bocaranda: LA CAÍDA DE KABUL Y TODO AFGANISTÁN - Runrun

Izq cuenta de @aahmady en Twitter. Der. Avión C-17 de la fuerza aérea estadounidense con 640 personas que huyen de Kabul (Foto: Defensa One).

La situación de Afganistán es contada por Ajmal Ahmady presidente del Banco Central Afgano desde su celular minuto a minuto. Utilizó las redes sociales para describir cómo trató de mantener la calma mientras los talibanes se acercaban a Kabul.

Ahmady dijo que se quedó en su escritorio, tratando de tranquilizar a los bancos e inversores, hasta el domingo por la mañana. Tomó un vuelo militar fuera del país esa noche, después de que los talibanes irrumpieran en la capital.

En una serie de tuits describió cómo estaba «disgustado por la falta de planificación por parte de los líderes afganos». Enfatizó que no podía perdonar al presidente Ashraf Ghani por causar el caos.

1 / El colapso del gobierno en Afganistán la semana pasada fue tan rápido y completo, fue muy desorientador y difícil de comprender. Así es como parecían proceder los hechos desde mi perspectiva como Gobernador del Banco Central.

2 / Aunque gran parte de las áreas rurales cayeron en manos de los talibanes en los últimos meses, la primera capital provincial en caer fue hace solo una semana y dos días. El viernes 6 de agosto cayó Ziranj. Durante los siguientes 6 días, varias otras provincias cayeron, particularmente en el norte.

3 / Hubo varios rumores de que las instrucciones para no pelear venían de alguna manera desde arriba. Esto ha sido repetido por Atta Noor e Ismael Khan. Parece difícil de creer, pero persiste la sospecha de por qué ANSF (Fuerzas de Seguridad Nacional de la República Islámica de Afganistán, también conocidas como Fuerzas de Seguridad y Defensa Nacional de Afganistán), abandonó las informaciones con tanta rapidez. Hay algo que queda sin explicar

4 / La volatilidad de la moneda y otros indicadores habían empeorado, pero el Banco Central Afgano (DAB) pudo estabilizar el entorno macroeconómico relativamente bien durante la última semana, dado el deterioro del entorno de seguridad. Luego vino el jueves pasado.

5 / Asistí a mis reuniones habituales. Ghazni cayó por la mañana. Dejé el trabajo y, cuando volví a casa, también se cayeron Herat, Kandahar y Baghdis. Helmand también fue objeto de graves ataques. Kandahar ha caído. Esto pronto será anunciado por @Zabehulah_M33

6 / Viernes: recibimos una llamada (informando) que, dado el deterioro del entorno, no recibiríamos más envíos de dólares. La gente difundió rumores de que había huido el viernes. El sábado, DAB tuvo que suministrar menos divisas a los mercados el sábado, lo que aumentó aun más el pánico.

7 / La moneda se disparó de un 81 estable a casi 100 y luego volvió a 86. El sábado mantuve reuniones para tranquilizar a los bancos y a las casas de cambio para que se tranquilizaran. No puedo creer que eso fue un día antes de la caída de Kabul.

8 / El sábado por la noche, mi familia llamó para decir que la mayoría del gobierno ya se había ido. Me quedé estupefacto. Una evaluación de seguridad predijo con precisión la llegada de los talibanes a Kabul en 36 horas y su caída en 56 horas. Me preocupé y compré boletos para el lunes como medida de precaución.

9 / El domingo comencé a trabajar. Los informes a lo largo de la mañana fueron cada vez más preocupantes. Dejé el banco y dejé a los gerentes a cargo. Me sentí terrible por dejar al personal. ¡Pero llegué al aeropuerto y vi que Mohaqeq, Rahmani, Massoud y otros altos funcionarios ya estaban allí! El jefe del parlamento parecía contento. Había sido un honor recibir a una delegación de líderes políticos afganos que llegaron hoy a Islamabad para una visita de tres días para consultas sobre el camino a seguir para la paz y la estabilidad en Afganistán

Vi a la vicepresidenta danesa partiendo, supuestamente, rumbo a Qatar. Para entonces se rumoreaba que el vicepresidente Saleh se había ido. Los ministros y otros dirigentes esperaban los vuelos de Fly Dubai y Emirates. Ambos fueron cancelados. Aseguré un vuelo de Kam Air el domingo a las 7 pm. Entonces se nos cayó el suelo: el presidente ya se había ido del país:

DE REPENTE: El presidente afgano Ashraf Ghani abandona el país, dice el presidente del consejo de reconciliación, Abdullah Abdullah.

10 / Sabía en ese momento que mi vuelo sería cancelado y habría un caos. Como se esperaba, los empleados y los militares dejaron sus puestos. Todos corrieron a través de las puertas del vuelo de Kam Air. Más de 300 pasajeros abordaron un avión de 100 asientos. El avión no tenía combustible ni piloto. Todos esperábamos que se fuera. Recuerdo hace 15 años cuando la gente estaba saltando de sus hogares al aeropuerto para estar bajo la protección del ejército estadounidense.

