VIDEOS | Crisis en Afganistán: talibanes toman el control y la población huye - Runrun

Un grupo de líderes políticos de Afganistán formó este domingo el Consejo de Coordinación para la transición del poder a manos de los talibanes, después de que, tras la pérdida del control de la mayoría de la provincias del país en manos insurgentes, el presidente afgano, Ashraf Ghani, abandonase el país.

«Se formó un Consejo de Coordinación después de la salida de Ashraf Ghani y otros funcionarios responsables del país, en aras de una mejor gestión de los asuntos de paz y la transición pacífica (del poder)», informó en un comunicado el expresidente afgano y miembro del nuevo cuerpo, Hamid Karz.

Además de Karzai, el equipo que preparará la entrega del poder a los talibanes, tras veinte años de guerra, está integrado por el presidente del Consejo Superior para la Reconciliación Nacional, Abdullah Abdullah, y el líder del partido Hizb-e-Islami y ex señor de la guerra, Gulbuddin Hekmatyar.

El presidente afgano había investido ayer con «plena autoridad» a este consejo durante una reunión en el Palacio Presidencial, cuando se suponía que estos viajarían a Doha para negociar con los insurgentes una salida política del conflicto.

Ghani y varios de sus colaboradores de Gobierno más cercanos abandonaron hoy el país en secreto, en pleno asedio de los insurgentes a Kabul, sin informar a la nación ni presentar una renuncia pública.

El consejo, en una primera medida, llamó tanto a las fuerzas del Gobierno como a los talibanes a «ejercer la tolerancia», evitar cualquier tipo de enfrentamiento y caos, y evitar actos destructivos de oportunistas armados en Kabul.

El consejo fue formado justo después de que los combatientes talibanes fueran autorizados por sus líderes a ingresar en la ciudad para imponer medidas de seguridad y evitar robos ante la huida de las tropas afganas de varias zonas de la capital.

Los talibanes inicialmente aseguraron que no entrarían en Kabul a la espera de una transición pacífica.

Varios testigos presenciales relataron a Efe que la mayoría de las comisarías fueron saqueadas por personas y hombres armados, tras ser evacuadas de forma no coordinada por las fuerzas de policía.

Por su parte, la agencia AP reseñó que los talibanes se preparaban para declarar el Emirato Islámico de Afganistán desde el palacio presidencial en Kabul.

Esto de acuerdo con las versiones de un funcionario del grupo militante.

Cabe recordar que ese era el nombre del país bajo el gobierno talibán derrocado por las fuerzas lideradas por Estados Unidos en 2001.

En redes sociales, se viralizaron videos de cómo la población civil comenzó a huir de Kabul por el avance de los talibanes.

Una de las que compartió su testimonio fue la cineasta Sahra Karimi, quien relató que el temor es latente en las calles.

«Los talibanes han entrado a la ciudad y estamos huyendo. Todo el mundo tiene miedo», declaró en un live de Instagram.

“Taliban have entered the city and we are running away. Everyone is afraid.”

This is not a clip from a scary movie, This is the reality in Kabul. Last week the city hosted a film festival & now they running away for their lives. Heartbreaking to watch but the world is do nothing pic.twitter.com/90PzxqLPYE

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) August 15, 2021