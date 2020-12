Runrunes de Bocaranda: MEDIO – A LA CARRERA - Runrun

Timoteo Zambrano, el llamado “Alacrán Mayor”. Foto base en Poderopedia. Comp. Runrunes

LA CARRERA

Este dato me lo pasa un candidato a diputado que se quedó guindando y no salió y que ahora, indignado por lo que llama “el engaño rojo”, me escribe: “Comenzó la «hora loca» en el CNE de Indira. Los Rodríguez van en auxilio de Timoteo Zambrano, a ruego de Rodríguez Zapatero y en pago a sus servicios prestados.

El verdadero cuento de la trampa es como sigue: la alianza de su minipartido «Cambiemos» con «Avanzada Progresista», de Henry Falcón, apenas sumó votos para un solo diputado principal (Luis Augusto Romero), quedando por fuera Timoteo (2do en la lista). La solución para dar «cobertura legal» a un puesto de principal para el apodado «Alacrán Mayor» fue incluir, postevento electoral, la tarjeta del partido Ecológico y sumar los votos suficientes a cambio de seguir operando a trastienda para el régimen.

EL CHAPARRÓN

Una rápida consulta hecha por los miembros de uno de los partidos de la otrora sólida coalición gubernamental, hoy con amplia discrepancia ante el tema de las libertades en el CNE y los medios controlados, da cuenta de que la malhadada frase referida al voto y la comida fue una provocación innecesaria ante las dificultades que ya pasan los que reciben las cajas CLAP, que cada vez vienen con peor contenido.

Le echan la culpa a ella de la mayor parte de las reacciones que impulsaron la no presentación en los centros electorales. La procesión por dentro se hace cada vez más pública. Las protestas diarias a nivel nacional van en aumento. Son una señal de inconformidad que no se apaga con represión.

AHORA SE FILTRA

Recordemos que en esta columna del pasado 3 de noviembre les comenté de la reunión secreta entre Jorge Rodríguez y Richard Grenell, un exfuncionario de la administración estadounidense y muy cercano a Trump y su yerno Jared Kuchner.

Entre uno de los temas tratados ante la expectativa de que Donald Trump repitiera en la presidencia -aparte de pedir el levantamiento de algunas sanciones- estaba la oferta de mejorar las relaciones, ceder en algunos puntos donde se ha vulnerado de muerte a la democracia y tratar de recuperar los activos de Citgo. A pesar de Grenell haber informado a la Casa Blanca y al Departamento de Estado nada se supo después. ¿Quizás la filtración de la noticia del encuentro o falta de interés por parte del gobierno de Trump?…