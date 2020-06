Runrunes de Bocaranda: BAJO - NUESTRO ORO Y EL JEFE LIBIO - Runrun

El mariscal libio Khalifa Haftar se lleva el oro de Venezuela. Fotos Pixabay y NMagharebia / Wikimedia Commons (General Haftar).

NUESTRO ORO Y EL JEFE LIBIO

Lo trajo el diario parisino Le Monde el pasado 12/6. Demuestra las conexiones del mariscal libio Khalifa Haftar con Venezuela. Lo titula “Las inquietantes conexiones del mariscal Haftar”.

Cito: “Los familiares del señor de la guerra libio fueron dos veces a Caracas a bordo de su Falcon”. Relatan cómo la tarde del domingo 7 de junio un Falcon-900 registrado P4-RMA de Benghazi, Libia, aterrizó en el aeropuerto Simón-Bolívar-Maiquetía en Caracas. La llegada de este jet privado a la capital venezolana atrajo instantáneamente la atención de los fanáticos del ‘seguimiento de vuelos’ que los monitorean en tiempo real. De hecho, el avión es el que usualmente usa el mariscal Khalifa Haftar, el jefe del autoproclamado Ejército Nacional Libio (ANL) que ha estado librando una guerra durante catorce meses contra el gobierno de Trípoli con efectos desestabilizadores en la geopolítica del Mediterráneo Oriental.

Entonces, ¿qué hará el Falcon de Haftar en el otro lado del mundo en la tierra de la ‘revolución bolivariana’ que enfrenta las sanciones estadounidenses? El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, inmediatamente difundió la noticia, pero de manera lacónica (salió solo en La Patilla). La información local no hace más ruido que eso. Hay que decir que la Venezuela del presidente Nicolás Maduro, en medio del colapso, es habitual para estas visitas de cohortes de comerciantes e intermediarios de todo tipo que vienen a ofrecer sus servicios a Caracas para eludir las sanciones en Washington.

El mariscal Haftar obviamente no estaba a bordo del avión. Una presencia que habría sido incongruente, por decir lo menos, para un viaje no oficial, sino secreto. Pero dos miembros de su séquito cercano lo fueron según una fuente libia: su propio hijo Al-Seddiq Haftar y el coronel de la fuerza aérea Al-Madani Al-Fakhri, exjefe del omnipotente “comité de inversión militar”, que gestiona los asuntos económicos y financieros en Cirenaica (este de Libia), la fortaleza regional de Campamento de Haftar. El 24 de abril, el mismo avión fue visto en Caracas por los ‘rastreadores de vuelo’. Dos viajes entre Libia y Venezuela en un mes y medio no es poca cosa”.

La mayoría de las fuentes familiares en el dossier libio obtenido por Le Monde están de acuerdo en que esta conexión venezolana por parte de Haftar es parte de un repentino activismo comercial destinado a salvar lo que se puede en el contexto de una jubilación militar.

“Frente al acuerdo nacional de gobierno (GAN) de Faïez Sarraj con el apoyo de los turcos, el mariscal ha encadenado los reveses en Tripolitania (Oeste) desde mediados de abril y definitivamente perdió el juego en Trípoli desde principios de junio. Un colapso que lo condena a recurrir a su bastión del este. Sus enojados patrocinadores extranjeros, Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Egipto, comienzan a golpearlo.

En el camino de regreso desde Caracas, el avión hizo, en la mañana del 8 de junio, una escala en Conakry, la capital de Guinea. Al mismo tiempo, otro avión privado, un Bombardier Global Express de la compañía de los EAU Gulf Wings con siglas A6-CAG, desde el emirato de Dubai, a través de Bamako, aterrizó allí. Esta es al menos la segunda vez que el Falcon-900 de Haftar se cruza con el avión de los Emiratos en una pista africana.

El 24 de abril, los dos aviones ya se habían encontrado al mismo tiempo en Bamako, llegando el «libio» de Caracas y el «Emirati» de Cotonú, la capital de Benin. El mariscal esperaba separarse de esta precariedad legal con la conquista de Trípoli. Pero su derrota militar en la capital lo devuelve a la fragilidad de su base financiera. Es en este contexto que se hicieron contactos con Venezuela. Cada vez, las paradas en Caracas eran demasiado furtivas para no ser molestas. La operación parecía equivaler a una carga. Según una fuente libia, el Falcon-900 del mariscal fue a buscar oro en Caracas, un recurso que Venezuela está vendiendo para reponer sus arcas. Un vuelo de un Falcon-900 sin pasajero traería, según un profesional, un máximo de 1,4 toneladas de oro, un valor de 70 millones de dólares (62 millones de euros)”, fin de la cita.

Benín y Dubai son grandes centros receptores de oro sin ningún papeleo.

¿ESCÁNDALO EN EL PUERTO?

Viene por allí una mil millonaria demanda contra la empresa portuguesa Teixeira Duarte a la que otorgaron la construcción y operación del Puerto de La Guaira, y a la que también entregaron la construcción de la continuación de la avenida Cota Mil, desde Cotiza a Maiquetía. Montos cercanos a los 10 000 millones de dólares pagados, de los que no hay rendición de cuentas por parte de los ministros y funcionarios públicos de los regímenes de Chávez y Maduro.

Inversiones hechas en propiedades y bienes raíces en Caracas con esos dineros están en la mira de las autoridades. El escándalo que provocará involucra a civiles y militares ligados al régimen venezolano. Por ejemplo, los 18 kilómetros de la Cota Mil tuvieron un costo estimado en 7000 millones de dólares. La obra comenzó y se abandonó tras construir solo uno de los tramos.