Los #Runrunes de Bocaranda de hoy 17.09.2019: BAJO: El exjefe de la Dgcim - Runrun

BAJO

EL EX JEFE DE LA DGCIM :

Son parte de las declaraciones que ha dado a las autoridades judiciales y a algunos medios en España. El M/G Hugo Carvajal Barrios -que ha quedado en libertad en ese país tras acordar las autoridades judiciales españolas que no procedería su extradición a los Estados Unidos – señaló que “Hasta 2008, el DIM no colaboró con la inteligencia cubana y no permitió a las autoridades cubanas acceder a la base de datos del DIM. Luego, el 26 de marzo de 2008, el ministro de defensa de Venezuela (Gustavo Rangel Briceño) firmó un acuerdo confidencial con el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba para que a partir de esa fecha, Cuba se encargara de la formación de los jefes del DIM. Según el acuerdo, oficiales del DIM fueron enviados a La Habana por un periodo de tres meses para hacer cursos de espionaje…Es cierto que oficiales de la DIM realizaron cursos de formación de contrainteligencia en Cuba, de la misma manera que envié personal a capacitarse técnicamente en Alemania, por ejemplo. Fueron cursos de formación puntuales, de carácter técnico y nunca ideológico. Es absolutamente falso que Cuba se haya “encargado de la formación” de los jefes de la DIM durante mi gestión. Permítame aclararle que hay una gran diferencia entre realizar cursos de formación en un país y entregarle cualquier tipo de acceso a personal de ese país a información clasificada. Más aún, cederles algún tipo de autoridad dentro de un organismo de inteligencia venezolano. Esto último sería entregar la soberanía nacional, y le aseguro que este soldado, que conoce muy bien sus deberes, jamás permitiría algo así”. Esto integra parte del expediente recopilado por sus abogados para evitar la extradición a Estados Unidos. El primer envío de información privilegiada fue en aquella parada obligada en Aruba.

NUEVO MINISTERIO:

Pues sí amigos. Podría llamarse “Ministerio del Poder Popular para la Oposición Colaboracionista”. MPPOC. Quien tiene todos los méritos para ser el titular de la cartera es el exdiputado Timoteo Zambrano, cuyas andanzas en aquellas reuniones de un diálogo en la sede del Hipódromo Nacional La Rinconada o las mas mediáticas de un fallido diálogo en Republica Dominicana o en el apoyo que junto con Henri Falcón, Eduardo Fernández y Claudio Fermín dio a las ilegítimas elecciones de Maduro el 20 de mayo de 2018, le merecerían la titularidad de ese ministerio. Se nos olvida que tras esa írrita elección de Nicolás fue Falcón quien cantó fraude. Ayer Nicolás le pagó con la misma moneda apenas firmaron el acuerdo de apoyo a su gobierno: “Henri Falcón dejó al estado Lara por el piso… Es un incapaz y da vergüenza”. “Toma tu tomate” dice el refrán. Pues los planes urdidos con Maduro y los hermanos Rodríguez Gómez le dan la garantía de ser el héroe de una nueva arremetida contra los principios, la Constitución de 1999, la ética política, el sistema democrático, la institucionalidad y todas las posibilidades de salir, en paz, del mas nefasto, criminal y corrupto gobierno de nuestra historia. No hay que presentar hechos ni documentos. El globo terráqueo los conoce muy bien. Urdiendo con sigilo fueron montando la comedia en la que tratan de arrebatarle –con los actos inconstitucionales firmados por los ilegítimos magistrados del tribunal supremo de injusticia– la mayoría de la legítima Asamblea Nacional a los diputados demócratas que la ganaron en diciembre de 2015. Cercenando y diezmando la mayoría democrática con sanciones, prisión y exilio para evitar la mayoría absoluta o calificada, ahora quieren agregar a los diputados del PSUV electos en esa fecha y que la abandonaron para irse a la írrita e ilegitima Asamblea Constituyente. Hoy con ello demuestran lo que siempre se ha dicho y negaban: esa Constituyente es ilegítima, es una farsa, no ha hecho nada de lo que está establecido para sus funciones y solo era un parapeto para darle poder a Maduro, a Delcy en su momento y a Diosdado Cabello que hoy queda sin esa tribuna…por ahora. Tras el anuncio de ayer, del montaje de esa mesa paralela, entendemos las alertas desplegadas por Cabello de que “viene por allí un anuncio que los dejará haciendo cui-cui”. Primero regaron que quien preside la ANC sería vicepresidente o ministro de la defensa. Elementos distraccionistas como acostumbran para ganar tiempo y seguir engañando al país. Dentro de lo malo surge algo importante: “Ahora si es verdad que por fin se dieron cuenta en todo el globo. No hay ninguna credibilidad ni para Nicolás ni para ninguno de sus colaboradores”. Fueron muy torpes al creer que los gobiernos que dieron su apoyo al diálogo eran ingenuos o bobos. Lamentable que se apueste a la violencia y a la sangre, como ayer con los disparos y represión a los maestros que en paz pedían mejoras. Dios nos ayude a que por fin les caiga la locha.

PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDQvaHVnb2VscG9sbG9jYXJ2YWphbC5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhL3J1bnJ1bmVzLzM4ODQxNC9sb3MtcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhLWRlLWhveS0xMy0wOS0yMDE5LW1lZGlvLWVsLWV4LWplZmUtZGUtbGEtZGdjaW0vIiB0aXRsZT0iTG9zICNSdW5ydW5lcyBkZSBCb2NhcmFuZGEgZGUgaG95IDEzLjA5LjIwMTk6IE1FRElPOiBFbCBleCBqZWZlIGRlIGxhIERnY2ltIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QmxvcXVlbzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3J1bnJ1bmVzLWRlLWJvY2FyYW5kYS9ydW5ydW5lcy8zODg0MTQvbG9zLXJ1bnJ1bmVzLWRlLWJvY2FyYW5kYS1kZS1ob3ktMTMtMDktMjAxOS1tZWRpby1lbC1leC1qZWZlLWRlLWxhLWRnY2ltLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkxvcyAjUnVucnVuZXMgZGUgQm9jYXJhbmRhIGRlIGhveSAxMy4wOS4yMDE5OiBNRURJTzogRWwgZXggamVmZSBkZSBsYSBEZ2NpbTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyL0pPSE4tQk9MVE9OLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODg0MTEvbG9zLXJ1bnJ1bmVzLWRlLWJvY2FyYW5kYS1kZS1ob3ktMTMtMDktMjAxOS1hbHRvLW1hcy1ncnVub24tcXVlLWVmZWN0aXZvLyIgdGl0bGU9IkxvcyAjUnVucnVuZXMgZGUgQm9jYXJhbmRhIGRlIGhveSAxMy4wOS4yMDE5OiBBTFRPOiBNw6FzIGdydcOxb24gcXVlIGVmZWN0aXZvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QW3DqXJpY2EgTGF0aW5hPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg4NDExL2xvcy1ydW5ydW5lcy1kZS1ib2NhcmFuZGEtZGUtaG95LTEzLTA5LTIwMTktYWx0by1tYXMtZ3J1bm9uLXF1ZS1lZmVjdGl2by8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Mb3MgI1J1bnJ1bmVzIGRlIEJvY2FyYW5kYSBkZSBob3kgMTMuMDkuMjAxOTogQUxUTzogTcOhcyBncnXDsW9uIHF1ZSBlZmVjdGl2bzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAxL21pbGl0YXJlcy5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhL3J1bnJ1bmVzLzM4ODQxNS9sb3MtcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhLWRlLWhveS0xMy0wOS0yMDE5LWJham8tY29uZnVzb3MvIiB0aXRsZT0iTG9zICNSdW5ydW5lcyBkZSBCb2NhcmFuZGEgZGUgaG95IDEzLjA5LjIwMTk6IEJBSk86IMK/Q29uZnVzb3M/IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+YWxlcnRhIG5hcmFuamE8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ydW5ydW5lcy1kZS1ib2NhcmFuZGEvcnVucnVuZXMvMzg4NDE1L2xvcy1ydW5ydW5lcy1kZS1ib2NhcmFuZGEtZGUtaG95LTEzLTA5LTIwMTktYmFqby1jb25mdXNvcy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Mb3MgI1J1bnJ1bmVzIGRlIEJvY2FyYW5kYSBkZSBob3kgMTMuMDkuMjAxOTogQkFKTzogwr9Db25mdXNvcz88L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxMy8wOS9Ub3JyZXNfR2VtZWxhc19OdWV2YV9Zb3JrX2FyZGVuX2F0ZW50YWRvc19zdWljaWRhcy5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhLzgxODg4L21pLXBlcmlwbG8tZGUtY2hpbmEtYS1jYXJhY2FzLXRyYXMtZWwtYXRhcXVlLWFsLXd0YzIwMDEvIiB0aXRsZT0iTWkgcGVyaXBsbyBkZSBDaGluYSBhIENhcmFjYXMgdHJhcyBlbCBhdGFxdWUgYWwgV1RDLzIwMDEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5ydW5ydW5lcyBkZSBib2NhcmFuZGE8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ydW5ydW5lcy1kZS1ib2NhcmFuZGEvODE4ODgvbWktcGVyaXBsby1kZS1jaGluYS1hLWNhcmFjYXMtdHJhcy1lbC1hdGFxdWUtYWwtd3RjMjAwMS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5NaSBwZXJpcGxvIGRlIENoaW5hIGEgQ2FyYWNhcyB0cmFzIGVsIGF0YXF1ZSBhbCBXVEMvMjAwMTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE1LzAzL0VzZXF1aWJvMS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg3OTQxL2xvcy1ydW5ydW5lcy1kZS1ib2NhcmFuZGEtZGUtaG95LTA2LTA5LTIwMTktYWx0by1lbC1zb2wtbmFjZS1wb3ItZWwvIiB0aXRsZT0iTG9zICNSdW5ydW5lcyBkZSBCb2NhcmFuZGEgZGUgaG95IDA2LjA5LjIwMTk6IEFMVE86ICYjODIyMDtFbCBzb2wgbmFjZSBwb3IgZWwmIzgyMzA7JiM4MjIxOyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkF2aW9uZXM8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODc5NDEvbG9zLXJ1bnJ1bmVzLWRlLWJvY2FyYW5kYS1kZS1ob3ktMDYtMDktMjAxOS1hbHRvLWVsLXNvbC1uYWNlLXBvci1lbC8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Mb3MgI1J1bnJ1bmVzIGRlIEJvY2FyYW5kYSBkZSBob3kgMDYuMDkuMjAxOTogQUxUTzogJiM4MjIwO0VsIHNvbCBuYWNlIHBvciBlbCYjODIzMDsmIzgyMjE7PC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+

Enviar Comentarios