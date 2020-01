Runrunes de Bocaranda: MEDIO - HAMBRE Y MALTRATO UNIFORME - Runrun

HAMBRE Y MALTRATO UNIFORME:

Dentro de todos los componentes militares impresiona el desespero e impaciencia ante la mirada ignorante de sus superiores. Lo que antes fue normal entre el personal de tropa hoy llega hasta los mas altos generales. La ignominia a la que se ha sometido en estos 20 años al estamento militar no pareciera concordar con lo que fueron las arengas del “difunto eterno” para convocar a sus compañeros uniformados aquel aciago día del 4F92. La diáspora militar crece a diario. Se van por los caminos verdes pues para poder salir del país están obligados a solicitar permiso firmado del ministro Padrino López. Totalmente distinto al cuido y atención que se le presta a los generales de todo rango. Desde camionetotas Toyota importadas desde los Emiratos como uno de los premios hasta jugosos emolumentos en moneda dura básicamente Euros. Las listas de “idos”, “desertores” y “fugados va en aumento diario. Desde el interior salen mayormente por la frontera con Colombia pero últimamente viene creciendo el éxodo a través de Brasil donde hay un contingente local que atiende a sus colegas venezolanos. Realmente aquel refrán que decía “el gobierno descansa sobre las bayonetas” se cumple en un aspecto. En otro se descansa en los premio$ muy jugo$o$ a esa fidelidad ante los temores que siempre han suscitado.

¿QUE PASÓ EN MÉXICO?:

Tras aquella demorada salida de Evo Morales de su país hacia México donde fue recibido con simpatía y camaraderismo por el presidente López Obrador y anunciar agradecido que se quedaría a vivir por un tiempo entre sus hermanos aztecas, el propio AMLO fue sorprendido en su buena fe cuando de manera intempestiva Morales salió a La Habana “para hacerse un examen médico”. Sin previo aviso y además sin siquiera guardar las apariencias del chequeo por los doctores cubanos viajó directamente a Buenos Aires donde solicitó asilo político. Su excusa: “desde aquí estoy mas cerca de mi Bolivia y podre ayudar a salir de los golpistas”.

Los rumores no tardaron en salir: ¿sería acaso verdad que habría una deuda por varios “tumbes” de envió de cocaína boliviana a los carteles mexicanos?. ¿Temía por su vida en México y por ello precipitó la salida? ¿Para Cuba no fue fácil ese huésped?. ¿Será fácil para el presidente Alberto Fernández tener esa papa caliente tan cerca y con tantos vínculos de corrupción de Evo con Néstor y Cristina Kirchner y con Chávez y Maduro? En fin, solo el tiempo nos dirá la verdad.

EVO&PDVSA LIGADITOS:

Cuando María Palacios, allegada del exministro de la Presidencia de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, fue detenida hace diez días en el aeropuerto de El Alto transportaba 100.000 dólares sin declarar en un vuelo con destino a Buenos Aires. En la capital argentina se hospeda el expresidente Morales, quien huyó de Bolivia tras el fraude electoral del pasado 20 de octubre. El gobierno de Jeanine Añez denuncia que con ese dinero María Palacios financiaría la actividad política del exmandatario. La versión de la detenida, en cambio, apunta al pago de las actividades del personal de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Argentina. Aquí surgen los interrogantes. ¿Por qué no declaró el dinero? ¿Por qué no transfirió el dinero entre PDVSA Bolivia y PDVSA Argentina? ¿Acaso la estatal venezolana está financiando a Evo Morales? El caso está en los tribunales de Bolivia. Y parece que no será el único. Desde el gobierno interino aseguran que pretenden investigar todas las actividades sospechosas de Evo Morales. Y por supuesto aquí intervienen las relacionadas con Venezuela y el chavismo.