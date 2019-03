Hausmann: China podría tener importante papel en la reconstrucción de Venezuela - Runrun

@nelsonbocaranda

EN LO QUE SERÍA SU PRIMERA DECLARACIÓN tras el impasse sufrido entre China y Estados Unidos -que conllevó a suspender la Asamblea Anual del BID en la ciudad china de Chengdu- el economista Ricardo Hausmann nombrado por Juan Guaidó como representante de Venezuela ante el multinacional banco de préstamos habló con el diario “South China Morning Post” sobre el tema y el futuro de las relaciones económicas entre la potencia asiática y el hoy pauperizado país tras 20 años de socialismo de Chávez y Maduro. Lo entrevistó la corresponsal del diario Josephine Ma para la edición de hoy 27/3/19.

“China podría desempeñar un papel importante en la “reconstrucción” de Venezuela”, dice el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Ricardo Hausmann, designado por el líder opositor Juan Guaidó.

A Hausmann le fue negada una visa de Pekín para asistir la reunión anual del banco de prestamos interamericano, lo que llevó al BID a cancelar su reunión anual a celebrarse en la ciudad china de Chengdú. El economista pide a China que establezca comunicación con Guaidó y le dice que hay “enormes oportunidades” en el quebrado país.





Sobre el tema eléctrico en Venezuela -donde en las últimas dos semanas se han producido tres mega-apagones a nivel nacional- el venezolano señala que en referencia al propio BID y Venezuela, en un préstamo negociado con el gobierno venezolano: “se suponía que debía haber agregado 795 megavatios de energía al país para 2016. Pero el régimen de Maduro nunca hizo su parte, el proyecto no se ejecutó y el BID terminó cancelando el préstamo en 2018”, dijo.

“Ahora el país sufre una catastrófica crisis eléctrica que ha causado uno de los mayores apagones en la historia mundial. En este desastre, enfatiza Hausmann, una importante empresa china fue otra víctima “.



Añadió que dada la decisión de China de no reconocer al presidente interino designado constitucionalmente por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, debería reconsiderarlo tras el apoyo que Guaidó ha recibido de mas de 50 países.



“Pero la cancelación resalta que el tema de Venezuela ya no puede ser tratado de manera bilateral”, dijo Hausmann. “La gran mayoría de los países de la región -y más allá- comprenden que Maduro ha causado la mayor catástrofe económica que el mundo haya visto fuera de la guerra o el colapso estatal”.





Sin embargo, dijo que las relaciones entre China y el BID no sufrirían daños “fatales”. “La cancelación de la reunión de Chengdu no dañará estructuralmente esta relación, que se basa en fuertes complementariedades económicas, sino que se perdió una oportunidad para mostrar y fortalecer esta relación”, dijo. “Fue una oportunidad perdida, aunque no fatal para una relación que debería seguir creciendo y prosperando”.

Le pidió a China que establezca comunicación con Guaidó, el líder interino, y dijo que podría tener oportunidades en Venezuela después de Nicolás Maduro, lo que redundaría en interés de Beijing porque aumentaría la producción de petróleo.

“Hay oportunidades enormes si nos fijamos en el futuro, no en el pasado. Por ejemplo, China necesita asegurar sus suministros de energía y Venezuela tiene reservas de petróleo muy grandes, probablemente las más grandes del mundo “, dijo Hausmann.

“Pero la producción petrolera venezolana hoy es menos de la mitad de lo que era cuando Maduro tomó el poder en 2013, y menos de un tercio de lo que era cuando Hugo Chávez tomó el poder en 1999. Esto no interesa a China.