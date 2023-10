Analistas consultados por Runrunes consideraron poco probable que la ganadora de la primaria opositora del pasado 22 de octubre ceda su puesto a un reemplazo

Sentenciaron que la oposición debe enfilar las negociaciones con el régimen de Maduro y el Gobierno de los Estados Unidos para destrabar la inhabilitación de la líder del partido Vente Venezuela

Aseguraron que el madurismo y sectores de la oposición harán lo impensable por desacreditar a Machado y los resultados de la primaria

Con 92,35% de aprobación o lo que es igual a 2.253.825 votos, la abanderada del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, arrasó en la elección primaria opositora efectuada el pasado domingo 22 de octubre.

Machado obtuvo 2.141.302 votos más que el segundo en los comicios, Carlos Prosperi de Acción Democrática, cuyo porcentaje fue de apenas 4,61%.

Esta incuestionable victoria no sorprendió a la opinión pública y dejó claro que a los venezolanos no les intimidó la inhabilitación administrativa que fabricó el Gobierno de Maduro a través de la Contraloría General de la República apenas en junio de este año para impedir que MCM se postule a las elecciones presidenciales de 2024.

La pregunta que todo el país se hace es ¿Y ahora qué? ¿Cómo el triunfo de MCM podría traducirse en una candidatura presidencial si no dejan inscribir su postulación en el Consejo Nacional Electoral (CNE)?

Horas después de la primaria, líderes del oficialismo como Diosdado Cabello (primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela), Jorge Rodríguez (presidente de la Asamblea Nacional chavista), la llamada primera combatiente Cilia Flores y el propio Nicolás Maduro tildaron el proceso como un fraude.

Flores solicitó judicializar a los organizadores de la primaria, y como si estuviese siguiendo instrucciones, el fiscal general de la República impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, abrió una investigación penal contra Jesús María Casal y Mildred Camero, presidente y vicepresidente respectivamente del proceso electoral. Tanto a Casal como a Camero se les señala de los delitos de usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

En Runrunes conversamos con María Verónica Torres Gianvittorio, abogada constitucionalista, consultora política y profesora universitaria; Daniel Varnagy, doctor en ciencias políticas y profesor titular de la Universidad Simón Bolívar (USB) y María Alejandra Semprún, politóloga, antropóloga y docente universitaria para dilucidar lo que podría acontecer luego de la primaria.

¿Después de los resultados de la primaria qué estrategia debería aplicar MCM y la oposición, qué viene ahora?

-María Verónica Torres Gianvittorio: Después de la primaria vienen dos hitos importantes, el primero es que por mandato ciudadano MCM debe ser incluida inmediatamente en las negociaciones con el Gobierno y los Estados Unidos. Los acuerdos deberían ser revisados bajo esta nueva circunstancia porque la representatividad política del país recae sobre MCM y no sobre los factores que fueron a Barbados. El segundo es que comienza una época de largo aliento para 2024, será una campaña con boicot al mandato ciudadano otorgado a MCM. Tanto el Gobierno como la oposición que fue a Barbados van a trabajar el tema de deslegitimar a MCM ante la opinión pública, pero es muy difícil que esto ocurra con un 90% de respaldo. Puede que la violencia física no la veamos, pero sí puede haber violencia hacia el entorno de MCM, es decir, hostigamiento contra miembros de su equipo.

-Daniel Varnagy: MCM tiene que desarrollar, ampliar, difundir y hacer deglutir su plan de Gobierno denominado “Venezuela, tierra de Gracia”. Ahí están los elementos fundamentales de su pensamiento político, económico y social. Debe explicar de manera clara, diáfana y que llegue a todos los estratos sociales y económicos la forma en la cual los pensamientos y propuestas económicas liberales son superiores y sustituyen a las políticas económicas centralizadoras y restrictivas de los sistemas de izquierda. En este punto también debe luchar en contra del arquetipo establecido en estos últimos años de que el Estado es el dueño de los grandes aparatos de producción y que la privatización es un pecado. Debe establecer una clara hoja de ruta en la cual indique cómo piensa restablecer la armonía en la relación cívico-militar, manteniendo el monopolio de la seguridad en ese estamento, pero restableciendo un estado de derecho civil y civilista, donde haya una taxativa separación de poderes y se restablezca (aunque suene cacofónico) la confianza no solamente en la justicia, sino en la separación de poderes y en la independencia de los mismos.

-María Alejandra Semprún: La estrategia es establecer un solo frente, sin dispersiones. Aunque algunos piensen que la candidata no sea la adecuada, se debe tener una meta común, cuando se logre el cambio del actual grupo de Gobierno ya llegará el momento, mediante mecanismos constitucionales, de elegir otro presidente. La tarea de la candidata y la oposición es una solo meta común, entonces hay que conciliar y unir esfuerzos.

Pareciera que el chavismo no va a retroceder en su afán de mantener inhabilitada a MCM ¿Estaría MCM dispuesta a aplicar un Plan B, buscar un reemplazo, presionar dentro y fuera de Venezuela o todas las anteriores?

-María Verónica Torres Gianvittorio: Es la primera vez que funciona de manera tan eficaz la presión ciudadana con unas primarias autogestionadas sin partidos políticos, en el núcleo más íntimo de la sociedad sigue la intención de recuperar la democracia, pudiéramos llamarla una vena republicana, la pequeña legitimación de los acuerdos de Barbados se debe a la presión de las primarias. No estoy a favor de los acuerdos, pero sí reconozco que la presión de las primarias aceleró los acuerdos, la victoria no es de los acuerdos, estos son una entrega desproporcionada de prebendas a cambio de un compromiso que genera incertidumbre. En ese sentido es apropiado aclarar que sin primarias no hubiese acuerdos. Es importante recalcar que el Plan B de MCM es ser presidenta ¿Cómo lo va a lograr? Con presión ciudadana. Yo creo que enfocarnos en la inhabilitación es hacerle el juego al Gobierno, ante el 90% de apoyo popular la inhabilitación queda en un segundo plano, hay que ocuparse de habilitarla y no buscar otro candidato, la habilitación tiene que ser la vía.

-Daniel Varnagy: En mi pensamiento hay una gran influencia de la extraordinaria filósofa y política del siglo XX, Hannah Arendt. Ella nos indicaba que lo inesperado es una parte consustancial del hecho político. Los análisis previos a la primaria no se pueden aplicar luego de haber conocido el resultado de las mismas. Antes las inhabilitaciones como tema solo abordaban algunas esferas de interés, después de la primaria, el tema de la inhabilitación política de una candidata presidencial es un interés de orden global, no me cabe la menor duda de que este formará parte no solamente de las negociaciones conocidas, sino del lobby político que se lleve a cabo en ámbitos mucho menos visibles. Me resulta impensable que MCM esté dispuesta a traicionar a la sociedad civil venezolana y a sus votantes buscando reemplazos.

-María Alejandra Semprún: Hay varios escenarios posibles. El Gobierno parece firme en no rehabilitar. Se abren entonces varias opciones, en primer lugar la unidad puede presionar de alguna forma al Gobierno para habilitar, pueden darse protestas violentas otra vez, pero personalmente no lo creo. Puede que las negociaciones que hagan tras bastidores logren que el Gobierno ceda por presiones de tipo económico. Si esto llegara a ocurrir el Ejecutivo encontraría de alguna manera la forma de ceder sin lucir derrotado, perder con aires de triunfo. También puede ser que MCM contagie y traspase simbólicamente su carisma a otro candidato, que prometa tenerla a ella en su equipo de Gobierno, incluso en la vicepresidencia.

¿Hasta dónde puede llegar el Gobierno para torpedear la primaria y el resultado de esta, ocultando además su impopularidad. A sabiendas inclusive de que están pateando unos acuerdos recién firmados que le traerán en teoría cierto oxígeno económico?

-María Verónica Torres Gianvittorio: Las posibilidades del Gobierno para torpedear el resultado de las primarias son infinitas porque ellos tienen el control de todo en el país, adivinarlas es prácticamente imposible. Los intereses de ambos (Gobierno y Plataforma Unitaria) eran precisamente que MCM no se contara, en las condiciones del acuerdo no hablan del tema de la inhabilitación, dicen que hay condiciones electorales, pero en realidad no las hay, esos acuerdos fueron firmados antes de la primaria porque ya conocían los resultados.

-Daniel Varnagy: Visto lo que ha acontecido en estos últimos 24 años y recordando los golpes de Estado de los cuales fue víctima la democracia venezolana en la última parte del siglo XX y que finalmente sus protagonistas obtuvieron el poder hasta esta fecha, estoy perfectamente claro de que el camino está muy lejos de ser ideal de cara a los principios que deberían regirse en todos aquellos países en los cuales el Gobierno está al servicio de la sociedad y no al revés. Pienso que vendrán distintas escaramuzas y con distintos niveles de intensidad, en diversos ámbitos, desde los más personales hasta los institucionales para evitar que dicha candidatura llegue al término de una presidencia de la República. Pero del mismo modo y con la misma intensidad, estoy perfectamente claro de la férrea voluntad del nuevo liderazgo de la sociedad civil venezolana y de su abanderada en obtener dicho cargo y cambiar los destinos y el rumbo del país.

-María Alejandra Semprún: El Gobierno puede atreverse a todo. Pero tiene frente a sí a dos factores que lo frenan, la opinión pública internacional, alimentada además por los informes de organismos internacionales sobre derechos humanos, y por otra parte las limitaciones económicas que han significado las sanciones de Estados Unidos y Europa. Venezuela con sus alianzas con Rusia, India, China, Irán y el resto de la comunidad árabe había logrado sobreponerse a estas sanciones, pero ahora con la guerra de Ucrania y el conflicto Israel-Hamas no está fácil.

