Los 4 puntos que el país esperaba y están pendientes de negociar tras acuerdo en Barbados - Runrun

La liberación de los presos políticos, las reivindicaciones salariales y laborales, las inhabilitaciones y la aplicación del «Fondo para la Protección Social del Pueblo de Venezuela» propuesta en 2022 son los temas que no se especificaron en el acuerdo entre el gobierno madurista y la oposición en Barbados, pese a que esos puntos se enmarcan en los derechos civiles y políticos

Pese a que el régimen de Nicolás Maduro y la oposición lograron un acuerdo preliminar en la isla de Barbados para establecer unas elecciones presidenciales en el segundo semestre del 2024 con observación internacional y condiciones competitivas, miembros de la sociedad civil venezolana denuncian que temas relacionados con los derechos civiles y políticos no se plasmaron en el diálogo del 17 de octubre.

Horas antes de la reunión en Barbados el secretario general de la ONU, António Guterres, «manifestó que acogía con satisfacción las decisiones del Gobierno de Venezuela y PUD para reanudar el diálogo y las negociaciones en Barbados tras casi un año de pausa», dijo en la rueda de prensa diaria el portavoz de la organización, Stéphane Dujarric.

«El proceso no termina con este acuerdo», reiteró Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora en una entrevista al periodista Román Lozinski este 18 de octubre en Unión Radio. «Este se llama primer acuerdo parcial para condiciones. Es un acuerdo de condiciones para la elección presidencial, pero en la agenda del memorándum de entendimiento están los temas de reinstitucionalización del país. Ahí está por ejemplo que hay que negociar qué va a pasar con los poderes públicos», sumó.

Desde Runrun.es presentamos algunos de los puntos más destacados que están pendientes de abordar en la continuación del diálogo y que representan las vulneraciones a los DDHH y los derechos sociales y políticos en el país.

Economía: reivindicaciones laborales y salariales

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) establece que la desigualdad socioeconómica de Venezuela es una de las más altas de la región latinoamericana. Al menos 8 de cada 10 personas encuestadas en 2022 por esa institución afirmaron que no tienen ni para cubrir la cesta básica alimentaria.

Lo mismo ocurre con el salario, los 130 bolívares representan menos de 4 dólares mensuales a la tasa del Banco Central de Venezuela. Según la ONU, una persona en pobreza extrema, y por consiguiente con grandes vulneraciones a sus derechos humanos, recibe un ingreso de 2,15 dólares diarios.

La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) denunció en un comunicado difundido el 29 de enero de este año que el régimen madurista había incumplido con más del 90 % de las recomendaciones formuladas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde abril de 2022.

El tema de las reivindicaciones salariales no fue abordado en esta reanudación del diálogo en Barbados.

«En dicha mesa de diálogo no se ha colocado tema central de la vida de los trabajadores venezolanos», opinó Raquel Figueroa, dirigente sindical del Colegio de Profesores de Venezuela, a Runrun.es. «Estos escenarios han servido más para profundizar las políticas del gobierno venezolano y no para que sean espacios de negociación al cumplimiento de los derechos sociales y políticos de los venezolanos».

Pero no se descarta que en próximos acercamientos se aborde el tema económico, como de hecho, confirmó el jefe de la delegación negociadora de la oposición, Gerardo Blyde, reveló en entrevista con el Circuito Éxitos.

«Ahora entra a negociarse cómo estabilizar la economía. Y entra a negociarse duro. ¿Por qué?, porque el hambre del pueblo venezolano hay que atenderla, pero todo tiene que ir equilibrio y en progreso y en entrega, ni ellos van a capitular, ni nosotros vamos a capitular ni la comunidad internacional tampoco», dijo Blyde en la entrevista radial.

Justicia: liberación de presos políticos

ONG dedicadas a la defensa de derechos humanos y que luchan por justicia en el caso de los más de 290 presos políticos en Venezuela denuncian que el tema de los privados de libertad por razones políticas debe ser atendido inmediatamente, más cuando existen más de 50 personas que están recluidas y tienen un cuadro de salud crítico pero no están recibiendo la atención necesaria.

Por ejemplo, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia lamentó que los acuerdos firmados por el gobierno y representantes de la Plataforma Unitaria no mencionaran específicamente el tema de la liberación de presos políticos.

Lamentamos que en los acuerdos firmados hoy por respresentantes del Gobierno de Nicolás Maduro y representantes de la Plataforma Unitaria, no se haya mencionado la liberación de los 290 presos políticos. Desde la @Coalicion_ddhh seguiremos abogando por su libertad!

«Un punto que consideramos crucial a gestionar en simultáneo a los encuentros, y que va a permitir recibirlos como el inicio de la recuperación de la confianza de los venezolanos en sus instituciones, genuina y legítimamente, pasa por la liberación de todos los presos políticos», dijo la ONG Justicia, Encuentro y Perdón en un comunicado difundido el 17 de octubre.

La ONG reiteró que los acuerdos en ese sentido restituirían el derecho humano a la vida, a la libertad y a la integridad personal, como mínimo. Esperan que, como en otras ocasiones, la liberación no sea una «selección conveniente de fichas de canje entre las partes».

¿Habrá beneficios o liberación de presos políticos tras la firma de acuerdos en Barbados, aunque el tema no figura puntualmente en el documento firmado? Gerardo Blyde respondió lo siguiente:

«Hay gente que aspiraría a que un acuerdo dijera que existen presos políticos, torturas, detenciones arbitrarias y violación de DDHH. Eso no lo va a contener un acuerdo, y menos cuando le dices a la otra parte que firme una confesión. Eso sería una rendición. Pero sí hay una referencia en el acuerdo sobre el respeto a los DDHH, que necesita ejecutarse. En la medida en que este acuerdo se va a ir desarrollando, si las partes cumplimos, empezarán a ser liberados muchos de los presos políticos y eso es parte de los gestos y de la ejecución del acuerdo».

Blyde prometió en la entrevista radial que este tema «va empezar a ser solucionado» y exigirán que la puerta giratoria no exista, «porque sino, no solucionamos el problema de raíz».

Política: participación de inhabilitados

Pese a que los propios miembros del diálogo en Barbados enfatizaron que este acuerdo se enfocaba en los próximos comicios presidenciales, hasta ahora no existe un punto que textualmente garantice la participación electoral de venezolanos inhabilitados como candidatos.

Durante esta semana, el Tribunal Supremo de Justicia catalogó como inamisible la apelación para quitar la inhabilitación a María Corina Machado, una de las candidatas a las primarias de la oposición a celebrarse este domingo 22 de octubre y que dictará el representante de la crítica al madurismo de cara a las presidenciales.

También la Sala Constitucional (SC) en sentencia 1.243 del #14Ago, rechazó una acción de amparo constitucional que presentó el ciudadano Otoniel Pautt Andrade contra la inhabilitación de María Corina Machado

Sobre las inhabilitaciones cada delegación del diálogo mantiene su postura, más allá de lo que se firmó en el acuerdo en el que se expresa que, en igualdad de condiciones, con atención a principios de celeridad, eficiencia y eficacia y en base a la Constitución, se promoverá la autorización de todos los candidatos presidenciales y de los partidos políticos siempre que cumplan los requisitos.

Jorge Rodríguez, vocero del gobierno en diálogo, sostuvo a pocos minutos de culminadas las conversaciones en Barbados que quienes cometieron un crimen y están inhabilitados «no podrán ser candidatos presidenciales».

«Si usted cometió un crimen, usted no puede ser candidato. Si recibió una inhabilitación administrativa por el órgano constitucional, tampoco podrá ser candidato presidencial. Quiero aclarar eso porque en esta etapa del proceso el párrafo se refería a los derechos de los candidatos, que no tendrán ninguna otra limitación salvo que esté inhabilitado», dijo Rodríguez.

Jorge Rodríguez aclaró en Barbados que quienes cometieron un crimen y están inhabilitados no podrán ser candidatos presidenciales.

Mientras que Gerardo Blyde declaró que lo suscrito abre la puerta para que puedan producirse las habilitaciones a través de distintas vías.

«No se está habilitando de forma automática, pero se está abriendo la ruta para que esto (la habilitación) se realice», explicó Blyde sobre el tema. «No se cerró a un solo tipo de procedimiento para el proceso de habilitación de cualquier venezolano, al dejar abierta la rendija puede ser un procedimiento judicial, de revisión de la Contraloría o incluso de oficio».

Servicios: un fondo humanitario congelado

En la firma del 17 de octubre en Barbados no salió a relucir información sobre el «Fondo para la Protección Social del Pueblo de Venezuela», un acuerdo en los diálogos entre el gobierno y la oposición venezolana que se firmó en noviembre en México en 2022 y que planteaba el uso de depósitos del Banco Central de Venezuela (BCV) en la Reserva Federal de Nueva York para mejorar las instituciones relacionadas a los servicios básicos (agua y electricidad), el sistema educativo y el sistema sanitario.

Desde el acuerdo de México en 2022, distintas ONG, como la Coalición Anticorrupción, han insistido en que es «urgente» la implementación de ese supuesto fondo que tendría 3 mil millones de dólares administrados por la ONU para paliar la crisis humanitaria compleja.

Ni Blyde ni Rodríguez ni garantes del diálogo se refirieron en sus declaraciones a este tema crucial.

Lo que adelantó el vocero de la delegación opositora es que los acuerdos de Barbados no culminan al diálogo, y que las negociaciones continuarán por mucho más tiempo.

«Vimos una negociación que en noviembre del año pasado parecía muerta, pero se restableció por la política mundial y las necesidades del país», dijo.

Agregó también que en el marco de las conversaciones que continuarán y del cumplimiento de lo ya acordado podría haber un levantamiento «progresivo de sanciones», lo que abriría la puerta a liberación de algunos fondos.

«Eso además no solamente puede ayudar de alguna manera económicamente al país, sino que ayuda al pueblo venezolano. No estoy con aquellos que dicen que levanten todas las sanciones de una vez, pero tampoco con aquellos que dicen que se muera de hambre el pueblo venezolano y que no se levanten nunca, sino solo hasta que se vayan los que están en el poder», remarcó.