Promesas de Maduro sobre servicios públicos quedaron en el olvido - Runrun

Un informe de Cedice Libertad indicó que solo el 1% de la población venezolana recibe agua de forma continua por sistema de tuberías los siete días de la semana, mientras que 61% tiene el servicio cada tres o cuatro días

El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) realizó dos estudios de percepción ciudadana en el año 2022: el primero en febrero de 2022, donde la calidad negativa fue de 42,4% (el valor más bajo entre las mediciones desde noviembre de 2021); mientras que para mayo de 2022 fue de 43,2%

La apreciación general de los usuarios, tomada mediante una encuesta que hizo Runrun.es en Twitter, es que durante el mes de enero el funcionamiento de los servicios públicos en el hogar (agua, electricidad, internet y gas doméstico) es de regular a malo

En agosto del 2022, Nicolás Maduro se comprometió a que al finalizar el año, los servicios públicos mejorarían, asegurando que su gobierno debía dar “respuestas claras a los problemas de las comunidades”. Pero el gobernante no cumplió con dicha promesa el año pasado y tampoco se ve una mejoría empezando el 2023.

A mediados de enero, habitantes de la parroquia Sucre y 23 de Enero, en Caracas, denunciaron tener dos semanas sin servicio de agua. Mediante las redes sociales se publicaron múltiples denuncias al respecto:

Qué pasa con el suministro de agua en Catia? Hasta cuándo nos hacen esto? Tenemos derecho al agua. Las represas están full. No hay excusas. Basta @HidroCapital2 vía @kimmy2801 #SinAgua #PROCO — Servicios Públicos Vzla (@ServPublicosVe) January 19, 2023

Nuevamente la falta del vital líquido en los hogares venezolanos es inaceptable. La urbanización Simón Bolivar ya cumple una DOCE DÍAS sin el vital líquido. @HidroCapital2 @harolclemente @EvelynBVasquez @RMarcoTorres — Ciudad Tablita (@CatiaHablaClaro) January 18, 2023

@HidroCapital2 . @RMarcoTorres . Así estamos en la Urb Simón Bolívar de Cuartel Catia. Ya que el agua llega Sin Fuerza un CHORRITO y no se llenan los tanques pic.twitter.com/AO5IhbtSuQ — Carlos Marvez (@silverado58) January 12, 2023

Según datos de la firma ORC Consultores, durante el año 2022, las protestas por problemas con el suministro de agua ocuparon el tercer lugar de la conflictividad en ese periodo, con 637 manifestaciones contabilizadas.

Y no solamente es la intermitencia en el suministro de agua. Con respecto a otros servicios, las fallas eléctricas generaron 436 protestas durante todo el año pasado, mientras que hubo 96 manifestaciones por problemas con el suministro de gas.

El problema es para largo

De acuerdo con un informe del Monitor de Servicios Públicos de Cedice Libertad, elaborado por el economista Raúl Córdoba Arneaud, se requiere una inversión de 17.670 millones de dólares en el corto y el mediano plazo para optimizar servicios básicos como electricidad, agua, transporte y telecomunicaciones en el país.

El resumen del año 2022 de este informe señala que el servicio eléctrico es el peor valorado por los venezolanos. Los estados Zulia, Mérida y Nueva Esparta figuran como los afectados por las constantes fallas en el servicio, con un promedio diario sin suministro eléctrico de 16, 14 y 12 horas.

Según el informe de Cedice Libertad, “el 78% de los ciudadanos percibe que la gestión actual es ineficiente y no hay indicios de que mejore. 66% asegura haber perdido un electrodoméstico como consecuencia de algún corte de luz”.

Siguiendo la línea del servicio eléctrico, el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos (OVSP), reportó a finales de noviembre del 2022 que durante el año, la opinión negativa sobre la calidad del servicio de energía eléctrica en los hogares alcanzó un 47,1% para febrero de 2022, mientras que en el último estudio de la organización, hecho en el segundo trimestre de 2022, este valor ascendió a 62,4%.

Sin electricidad, una completa desidia

Adriana Ramírez vive en Filas de Mariches, municipio Sucre del estado Miranda. Para ella, la situación con el servicio eléctrico “es desastrosa”.

“Presentamos cortes de luz por lo menos tres o cuatro veces por semana. A veces hemos durado hasta seis y siete horas sin luz. Otras veces pareciera que lo hacen por sabotear, porque en un día va y viene como 12 veces, lo que pone en riesgo todos los artefactos eléctricos, porque si alguno se daña es muy difícil reponerlo y ningún ente se va a hacer responsable”, declaró en conversación con Runrun.es

Casi finalizado el primer mes del año 2023, Ramírez asegura que el suministro no ha mejorado y siguen las fallas, lo que comprueba el incumplimiento de la promesa de Nicolás Maduro.

“Los primeros días de enero hubo aproximadamente seis cortes en una semana. La semana pasada hubo un día que se fue desde las 11 de la mañana y regresó en la tarde. Según información de otros vecinos, ese corte se debió a que estaba realizando unos trabajos de mantenimiento, pero esto lo hacen sin previo aviso para uno tomar sus previsiones”, denunció.

Según el reporte de Cedice Libertad, con respecto al servicio eléctrico, aproximadamente 83% de los encuestados asegura que pueden pagar tarifas más altas si esto contribuye a mejorar el servicio eléctrico.

Por su parte, el Comité de Afectados por Apagones reveló el pasado 8 de enero que las fallas del servicio eléctrico en Venezuela aumentaron 22 % en 2022 con respecto a 2021. El país registró, en 2022, al menos 233.298 interrupciones de este servicio, cuando en 2021 se contabilizaron unas 190.006 fallas eléctricas, indica el informe.

Cargar bidones desde la calle

Los primeros días del mes también sorprendieron a los habitantes de Catia, parroquia Sucre del municipio Libertador de Caracas, y no para bien. Si normalmente reciben suministro de agua entre dos y tres días a la semana, han tenido que pasar hasta dos semanas sin servicio y sin respuestas por parte de Hidrocapital.

Adela Torres vive en Pérez Bonalde. En su casa viven su madre, su hija y su yerno. Ella declara que el servicio de agua nunca ha sido constante en su sector, pero en las últimas semanas ha padecido el terror de no recibir el suministro por más de dos semanas.

“Estuvimos dos semanas sin agua. Dijeron que había problemas con una válvula en La Silsa y que era muy difícil repararla. Nunca tardamos tanto tiempo para recibir agua y por la poca presión solo llegaba a las viviendas que están en plantas bajas”, dijo Torres en declaración a este medio.

En su informe, Cedice indicó que solo el 1% de la población venezolana recibe agua de forma continua por sistema de tuberías los siete días de la semana, mientras que 61% tiene el servicio cada tres o cuatro días.

Por la falta del suministro de agua, los estados más afectados, según Cedice, son Carabobo, Falcón, Miranda y Nueva Esparta, pues se reportan “localidades que pueden estar una semana sin suministro de agua”.

Además de la falta de suministro de agua, también se ha reportado en múltiples ocasiones que esta llega en malas condiciones a los hogares. Durante septiembre y octubre del año 2022, los caraqueños denunciaron que recibían por las tuberías era turbia, de color casi marrón y con un olor desagradable, muy similar a la del río Guaire.

Desconectados

Los problemas con la empresa Cantv para proveer el servicio de ABA ya son bien conocidos y, aunque se vendieron algunas acciones de la compañía y eso generó la esperanza de tener una mejora, parece seguir estancado el servicio.

Sobre la prestación de servicios de internet, el informe de Cedice señala que “80% de los venezolanos asegura que a diario se presentan entre cinco y ocho caídas del sistema ABA de Cantv, imposibilitando el normal desarrollo del trabajo, las clases o demás actividades (…) La velocidad percibida de la red es cada vez más deficiente; 76% de los ciudadanos asegura disponer de más tiempo en la solución de tareas sencillas”.

Por su parte, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) hizo dos estudios de percepción ciudadana en el año 2022: el primero en febrero de 2022, donde la calidad negativa fue de 42,4% (el valor más bajo entre las mediciones desde noviembre de 2021); mientras que para mayo de 2022 fue de 43,2%.

Durante los primeros días de enero, los usuarios de Cantv denunciaron las constantes fallas en el servicio de ABA. Algunos incluso recordaron que tienen años sin el servicio.

Vecinos de La Villa Panamericana en #Guarenas protestan este jueves #5Ene frente a la oficina local de CANTV @salaprensaCantv debido a los "engaños por parte de la empresa" tras el hurto del cableado, que los mantiene incomunicados desde hace 5 años 📸 @TeresaRojas9 pic.twitter.com/DyhJ7l7lAH — Lidk Rodelo Ruidíaz (@LidkRodelo) January 5, 2023

Más de 5 años sin servicios de CANTV en La Villa Panamericana. Vecinos exigen inmediata solución.@salaprensaCantv pic.twitter.com/H4dz0ypmAg — Somos Guarenas (@SomosGuarenas8D) January 5, 2023

Habitantes aseguran que la única respuesta que les ha ofrecido #Cantv es que existe una avería en el sector. A pesar de confirmar la falla, la empresa no ha solucionado dicha avería persistente que mantiene incomunicados al menos a 300 apartamentos – vía infociudadana @Loisinet — El Pitazo (@ElPitazoTV) January 5, 2023

VenApp soluciona pero… ¿a qué costo?

En mayo de 2022, el gobierno de Nicolás Maduro anunció el lanzamiento de la red social VenApp, que ofrece la Línea 58 para canalizar denuncias ciudadanas. A través de esta plataforma, se pueden reportar fallas en los servicios públicos.

Daniela Torres vive en Catia, Caracas. Estuvo casi cuatro años sin servicio de ABA Cantv y, a finales del año pasado, el teléfono fijo se quedó sin tono. Desde que falló el servicio de Internet, hizo los reclamos a través de diferentes canales, como la página web de Cantv y en las agencias físicas, pero nunca le dieron respuesta a sus solicitudes.

“Desde hace más de dos años hice el reclamo por Internet. En 2022 me di cuenta de que el reporte lo cerraron y no resolvieron. Cuando perdimos el tono en el teléfono, intenté hacer otro reclamo por la página de Cantv, pero como había otro abierto, no me permitió hacerlo”, declaró Torres a Runrun.es.

La joven comentó que un conocido le sugirió hacer el reclamo por VenApp. Aunque desconfiaba, decidió reportar a través de esta plataforma para ver si tenía alguna respuesta. No solo tuvo comunicación, sino que al día siguiente fueron restablecidos ambos servicios.

“Hice la denuncia por VenApp un viernes y el sábado había tono, pero como teníamos deuda, no podíamos llamar ni teníamos conexión a Internet. Llegado el lunes, después de pagar el saldo deudor, ya teníamos Internet y teléfono. Esto es muy raro e increíble, porque hice múltiples denuncias en diferentes medios y me negué a contactar algún técnico que me cobrara un dineral. Aunque fue resuelto el problema, la aplicación te pide muchos datos personales y no me genera confianza. Tampoco sé cuánto va a durar el servicio funcionando”, añadió la joven.

Desde la creación de la red social en 2022, diferentes organizaciones alertaban sobre sus posibles intenciones de fondo. En agosto del mismo año, el Observatorio Digital Probox advertía que el gobierno venezolano buscaba recopilar datos de los ciudadanos a través de esta aplicación.

A pesar de los intentos de hacerla ver cómo una “App cool”, desde su lanzamiento se ha alertado lo qué hay detrás de VenApp y las implicaciones que trae entregar datos personales al régimen venezolano 🚨 https://t.co/LXuRtOp9d3 pic.twitter.com/2akFUqxtiN — ProBox (@ProBoxVE) August 19, 2022

En un trabajo publicado por el diario Tal Cual en junio de 2022, se especificaba que para descargar la aplicación en cada teléfono, se le solicita acceso al usuario para utilizar la geolocalización en tiempo real, así como también a su cámara, micrófono, para añadir y modificar calendarios, modificar o eliminar contenido de una tarjeta SD, evitar que el dispositivo entre en modo de suspensión y hasta enviar correos electrónicos sin el conocimiento del dueño de la cuenta.

En el referido reportaje Luis Serrano, coordinador de la ONG Redes Ayuda, alertó que aunque VenApp dice que solo recopila datos básicos como nombre y apellido, correo electrónico; también recaba información demográfica del usuario a través de los datos de perfil, tales como cookies y Google Analytics.

“Tiene una intención política cuando te das cuenta de que recaban datos como ciudad, municipio, parroquia, entonces sabes que tiene intención de segmentar a la población de acuerdo a su ubicación, por ello puede estar dirigido a distintas estrategias electorales», advirtió esa ocasión el experto.

Enero con valoraciones negativas de los servicios

Runrun.es consultó a sus usuarios mediante dos encuestas en la red social Twitter para conocer la apreciación de los ciudadanos sobre el funcionamiento de los servicios públicos en el hogar: agua, electricidad, internet y gas doméstico.

En la primera encuesta, se le preguntó a los usuarios cómo valoran, en general, el funcionamiento de estos servicios en lo que va del primer mes del año. Con un total de 1.209 votos, los resultados fueron los siguientes:

En la segunda encuesta, se le consultó a los internautas cuál es el servicio que peor valoran en su hogar, y el del agua fue el que tuvo peor valoración. Con un total de 6.012 votos, los resultados son:

Además de participar en las encuestas emitiendo un voto, se le pidió a los usuarios que dejaran sus comentarios sobre la valoración que le dan a todos los servicios públicos. Algunas respuestas a continuación muestran el descontento con la situación y revelan que, para garantizar una mínima calidad, han tenido que buscar soluciones privadas, porque las empresas estatales no responden.

“Cantv, ni se diga. Perdí la línea después de 38 años. Innumerables reclamos y fue imposible hacer que la reconectaran”, comentó el usuario @JoseGGonzalez.

“En Paraguaná no les bastó con enviar agua por tubería a los sectores cada 35 o 40 días, ahora la envían sucia y maloliente. Esto es más que una desgracia para el pueblo”, señaló la tuitera @yolyeduarte.

“El agua ha sido lo peor, casi 7 años sin agua por tubería. Internet tengo porque es privada, sin CANTV desde hace 3 años. Electricidad tenemos porque hemos pagado cableado y gas, ahora es cuando mejora pero nunca será como cuando era privado el servicio”, acotó el usuario @marabino2.

de las 3 primeras, el agua ha sido lo peor, casi 7 años sin agua por tubería, internet tengo porque es privada, sin CANTV desde hace 3 años, electricidad tenemos pq hemos pagado cableado y gas ahora es cuando mejora pero nunca será como cuando era privado el servicio — Abelardo Oseches (@marabino2) January 20, 2023

Cantv,ni se diga perdí la línea después de 38 años.Innumerables reclamos y fue imposible hacer que la reconectaran,no obstante pagar con regularidad. — José G. González (@JoseGGonzalez) January 20, 2023

Agua nunca tenemos cuando llega 30 horas vivo en El Cigarral El Hatillo, cantv mi número desapareció, tengo internet privado,electricidad cada vez peor cuando no hay electricidad tampoco agua las bombas no funcionan.gas no uso pero por lo menos en donde vivo no he oído quejas — Leonor Tauten (@LTauten) January 20, 2023

Agua 2 veces a la semana, a veces pasan 2 semanas sin agua, pero tenemos tanques muy grandes. Internet ABA lento e intermitente. Electricidad con bajones constantes, cortes ocasionales 1 o 2 hrs. Gas directo constante pero con impurezas, llama naranja. — Elio Fernández (@elio_fernandez) January 21, 2023