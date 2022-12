Casal: Debemos dejar de ver atrás y gestar una esperanza que aglutine - Runrun

El presidente de la Comisión Nacional de Primaria destaca que, en la medida que los actores políticos puedan construir soluciones en forma razonable, el proceso de elección del abanderado opositor se beneficiará. Informó que hay un equipo que está trabajando para prever el escenario de un adelanto de elecciones presidenciales, pautadas para 2024

Reyes Theis Paredes

@reyestheis

El debate sobre la posible extinción del Gobierno Interino se ha convertido en una amenaza latente para los esfuerzos unitarios de la oposición venezolana. Al abogado Jesús María Casal (Caracas, 1965) se le ha encomendado la difícil tarea de encabezar la Comisión Nacional de Primaria para la selección del abanderado presidencial, proceso que tiene sus propios nudos gordianos, pero que debe superar también la feroz pugna de los actores políticos.

Aunque señala que en aras de la imparcialidad, los integrantes de la Comisión no harán ningún tipo de pronunciamiento sobre el interinato, Casal, profesor de Derecho Constitucional e individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, aspira que la primaria “contribuya a la gran unidad de los sectores democráticos”.

En entrevista para Runrunes, explica que para la definición del cronograma electoral se han establecido diversos escenarios, el primero de ellos es la realización de una primaria con los plazos adecuados, pero también trabajan en “escenarios especiales, donde haya que actuar con más rapidez”. Dice que hay un equipo designado con esa responsabilidad.

Informó que están dando los últimos toques al reglamento para la recolección de fondos para el proceso electoral, donde establecerán “contribuciones voluntarias, estimadas en función del presupuesto de la primaria”. Considera que es importante el precedente de 2012 cuando se instrumentó el voto fuera del país para este tipo de elección. Explicó que otros temas claves siguen en debate, por lo que se ha invitado a los precandidatos a que designen sus expertos electorales, para que nutran la discusión y se avance en la búsqueda de consensos.

Primarias con o sin interinato

–¿Cómo puede afectar el debate sobre el interinato al éxito de las primarias?

En la Comisión de Primaria decidimos no hacer ningún pronunciamiento, ninguna declaración, sobre la discusión que se está llevando en la Asamblea Nacional, incluso a nivel personal, yo como profesor de Derecho Constitucional, he pedido no ser incluido en ningún pronunciamiento, debido a que nuestro rol obliga a mantener la mayor prudencia e imparcialidad. Entonces, ahora estamos en una situación en la que queremos mirar al futuro. A lo largo del proceso de consultas hemos identificado la esperanza, la confianza que los venezolanos estamos colocando en la elección primaria y esa consulta abarcó a organizaciones de la Plataforma Unitaria, pero también consultamos a organizaciones fuera de la Plataforma, organizaciones sociales, expertos electorales, organizaciones de observación electoral nacional, mantuvimos reuniones con representantes del cuerpo diplomático y reuniones con actores políticos y sociales. Esto nos permitió identificar esa voluntad muy firme de apostar al proceso de primaria y podemos ver un caudal muy poderoso que marca al inicio de 2023 una corriente nueva de energías renovadas de la mano de la gente. Por lo tanto, en estos momentos estamos navegando en esa corriente. La gente nos ha manifestado que quiere elección primaria, la quiere con libertad e incorporar allí a todos los factores.

–Si bien usted no fija posición sobre el interinato, evidentemente que el debate significa un riesgo, porque puede alejar a la gente del deseo de participar en el proceso de primaria, en vista que los actores políticos se están mostrando en una pugna muy feroz

–Algo que he observado en la opinión pública es que la gente entiende que la primaria es un proceso diferente.

La gente está observando que la primaria ha cobrado vida propia y tiene su propio significado. Evidentemente, en la medida que los actores políticos puedan construir razonablemente soluciones, va a ser bueno para la primaria.

Estamos en un momento que ya para este día, la primaria tiene unos pies suficientemente sólidos para abarcar, hacia el futuro, a todos los sectores que quieren el cambio.

–¿En la consulta que hicieron a diversos sectores, cuáles son las principales preocupaciones para ellos?

-Hay un gran deseo de distintos sectores que se puedan encontrar diversas fuerzas de la oposición, que no están ahora aglutinadas en una institucionalidad común. En el proceso de consultas por las diversas organizaciones políticas, participaron partidos como el Movimiento Al Socialismo, Fuerza Vecinal, Izquierda Unida, Vente Venezuela, UPP89, Movimiento Futuro de Henri Falcón, los precandidatos Delsa Solórzano, Bernabé Castillo, Nícmer Evans, César Pérez Vivas y organizaciones de la Plataforma Unitaria (VP, PJ, MPV y Encuentro Ciudadano). Ha sido una convocatoria de una gran pluralidad, enfocando a la primaria como un camino común para transitarlo. En las distintas reuniones se valoró que se pudieran construir ciertos consensos viables sobre la elección primaria (…)

Lo otro, es el gran interés de la sociedad civil, los gremios profesionales, en dar su punto de vista. Esto es uno de los objetivos que nosotros nos trazamos desde un primer día, que la sociedad democrática se apropiara de la primaria. Hemos identificado que los sectores sociales quieren participar en la creación de unos grandes elementos programáticos para que sean expuestos durante la elección primaria, porque el reglamento establece que debe establecerse un programa mínimo común, que deben firmar los precandidatos y hay que elaborarlo.

Forma parte de un tema que están trabajando en la Plataforma Unitaria, pero evidentemente habrá que involucrar actores diversos (…) Otro énfasis que se ha hecho es que no dejemos de ver a la realidad, las organizaciones sociales son las que más han recalcado esto, ver la situación de los jubilados, los pensionados, la inflación y la devaluación de la moneda que pulverizado los sueldos. También hubo un encuentro muy conmovedor, donde manifestamos nuestra solidaridad con los familiares de los presos políticos. Le dimos nuestro acompañamiento. Han pedido que los candidatos puedan escuchar sus puntos de vista. Nosotros hemos tratado de ayudarles a que se pueda organizar ese espacio para que hagan sus planteamientos y también nos reunimos con el cardenal Baltazar Porras, quien los recibió (…)

-¿Cuándo podríamos tener un cronograma más o menos certero de todos los pasos que implica la primaria?

-Nosotros en este primer balance que presentamos el 12 de diciembre, manifestamos que no podíamos presentar todavía una fecha. Esto tenemos que debatirlo en el pleno de la Comisión. Sí hay cronogramas sobre distintos escenarios, que ya están trabajados. No es que nosotros no estemos actuando bajo un cronograma de actuaciones. Sí hemos fijado unas fechas para nuestro trabajo, ahorita estamos trabajando en las juntas regionales, próximamente vencerá el plazo de esas postulaciones. No estamos cruzados de brazos, porque estamos trabajando intensamente para construir las condiciones para poder anunciar una fecha y poder manejar elementos del cronograma que se puedan hacer públicos.

–¿Cuál sería el siguiente paso?

-Tenemos que recibir las postulaciones (a las juntas regionales), que se ha presentado de sectores diversos de la Plataforma Unitaria, de los partidos externos de la Plataforma, y las organizaciones sociales, todo de acuerdo a un perfil que se ha diseñado. En paralelo, estamos trabajando en las normas para la recolección de fondos para la elección primaria. Ya hay un proyecto y se quiere conformar un equipo que ayude en las tareas de promoción y financiamiento para la primaria, tanto en Venezuela como en el exterior, bajo todas las cautelas legales correspondientes y esa es otra tarea que se viene desarrollando. Además, en la víspera de navidad, enviamos comunicación a los actores políticos que respaldan la primaria para que cada uno designe un experto en temas electorales para avanzar en los demás aspectos por definir y una de las próximas iniciativas es reunir en enero a todos esos expertos. No se trata solo de expertos de la Plataforma Unitaria, sino designados por cada factor, en ese sentido enviamos la comunicación a César Pérez Vivas, a Vente Venezuela y María Corina Machado, Nicmer Evans, UPP89, Futuro y al señor Bernabé Castillo, quien es precandidato. Ya hemos recibido de varios la respuesta de cuál es su experto. Entonces tendríamos una instancia para debatir los temas técnicos-electorales. Para enero se espera una respuesta del Consejo Nacional Electoral, ya que le hicimos una solicitud relacionada con la realización de operativos especiales de inscripción y actualización del registro (…) además de la solicitud de los centros de votación y la conformación de una comisión técnica de ambas instituciones para dar curso a esos planteamientos. En el proceso de consulta surgió también la idea de la creación de comités de apoyo la primaria y ya hay una semilla, en relación con los estudiantes, a raíz de un encuentro con la Federación de Centros Universitarios y centros de estudiantes de universidades privadas que han solicitado incorporarse y esperan ser recibidos en la Comisión. Gremios profesionales, sindicatos y frentes de mujeres, también están interesados.

–Hay temas álgidos surgidos del debate público, como el voto en el exterior o los límites de participación del CNE. ¿Quién tomará estas decisiones, ante las opiniones divergentes?

–La decisión la toma la Comisión Nacional de Primaria, pero escuchamos muy atentamente a todos. El proceso seguirá siendo ese para identificar puntos de encuentro, pensando siempre en los ciudadanos, en los derechos de las personas. Después de las consultas hay que ir tomando las decisiones y eso siempre lo haremos en interlocución.

-Con respecto al cronograma, habría que tomar unas decisiones previas, por ejemplo, en materia de voto en el exterior. No es lo mismo un cronograma solo para el voto nacional que establecer todos los comités necesarios para que los venezolanos en el exterior voten ¿Cuándo piensan que se puede tomar una decisión sobre estos temas?

-Ese es uno de los temas en el que hemos avanzado y está muy presente en la consulta. Se ha recibido propuestas muy diferentes. En este momento tomamos como un precedente importante para nuestro trabajo la primaria de 2012, en el sentido que en aquella elección hubo voto en el exterior. Ya hay una experiencia. En ese momento el voto en el exterior fue coordinado por la Comisión Electoral de Primaria, donde tuve la oportunidad de trabajar como asesor jurídico, con la doctora Teresa Albanes (…) Fue la Comisión la que identificó los lugares, con la cooperación de los venezolanos que estaban afuera, para que se pudiera emitir el voto.

El contexto actual es diverso, porque hay un porcentaje altísimo de venezolanos en el exterior, incluso millones que están en el registro electoral y que todavía no han podido actualizarse, es decir están en el exterior pero siguen apareciendo en su centro natural.

Hay una situación mucho más compleja y en ese gran desafío estamos trabajando con los distintos actores y se está definiendo el alcance y las características del procedimiento de participación…

-¿Hay un perfil de quién puede ser candidato? porque hay unos sectores que dicen ser de la oposición, pero hay denuncias de nexos con elementos del Gobierno.

-En el reglamento hay una regulación muy amplia, se exige solo los requisitos constitucionales para postularse a la Presidencia, pero sí hay una cláusula de consistencia o compromiso democrático, que pudiéramos vincular a que esta primaria es para todo aquel que quiere el cambio político en Venezuela, los que quieren lucha para la democratización en Venezuela. Si alguien tiene ese compromiso con el cambio político, puede tener un cauce, si alguien considera que la actual situación es aceptable en términos democráticos y estado de derecho, no le correspondería tocar la puerta (…) No hay un perfil de los candidatos, es bueno que haya diversidad de visiones de cómo lograr el cambio político, hay posturas que pueden ser más críticas o contestatarias o los que apuestan a la reconciliación. Hay diversidad de visiones y para nosotros es muy importante que esa diversidad de visiones esté dentro del proceso, para que los electores puedan escoger.

-¿Se han reunido con los sectores de la llamada Alianza Democrática?

–En el proceso de consultas solicitó ser recibido el señor (José) Brito (diputado por Primero Venezuela y expulsado de Primero Justicia). Fue recibido y expuso sus puntos de vista al respecto, fue la única solicitud de alguna persona ligada a ese sector.

–Diosdado Cabello semanas atrás planteó la posibilidad de adelanto de elecciones para mayo del año que viene. ¿Cuánto es lo mínimo de tiempo que se necesita para hacer una primaria?

–Es muy difícil darte un mínimo de tiempo, porque forma parte de los debates que tenemos dentro de la Comisión, de esos temas que estamos trabajando para anunciar una fecha, pero sí te puedo decir que nosotros estamos conscientes que debemos trabajar con distintos escenarios, hay uno de una primaria normal, con los plazos adecuados para dar todas las garantías, porque los plazos indican más garantías, para postulaciones, y así como trabajamos con el escenario normal, también trabajamos en escenarios especiales donde haya que actuar con más rapidez y hay un equipo con esa responsabilidad.

Estamos conscientes que tenemos que hacer una primaria buena, no debemos apartarnos de ese norte, porque algún actor del oficialismo quiera asustarnos o generarnos zozobra anunciando que tal vez haya un adelanto de elecciones. No sería la primera vez que se hace anuncios para desconcertar o confundir.

No vamos a ignorar eso, pero seguimos bajo el objetivo de hacer una buena primaria.

-¿Cómo se está trabajando el tema del funcionamiento y los recursos para poder trabajar?

-Se está terminando de editar las normas y también vamos a formar un equipo que ayude a la recaudación de fondos tanto en Venezuela, como en el exterior.

-Pero, ¿No han manejado algún tipo de recurso que les permita trabajar?

–No. Como integrantes de la Comisión definimos desde el principio que trabajaríamos ad honorem. Tenemos un equipo muy pequeño, que son de colaboradores directos que nos están apoyando. Con esas iniciativas de recaudación de fondos procuraremos poder tener algunos aportes para elementos mínimos de organización del trabajo, de traslados al interior, para definir o instalar las juntas regionales. Esperemos que para el arranque del año podamos contar con algún apoyo que nos permita avanzar sin exponer el propio patrimonio personal, pero somos optimistas, porque hay mucho voluntariado, el tema es cómo canalizarlo. Se prevé en el reglamento que los precandidatos den contribuciones voluntarias estimadas en función del presupuesto de la primaria, esa es una fase posterior relacionada al costo de la primaria, pero en este momento, que aún no hemos llegado a las postulaciones, sí hay que lograr algunos fondos mínimos y el equipo mínimo para nuestro trabajo.

-¿Ante la fragmentación y pugnacidad de la oposición, ustedes aspiran que este sea el evento aglutinador?

-Esperamos que la primaria contribuya a esa gran unidad de los sectores democráticos y queremos que eso ocurra en los demás espacios. Captamos que hay una corriente que viene de la gente que quiere dejar atrás muchas cosas, hay un pasado de abuso gubernamental, de desconcierto y temores que la gente quiere dejar atrás y levantar la mirada para un futuro común, y eso pensamos que va a beneficiar la primaria. Hay que estar atento a otros procesos, que vienen de la propia dinámica política, de buscar un interés superior que nos aglutine, hacemos un llamado a que con el nuevo año gestemos una esperanza nueva capaz de aglutinar. Que no estemos tanto viendo hacia atrás, de lo que pudo ser de otra forma o viendo nuestros propios errores, sin perjuicio de que cada quien alguna vez en la vida debe hacer un análisis, una evaluación o una rectificación, pero rápidamente hay que seguir adelante. En esa esperanza nueva e incorporando nuevas fuerza y nuevas ilusiones, pensamos que viene un período importante para Venezuela, que se va reflejar en distintos espacios políticos. A nosotros nos toca dar nuestra contribución en el ámbito de la primaria.