Cuatro respuestas a preguntas comunes sobre la influenza aviar - Runrun

El Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras declaró en días pasados el estado de emergencia en cinco estados del país tras detectar la presencia de influenza aviar en pelícanos. Las entidades afectadas son Anzoátegui, Miranda, Nueva Esparta, La Guaira y Sucre.

Según la resolución del órgano gubernamental, la medida regirá “por un período de 90 días” contados desde el pasado 29 de noviembre.

Se trata del “primer reporte” de este virus en Venezuela, “que hasta la actualidad históricamente ha sido libre de influenza aviar”, según la resolución que publicó la ministra de Ciencia, Gabriela Jiménez.

El Gobierno Bolivariano de Venezuela informa la detección del virus de Influenza Aviar AH5N1 en pelicanos ubicados en la región norte costera del estado Anzoategui. Por este motivo se desarrollan medidas preventivas y alerta sanitaria.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la influenza aviar, también conocida como gripe aviar, es una enfermedad infecciosa que principalmente afecta a las aves y que es causada por un virus de la familia Orthomyxoviridae.

¿El brote podría extenderse en el mundo?

El pasado sábado, 3 de diciembre, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicó un reporte sobre el brote de influenza aviar en varios países de la región, así como sus implicaciones para la salud pública.

De acuerdo con la OPS, actualmente la temporada epidémica de la influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) continúa con brotes en aves de corral y brotes notificados en aves distintas a las aves de corral, principalmente en las regiones de Europa y América.

La organización advirtió que, según el patrón estacional de la IAAP, se estima que aumente el número de brotes durante los próximos meses, por lo que la Organización Mundial de Salud Animal (OMSA) insta a los países a mantener y reforzar los esfuerzos de vigilancia, medidas de bioseguridad en granjas y notifiquen los brotes de influenza aviar en aves y especies no avícolas.

“La calidad de la vigilancia es clave para la detección temprana y la respuesta oportuna ante amenazas potenciales para la salud animal con impacto en la salud pública”, señaló la OPS en su comunicado.

¿La influenza aviar puede convertirse en epidemia o pandemia?

Julio Castro, médico infectólogo venezolano, aseguró el pasado 5 de diciembre que el potencial pandémico de la influenza aviar es “bajo”, puesto que la transmisión se produce entre animales.

En una entrevista que ofreció a Onda La Superestación, Castro señaló: “No ha habido evidencia de transmisión humano-humano lo cual cambia completamente el panorama de la influenza”.

Sin embargo, señaló que la transmisión del animal hacia los humanos ocurre, en la mayoría de los casos, en personas que están en contacto directamente con las aves, que las manipulan en las granjas o que las matan para consumo humano.

“Se dan muy pocos casos entre humanos en comparación con lo que conocemos sobre el COVID-19. Por eso, el potencial pandémico de AH5N1 es todavía muy bajo hasta que no haya transmisión de humano a humano”, explicó Castro.

Pese a considerar que su potencial pandémico es bajo, Castro instó a mantener y mejorar la vigilancia en las aves y notificar cualquier enfermedad respiratoria fuera de lo común, especialmente si se dan casos de neumonía severa en comunidades de pescadores, por su contacto con los pelícanos.

¿Qué tipo de aves pueden verse afectadas?

Simón Leal Alfonzo, médico veterinario y especialista en medicina aviar, explicó que la influenza aviar se caracteriza por generar signos de tipo respiratorio, además de causar síntomas como diarrea y una alta mortalidad en las aves.

“Esos signos y las lesiones macroscópicas que se pueden observar en las aves son similares a otras enfermedades y es allí donde se debe hacer un diagnóstico diferenciado que debe ir acompañado de un diagnóstico final, con todas las pruebas de laboratorio que se deben realizar”, dijo en una entrevista que ofreció el pasado 7 de diciembre al programa radial Campo, Café y Ciudad de la emisora Luz Radio 102.9 FM.

Aunque hasta los momentos se han reportado casos en pelícanos, Leal señaló que aves como patos, pavos, codornices, las aves de corral como son las gallinas ponedoras y los pollos de engorde también son sensibles a contagiarse con este virus.

“Ese virus está en las aves silvestres, sobre todo en las aves acuáticas”, explicó el especialista.

Por otra parte, señaló que es difícil que el virus se transmita hacia los humanos y que esto puede ocurrir cuando se producen situaciones de hacinamiento, medidas “pobres” desde el punto de vista de higiene, o al convivir con aves que están infectadas. Asimismo, aclaró que el virus no se transmite al consumir productos avícolas como pollo y huevos.

“Si uno mantiene las medidas de bioseguridad, que yo creo que a estas alturas manejamos la mayoría, la forma de transmisión de esta zoonosis es muy baja para nosotros”, explicó.

Sin embargo, reafirmó que se debe evitar el contacto con aves silvestres, pues Venezuela tiene rutas migratorias para estas aves que, a través de los años, han hecho esa migración desde el hemisferio norte al hemisferio sur y viceversa.

“No hay tratamiento para las aves que se contagian. Aunque sea un ave positiva del virus, hay que eliminar el resto de las aves. Por eso, tenemos que evitar que exista el contacto con aves migratorias”, señaló.

Con respecto a las personas que tienen aves de traspatio, el médico veterinario Simón Leal Alfonzo instó a mantenerse vigilantes de su comportamiento y reportar al Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) cualquier eventualidad.

Finalmente, advirtió que se debe evitar que la influenza aviar llegue a las aves de traspatio y la avicultura comercial, pues podría producirse escasez de proteínas como lo es el pollo, así como una pérdida de al menos 1,200 millones de dólares y pérdidas de fuentes de empleo.

¿Puede afectar este brote a los humanos?

La OPS señala en su página web que, aunque la mayoría de los virus influenza que circulan en aves no son zoonóticos, algunas cepas de la influenza aviar altamente patógena podrían infectar a los seres humanos, representando una amenaza para la salud pública.

Flor Pujol, jefa del laboratorio de Virología Molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), explicó entrevista con Runrun.es que las personas que están en riesgo de contraer la influenza aviar son aquellas que están en contacto más estrecho con aves, como los criadores de aves de corral.

“Las otras personas que deben tener particular cuidado son las autoridades sanitarias o que se están encargando de recoger las aves muertas, después de hacer una autopsia y de tomar las respectivas muestras”, añadió Pujol.

Según explicó la especialista, la influenza aviar puede causar neumonías graves y generar síntomas similares a los causados por la COVID-19 y la influenza general. Pero esta, al ser más patogénica, hace que sea más necesario evitar que ocurra el paso a los humanos.

Sin embargo, indicó que la probabilidad de que una persona se infecte con el virus de influenza aviar es muy baja “porque el virus de influenza aviar usa un tipo de receptores presentes en el epitelio de las aves que no está presente en el epitelio de los humanos”.

“Y en el caso poco probable que se infecte una persona, la probabilidad detrás de que esa persona se lo transmita a otra persona es prácticamente nula, a menos que hayan ocurrido mutaciones que favorezcan la transmisión, pero eso no ha ocurrido”, aclaró.

Pujol señaló que, en este momento, no es necesario realizar vigilancia en humanos, sino la zoosanitaria de las aves muertas. Eventualmente, sí habría que vigilar a las personas que han estado en contacto con las aves contagiadas, a los encargados de hacer el levantamiento de aves muertas y hacer el muestreo.

“En Venezuela, hasta este momento, no se reportan casos en humanos de influenza aviar. Es un evento muy poco probable y, en general, el paso del virus de aves de corral o de crías de aves de pollos, etc, a humanos, no ha ocurrido. Solo se han detectado en aves silvestres”, finalizó.