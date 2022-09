Claves I  Por qué no caló la propuesta constitucional en Chile - Runrun

El pueblo chileno no apoyó la reforma a la Carta Magna. 62% de los votantes le dio la espalda

Entre sus propuestas, el documento ofrecía la reelección consecutiva a la presidencia, la abolición del Senado, la creación de un “Estado social, plurinacional e intercultural” y la despenalización plena del aborto

Un naufragio para el gobierno del presidente Gabriel Boric significó el reciente repudio a la propuesta de Constitución de la República de Chile el pasado 4 de septiembre de este año.

Con 62% de rechazo y la participación del 85,7% del padrón electoral (más de 13 millones de votantes), el texto constitucional fue rechazado por los chilenos, luego de que este se había ofrecido a la población como un instrumento para amilanar las protestas y tensiones sociales que se produjeron en 2019.

La elaboración de una nueva Constitución se sometió a un proceso de escrutinio hace un par de años y obtuvo el respaldo de 80%, y en 2021, poco más de 150 diputados constituyentes se encargaron de redactar un texto de 388 artículos y 54 normas transitorias.

Sin embargo, el texto no caló entre los electores, y ahora Boric deberá buscar nuevas fórmulas para conseguir las reformas que tiene planteada su administración.

Con esta victoria de la condena a la nueva Carta Magna, la Constitución redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet sigue vigente, lo que despertó críticas entre líderes de la izquierda fuera y dentro de Chile.

“El pueblo chileno no quedó satisfecho con las propuestas y ha decidido rechazarlas de mano clara. Esa decisión exige a las instituciones trabajar con más empeño y diálogo hasta arribar a una propuesta que de confianza y nos una como país. No olvidemos porque llegamos aquí, el malestar sigue latente y no podemos omitir eso”, dijo Boric en sus discurso post resultados del plebiscito.

Para el internacionalista Félix Arellano este fue un revés para el presidente Boric que lo debilita a escasos meses de su elección.

“Fue un documento elaborado a espaldas del país, era radical y desequilibrado, el propio Boric señaló que tenían reformas para el documento, eso de alguna manera era reconocer que era un texto deficiente”, comentó

A continuación, presentamos una síntesis de algunas de las reformas que presentaba la Constitución y algunas consideraciones de por qué no caló en la población austral.

Reelección consecutiva

En Chile ya existe la reelección para el cargo de presidente de la República, pero no de forma consecutiva. Alguien que haya sido mandatario puede postularse nuevamente con un periodo de por medio. Por tal razón, la nación austral vivió la alternancia de Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018) y Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022). Esta nueva propuesta incluía la reelección inmediata por solo una ocasión (no indefinida como en Venezuela) y con el mismo periodo de cuatro años.

Eliminación del Senado

La propuesta de nueva Carta Magna pretendía erradicar el Senado y crear un Congreso asimétrico de diputados y diputadas con al menos 150 integrantes, así como una Cámara de las Regiones.

La Constitución de 1980 estipula un Congreso Nacional compuesto por dos ramos: Cámara de Diputados y Senado, este primero se encarga de diseñar las leyes y el segundo de perfeccionarlas.

De acuerdo con varios analistas, el documento de 1980 requiere de altos quórum para sancionar algunas normativas, con esta nueva propuesta se rebaja esa exigencia y se sumaban alternativas como las iniciativas populares de ley.

Darle prioridad al Estado social

En la nueva Constitución se hablaba de “prescindir de apelar a entes privados, siempre y cuando el Estado social y democrático de derecho pueda proveer bienes y servicios para asegurar los derechos de las personas”.

Uno de los principales reclamos en las protestas de 2019 fue recuperar las falencias del modelo político que privilegiaba a la empresa privada sobre la pública en la dotación de bienes y servicios como vivienda, electricidad, educación, salud y pensiones.

En la propuesta se mencionan las creaciones de un Sistema de Seguridad Social Público para el pago de jubilaciones y pensiones, así como un Sistema Nacional de Salud. Críticos aseguran que este cambio pudiese convertir al Estado en un ente paternalista.

Temor por pérdida de la propiedad

Uno de los puntos más álgidos tenía que ver con la definición de Chile como un “Estado plurinacional e intercultural”, reconociendo la autonomía de los pueblos indígenas y sus derechos, cuestión que generó rechazo en algunos sectores de la población por el temor a una supuesta pérdida del derecho a la propiedad.

El texto se refería a constituir Autonomías Regionales Indígenas con garantías políticas y territoriales. Además, reconocía los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas y cualquier impugnación a sus decisiones debería ser resuelta ante la Corte Suprema

. “Se establece también la posibilidad de una justicia propia para las autoridades indígenas, no queda definido qué autoridades, en qué materias y cuales son estos territorios”, dijo el exintegrante del Tribunal Constitucional chileno, Jorge Correa Sutil a la BBC.

Abolía la meritocracia

En vez de otorgar un cargo público a la persona más capacitada independientemente de su sexo, el proyecto de Constitución de Chile hablaba de reemplazar una “Rep ública democrá tica” por una “Democracia Paritaria”, donde las mujeres ocupar í an al menos 50% de todos los ó rganos del Estado.

La propuesta no solo causó suspicacia entre los sectores mas conservadores, sino en aquellos que defienden la meritocracia como elemento para ostentar un puesto en la administración pública.

Aborto

El proyecto respaldado por Boric y sus aliados pasaba del enunciado constitucional de “la Ley protege la vida del que esta por nacer” a “interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos”. En 2017, el gobierno chileno avanzó en la despenalización del aborto cuando existiese peligro de vida para la madre, malformación fetal y violación.

De acuerdo con la encuestadora chilena Ipsos, 73% de la ciudadanía aprueba la práctica del aborto, 41% piensa que debería aprobarse el aborto libre y un 32% cree que puede realizarse solo bajo ciertas circunstancias.

Sectores pertenecientes a la iglesia católica y otros grupos religiosos, así como el ala conservadora del Senado, se han opuesto a la despenalización total de la interrupción voluntaria del embarazo.

Solidaridad automática con Boric

Uno de los primeros en reaccionar frente al rechazo constitucional en Chile fue el presidente recién electo de Colombia, Gustavo Petro, quien en un tuit se limitó a escribir:“Revivió Pinochet”. Seguidamente, redactó: «Solo si las fuerzas democráticas se unen, será posible dejar atrás un pasado que mancha a toda América Latina y abrir las alamedas democráticas”.

Por su parte, Nicolás Maduro criticó el liderazgo de Gabriel Boric como principal promotor de la enmienda constitucional. “Faltó un liderazgo firme, claro, creíble con apoyo popular que se pusiera al frente del texto constitucional y al final quedó vigente la Constitución de la dictadura de Augusto Pinochet”.

No todo está perdido

Para el internacionalista Arellano esta condena a la nueva Constitución no significa que en Chile no vayan a hacerse reformas. “El rechazo a la Constitución vigente es un hecho y Boric así como sus aliados en el poder tiene que capitalizar eso. Hay que evitar el radicalismo que se convirtió en vandalismo con las protestas. El presidente tiene que abrirse a un diálogo nacional más plural, con sectores socialdemócratas, tiene que escuchar al pueblo, no cometer el error de otros mandatarios en Latinoamérica que actúan como autócratas. Chile requiere cambios y él es una persona joven con una gran oportunidad, debe aprovechar la coyuntura y buscar alternativas para las reformas que necesita el Estado”.

