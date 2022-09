Expertos llaman a mantener vigilancia del dengue en Venezuela - Runrun

De acuerdo con las cifras de la Organización Panamericana de la Salud, se reportan 3.199 casos de dengue en Venezuela en lo que va del año 2022,.

Según estos datos, se registran tres muertes por la enfermedad en el país. En 2021, de acuerdo con este reporte, se contabilizaron 5.926 casos de dengue en Venezuela con 8 muertes notificadas.

Los números son menores a las cifras que se reportaron en los años 2018 (19.118 casos y 24 muertes) y 2019 (16.015 casos con 23 defunciones).

A pesar de que el dengue no luce como un tema preocupación actualmente en Venezuela, y en el continente es un tema de importancia para países como Brasil (donde acumulan más de 2.000.000 de casos), expertos llaman a no descuidar la prevención.

Así, en su más reciente informe sobre la situación en Venezuela, del 26 de agosto de 2022, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) precisó que las patologías de tipo vectorial (dengue, chikungunya y zika) se mantienen «estables».

No obstante, llamaron a mantener vigilancia sobre la situación del dengue.

«El dengue ha producido importantes epidemias en años anteriores, por lo que su vigilancia no debe ser desatendida», recalcan.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Enrique Figuera, declaró a Runrunes que en el país estamos «muy lejanos» a una época como la del 2010 en términos de números de casos.

Pero ello, anticipa, no descarta la posibilidad de que pueda ocurrir un brote de dengue en el futuro.

Según Figuera, para que haya un nuevo brote de dengue en el paí se tienen que dar ciertos elementos: una población susceptible para contagiarse del virus, así como alguien que tenga dengue, sea picado y empiece la cadena de transmisión.

«Tenemos menos casos no porque no haya mosquitos. Es llamativo que después de la epidemia de zika de 2018, no ha repuntado el dengue en Venezuela. Algunos artículos científicos orientan que puede haber cierta protección cruzada tras la infección de otros flavavirus (como el zika) y que eso pudiera proteger contra infecciones como dengue y fiebre amarilla. Eso es aún especulativo, pero pudiera explicar cierta protección cruzada contra el dengue en los venezolanos desde la última epidemia de zika de 2018″, abundó el especialista.