Venezolanos en Colombia ven con incertidumbre victoria de Gustavo Petro - Runrun

Una de las principales preocupaciones es cómo el presidente electo vaya a tratar el tema de la economía

No descartan un éxodo si el gobierno de izquierda empieza a tomar decisiones similares a la administración chavista

Experta en migraciones cree que es un retroceso para el reconocimiento de los venezolanos como personas que precisan protección internacional

A Karla no le hizo gracia que Gustavo Petro se postulara a la presidencia de la República de Colombia. El candidato de la izquierda representaba para ella algo similar a Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela.

Karla emigró desde Venezuela a Colombia en 2019 junto a su esposo e hijo huyendo de la hiperinflación y la crisis humanitaria compleja. “Yo no me imaginaba viviendo en un país donde pudiese pasar lo mismo que en Venezuela y, por eso, decidimos venirnos a Estados Unidos”, dijo la venezolana.

Gustavo Petro ganó la segunda vuelta del pasado domingo 19 de junio y se convertirá en el primer presidente de tendencia izquierdista que gobierne Colombia.

Cuando Karla vio la noticia por televisión desde su casa en Miami, lanzó una mirada a su esposo como diciendo: “Hicimos bien”.

Pero para los venezolanos que todavía viven en Colombia, lo que genera el triunfo de Petro, por ahora, es incertidumbre.

Tal es el caso de Ángel, quien se mudó con su familia a Bogotá hace un par de años.

“Uno lo primero que hace es comparar los escenarios y se viene a la mente un reflejo de Venezuela, hay el temor que la historia se repita”.

Aunque Gustavo Petro no le parece a Ángel un personaje tan radical como lo era Chávez, la palabra izquierda le produce angustia.

“A mi lo que me atemoriza es que la economía empiece a desplomarse como en Venezuela, que tome algunas medidas en cuanto al tema cambiario, que imponga un control, eso sería terrible para todos”.

“Evidentemente, a uno como venezolano le preocupa cuando alguien de esa ideología trepa al poder, pero pienso que no son procesos tan rápidos de destrucción. Y, en ese, sentido a uno le daría tiempo de planificar”, indicó Jesús, otro venezolano residenciado en Bogotá desde 2015.

Jesús considera que el votante colombiano cayó en una encrucijada en la que tenía dos opciones y escogió la menos mala.

“El resultado de la segunda vuelta lo veo hasta lógico, el otro candidato (Rodolfo Hernández) no parecía una gran opción”, acotó.

Así como a Ángel, a Jesús también le preocupa el rumbo económico que pueda tomar la nación tras la elección del candidato de la izquierda.

“El detonante para que me vaya sería ver disminuido mi poder adquisitivo, sentir que el dinero ya no me alcanza, una debacle personal en ese sentido”, remarcó.

Por ahora, ambos consideran que lo más lógico por ahora es aguardar y seguir con sus vidas en el vecino país.

“Sigo con la mentalidad de mantenerme aquí, creo que cualquier reforma tomará tiempo, si la cosa empieza a ponerse como en Venezuela, me regreso, prefiero pasarla mal allá con mi familia en todo caso”, sostuvo Ángel.

El venezolano también resaltó que si el asunto será huir de los gobiernos de izquierda, en Latinoamérica el panorama luce comprometido.

“El otro tema es que cada vez hay menos opciones, hay que preguntarse a qué uno le está huyendo, porque si es a los gobiernos de izquierda en Latinoamérica, eso es actualmente lo que sobra y en otros destinos los venezolanos tenemos muchas restricciones”, argumentó Jesús.

Ángel no cree que Petro haga cambios radicales, al menos en las primeras de cambio. “Es probable que actúe con cautela, porque Colombia tiene una historia de violencia en la que han matado a candidatos y hecho atentados contra presidentes”

Un paso para atrás con Gustavo Petro

Para la investigadora experta en migraciones, Madison González, el triunfo de Gustavo Petro es un retroceso para el reconocimiento de los venezolanos en el extranjero como personas que precisan protección internacional.

“Hay que recordar que Colombia es el principal destino de los migrantes venezolanos, bien sea de manera permanente, temporal o pendular. En ese sentido, el gobierno del presidente saliente Iván Duque había tratado esta como una migración política para hacer ver que las personas están huyendo de una crisis humanitaria, ahora con Petro en el poder es probable que se etiquete a los migrantes con otro calificativo”.

Según cifras de Migración Colombia, para agosto de 2021 había 1 millón 842 mil 930 venezolanos en territorio neogranadino. Bogotá es la ciudad que más alberga a gente proveniente de Venezuela con 393 mil 716.

De ese grueso de venezolanos en Colombia, solo el 22,67% tiene resuelta su situación migratoria, eso significa que 8 de cada 10 están en condiciones irregulares.

González indicó que Petro ha sido parco y reservado en cuanto al tema de la migración venezolana en Colombia.

“No ha hablado mucho al respecto, solo que promete dar un trato justo, respetar los derechos humanos y que el migrante tenga un retorno justo a su país”.

La experta no cree que la victoria del candidato izquierdista vaya a alterar mucho los patrones de migración en el país vecino.

“Colombia siempre ha sido un destino de transición, especialmente desde 2018, seguiremos viendo gente que entra y sale. Pero por otro lado, es probable que se sumen más personas a ese trayecto por la selva del Darién en su objetivo de llegar a Estados Unidos”.

Por otra parte, Gonzále considera que la ayuda que provee Estados Unidos a Colombia para atender la crisis humanitaria de los venezolanos en su territorio no cesará.

“Ellos están extendiendo su frontera al establecer políticas de restricción y atención a migrantes venezolanos en países de tránsito hacia el norte, ya lo han venido haciendo con México. Por eso, dudo que se vaya a acabar la ayuda internacional, ellos no quieren recibir más migrantes”, recalcó.

Petro conversó con el gobierno de Maduro sobre apertura fronteriza