3 x 3 I Elecciones primarias de oposición pasan por la reconexión con la gente - Runrun

Analistas consideran que no es momento de hablar de comicios internos en la oposición de cara a las presidenciales de 2024, sino de buscar fórmulas para aglutinar un proyecto político que entusiasme a la gente

Coinciden en que la oposición está fraccionada y que ha perdido influencia en el pueblo

@franzambranor

Lejos y a la vez cerca. Faltan poco más de dos años para las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, pero para una oposición que está disuelta y dividida, pareciera que el trabajo de preproducción para escoger a un candidato en teoría unitario deberá realizarse con tiempo de antelación.

Juan Guaidó, diputado electo en la Asamblea Nacional de 2015 y reconocido presidente interino de Venezuela por más de 50 países, declaró a finales de marzo que no era momento de hablar de candidaturas sino de unidad y alianza.

“No es momento para los egos ni la soberbia ¿o es que una persona está por encima de Venezuela? La lucha es por las condiciones para las elecciones presidenciales y una fecha”, dijo Guaidó en medio de un acto público del movimiento Salvemos Venezuela.

#23Abr #Oposición@jguaido se refirió al tema de las elecciones primarias opositoras. "Hay que fortalecer la unidad. Esto no es un concurso de egos". pic.twitter.com/SAyGD5kC4d – @VPITV — Reporte Ya (@ReporteYa) April 23, 2022

El dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, asomó que una comisión de la oposición se encuentra redactando un proyecto para llevar a cabo elecciones primarias.

Guanipa sostuvo que en la redacción de este proyecto están miembros de los partidos del G4: Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo y se han sumado militantes de Movimiento por Venezuela, Encuentro Ciudadano, Causa Radical, Proyecto Venezuela, Convergencia y Copei.

El dirigente expuso que aunque no hay definición de tiempos, se estima que cada partido postule a un candidato para unas primarias que podrían llevarse a cabo entre septiembre de 2022 y diciembre de 2023.

Entre los asuntos que trataría el proyecto destaca la disposición e instalación de las mesas electorales para que los sufragantes ejerzan su derecho.

#ÚLTIMAHORA | María Corina Machado y sus condiciones para unas primarias: "Yo me mido con quién sea, sin CNE, sin TSJ, Sin Plan República y sin máquinas" pic.twitter.com/G5296QbBoC — REDRADIOVE (@RedRadioVe) April 22, 2022

Leopoldo López: Primarias en la oposición deben ser antes de que finalice el año https://t.co/xKvQhPW7df — El Nacional (@ElNacionalWeb) April 29, 2022

Pese a que el chavismo no ha anunciado su candidato para los comicios de 2024, todo parece indicar que Nicolás Maduro optará por la reelección.

Oswaldo Ramírez Colina, analista y director de ORC consultores; la politóloga Colette Capriles y Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos, coincidieron en que es extemporáneo hablar en estos momentos de elecciones primarias en la oposición. Para ellos es perentorio en primer lugar establecer una ruta que vuelva a conectar a la gente con la dirigencia opositora.

¿Es oportuno asomar nombres de eventuales candidatos por la oposición para una elección presidencial?

Oswaldo Ramírez Colina: «Es extemporáneo, porque en la propia oposición ni siquiera tienen claros sus objetivos. Para algunos todo pasa por un cambio de régimen, es decir, para que haya elecciones presidenciales, solicitan que Nicolás Maduro esté fuera del poder, otros exigen prioritariamente un cambio en las condiciones que maneja el Consejo Nacional Electoral para llevar a cabo comicios y existe otro grupo que se conforma con sobrevivir en el marco de la hegemonía del oficialismo. Sin una estrategia clara, es imposible avanzar en la ruta hacia una elección presidencial, lo primordial es ponerse de acuerdo y después evaluar una postulación».

Colette Capriles: «Como de costumbre, se pone la carreta delante de los caballos. El problema es que no se ha hecho una evaluación política de la estrategia seguida por la oposición en los últimos años, y por lo tanto, no hay una línea que pueda articular al amplio espectro opositor. Creer que unas elecciones primarias pueden resolver la crisis dentro de la oposición es en primer lugar autoritario, porque se trataría de imponer a un ‘jefe’ y además abriría heridas que ya sabemos que existen en cuanto a aspiraciones presidenciales».

Félix Seijas: «No considero que sea momento para hablar de elecciones primarias en la oposición. Lo fundamental aquí es establecer una estructura con acuerdos de la ruta que debe seguirse y esto tiene que ser acordado por una base amplia, donde no solo participen los partidos tradicionales, sino todos los sectores que adversan al gobierno actual y que deseen un cambio real en las estructuras de poder en Venezuela».

¿Qué condiciones deben darse para llevar a cabo unas elecciones primarias?

ORC: «Todo pasa por una negociación que no se diluya en el tiempo. Los partidos tradicionales, me refiero a los del G4, tienen que estar claros que en las pasadas elecciones de noviembre entraron a jugar en el tablero político fracciones nuevas. No solo se debe luchar por conseguir unas condiciones electorales justas, hay que estar claros que existen otras cosas que deben tratarse antes. La oposición hoy en día tiene una base bastante amplia que está dispersa y a eso hay que darle cohesión».

CC: «Antes de hablar de eso, me parece prioritario retomar las negociaciones políticas entre la oposición y el gobierno, que deben venir precedidas por negociaciones serias dentro de la misma oposición. Unas elecciones primarias bajo las actuales circunstancias no unen, sino que dividen. A mi modo de ver, todo es inútil, porque parte de un principio equivocado: el que unas elecciones presidenciales van a obrar por arte de magia como solución a la situación venezolana. El problema de Venezuela no es sustituir a un gobierno por otro, sino entrar en un proceso de reconstrucción según un plan consensuado de democratización y reinstitucionalización»..

FS: «Todo parte del hecho de trazar una estrategia conjunta que conecte con la gente y la realidad del país. Establecer una ruta de operatividad y rumbo. Dentro de la estrategia, tiene que ponderarse de qué manera se va a tratar el tema de las inhabilitaciones, porque de nada sirve escoger candidatos que luego van a tener que ser descartados».

¿Cómo puede conectar la oposición nuevamente con el pueblo que quiere un cambio político en Venezuela?

ORC: «Sin un tejido social fuerte es imposible construir un piso político. En la actualidad el 50% de los venezolanos está en una posición de no alineado, es decir, no se identifica ni con gobierno ni oposición. Hay una necesidad de liderazgo, el pueblo se siente huérfano de líderes políticos. Hablar de posibles nombres de candidatos opositores a la presidencia es lanzar nombres al vacío que pueden diluirse con el paso del tiempo».

CC: «Lo prioritario para la oposición es recuperar su base electoral y su propuesta estratégica y de desarrollo para el país. Hay un riesgo inmenso de que unas primarias muestren la debilidad electoral de la oposición en vez de fortalecerla. El rechazo que pueda tener el chavismo no se traduce en apoyo para la oposición ni para un liderazgo desgastado. El fondo del asunto es la ausencia de la oposición, que parece desconectada de los asuntos cotidianos y las demandas de la sociedad. Su capacidad de representar a los ciudadanos y sus demandas está muy disminuida».

FS: «El principal candidato de la oposición para el 2024 tiene que ser un proyecto de país, de lo contrario, lo que se estaría eligiendo es una especie de caudillo. En esta oportunidad es necesaria la creación de una coalición en la que todos tengan voz y en la que se lleguen a acuerdos, distintos a los Mesa de la Unidad Democrática por ejemplo, debe ser un pacto aún más amplio, porque el país es distinto y las elecciones de noviembre de 2021 lo dejaron bastante claro «.