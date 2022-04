Caracas estrena símbolos inconsultos - Runrun

Historiadores y políticos consideran que el cambio de escudo, bandera e himno de la capital venezolana ha debido consultarse con el pueblo

Denuncian que el chavismo promueve desde sus inicios la política de ideologizar el pasado

89% de encuestados por Runrunes dijo que no estaba de acuerdo con la medida

Desde el nombre del país hasta el rostro de Simón Bolívar, pasando por billetes y monedas, la bandera y el escudo nacional, el cerro El Ávila, parques, calles, avenidas, autopistas, plazas, ministerios, museos y fechas patrias, el chavismo-madurismo en su tránsito por el poder en Venezuela ha apelado al recurso de cambiar la denominación de entidades, instituciones y símbolos.

Apenas fue electo presidente de la República en 1998, el fallecido Hugo Chávez juró cambiar la Constitución y, desde entonces, la alteración de los nombres y simbología no ha parado.

El 13 de abril de este año, con 11 votos a favor y dos en contra, el Concejo Municipal de Caracas oficializó el cambio de los símbolos patrios de la capital venezolana.

El icónico león que adornaba el escudo de la ciudad fue sustituido por una figura de Simón Bolívar, un indígena y una mujer de raza negra mirando hacia la izquierda o hacia atrás, según la interpretación que quiera dársele .

Todos sobre un cerro que simboliza a El Ávila o Waraira Repano y unas cadenas rotas. Arriba se lee “seguid el ejemplo que Caracas dio” y abajo las fechas “1810-1811” y “1989-2002” con una estrella roja en el medio. A los costados, están la espada de Bolívar y una lanza mezcladas con plantas de pira, un canario y una guacamaya. El diseño fue realizado por el artista Omar Cruz, creador del cómic El Patriota.

“Caracas necesitaba símbolos que resalten su carácter de pueblo insurgente, solidario y con profundas reservas morales”, establece la ordenanza municipal. “La estrella roja en el escudo representa la revolución bolivariana y las cadenas, toda ruptura con el yugo y la dominación”.

En la nueva bandera, elaborada por Victor Rodríguez y María Jiménez, aparece un triángulo verde y azul que simboliza El Ávila y una estrella blanca sobre un fondo rojo.

De acuerdo con la ordenanza, el rojo “representa el color de la sangre de todas las luchas por nuestra independencia, simboliza lucha y revolución, socialismo, cambios y una decisión rotunda de luchar por la vida y la libertad…la estrella simboliza la rebeldía de brillar constantemente…es a su vez una de las ocho provincias que conforman a nuestro país”.

El himno se llama “Caracas vencerá” y fue compuesto por Noel Márquez con música de Manuel Barrios. Tiene un coro y tres estrofas. En este se aprecian frases como “Caracas fuerza de revolución”, “en Caracas 27 de febrero nuestro pueblo a la calle se lanzó”, “pueblo cimarrón en resistencia”, “rompiendo las cadenas coloniales” y “al pasado jamás regresaremos”.

Academia en contra

La Academia Nacional de la Historia emitió un pronunciamiento rechazando este cambio.

Pronunciamiento de la Academia Nacional de la Historia ante el cambio de símbolos del Municipio Libertador.

“Una decisión de esa naturaleza debe ser sometida a la más amplia consulta, entre otras, la Academia Nacional de la Historia, por ser esta institución una de las autorizadas para emitir opinión sobre el tema”, reza el comunicado.

“Los símbolos de una nación, estado o municipio no son creación circunstancial de una parcialidad política. Solo una pobre y limitada comprensión de nuestro acervo histórico puede conducir al banal ejercicio que supone modificar los símbolos fundacionales de una ciudad como si se tratara de remozar el logo de una marca comercial”, prosigue.

La Academia además establece que el cambio va en contra de los designios del propio Libertador. “El escudo fue concedido por el rey Felipe II en 1591 a solicitud del procurador general Simón de Bolívar, ascendiente directo de Simón Bolívar”.

“Por último, la historia venezolana nos enseña que todas aquellas celebraciones, símbolos y fechas políticas que fueron impuestas por las parcialidades del momento son de efímera duración”, finaliza el pronunciamiento.

Inés Quintero, miembro de la Academia Nacional de la Historia, indicó que los símbolos son temas sensibles que expresan una dimensión histórica, por lo tanto, su cambio debe obedecer a razones que vayan más allá de lo político.

“La historia de Caracas data del siglo XVI y llama la atención que el municipio Libertador, que tiene una historia más breve que la ciudad, se atribuya el derecho de establecer los símbolos de la capital”, dijo Quintero.

El concejal de Un Nuevo Tiempo, José Gregorio Cáribas, indicó que en un principio los miembros del partido socialista unido de Venezuela (PSUV) pretendían cambiarle el nombre a Caracas también, pero esa propuesta no tuvo asidero.

#18Abr El Concejal y Presidente Regional del Partido UNT Caracas, exhorta al Concejo Municipal y a la Alcaldesa de Caracas para que se considere realice un referéndum dónde se involucre a todos los caraqueños y se les consulte por el cambio de los Símbolos Patrios de la Ciudad.

“Hay un empeño por incluir a la revolución en parte de la historia y por eso vemos esos símbolos como la estrella roja en el escudo y las cadenas rotas”, agregó.

Mayerling Occhino, concejal por el Lápiz, aseveró que el chavismo está socavando la identidad de una ciudad.

“Una precaria mayoría del Concejo Municipal está acabando con los símbolos de la República, nosotros condenamos esta violacion a la idiosincrasia, a la identidad y a la cultura. Esto data de 2015, cuando el entonces alcalde Jorge Rodríguez prohibió el uso de los símbolos de Caracas. Los símbolos fueron ratificados por el propio Libertador, yo pensaba que la alcaldesa de Libertador Carmen Meléndez era bolivariana y respetuosa de la herencia de Bolívar”, consideró.

Jamás podrán borrar de la historia y menos de nuestros corazones al León de #Caracas, que representa la identidad de los caraqueños, el patrimonio, la cultura y el deporte, símbolos de la unión entre los caraqueños!

Occhino manifestó que el cambio se hizo violando el reglamento de interior y debates del Concejo Municipal y la propia Constitución.

“Se hizo de manera exprés pasando por encima incluso de un acuerdo propuesto por ellos mismos el pasado 17 de noviembre, donde se abrió un concurso para seleccionar los símbolos”.

Cáribas hizo un llamado a la rectificación por parte del gobierno municipal.

“Se les dijo que en la comisión para estos cambios ha debido estar la Academia Nacional de Historia entre otras personalidades del ámbito nacional, esto no ha caído bien en la población, es necesario llamar a una gran consulta”.

Piden referendo consultivo

En rueda de prensa, el excandidato a la alcaldía de Caracas, Antonio Ecarri, dijo que acudirá al Consejo Nacional Electoral a solicitar un referendo consultivo.

“Hemos sido víctimas de un ataque contra nuestra identidad. La Caracas que fue fundada por Diego de Losada un 25 de julio de 1567 acaba de ser vapuleada por un capricho del Psuv. Vamos a recurrir a todas las instancias. Esos símbolos no solo fueron ratificados por Bolívar, también lo hizo José Antonio Páez, Antonio Guzmán Blanco, Juan Vicente Gómez, Rómulo Betancourt y el propio Chávez. Es el pueblo el que tiene que decidir”.

@LapizVenezuela no se cala caribeos con símbolos chimbos🚨✏️ Denunciamos el ataque a la identidad de los caraqueños y retamos a @NicolasMaduro a un referéndum donde decidamos entre símbolos tradicionales y la mamarrachada aprobada por la bancada del PSUV en el Concejo Municipal.

Tanto Cáribas como Occhino aseguraron que el cambio de símbolos ocasionará gastos administrativos adicionales en el municipio.

“Esos recursos se pueden usar para abordar los problemas graves que tiene la ciudad de Caracas, para mejorar la calidad de vida de los capitalinos”, dijo Occhino.

Quintero indicó que ha habido una tendencia a hacer uso político de la historia.

“Se expresó en el cambio del nombre del país, de los símbolos patrios, el rostro de bolívar…un asunto signado por la necesidad de establecer una relación entre el proyecto político y el uso del pasado, tratar de elaborar un discurso histórico que no está sujeto a un análisis crítico ni a un debate, politizar e ideologizar el pasado”, opinó.

Mayoría en desacuerdo

Runrunes hizo una encuesta a través de Twitter para conocer la opinión de los venezolanos sobre el cambio de símbolos de la ciudad de Caracas y un 89% de los participantes indicó que no estaba de acuerdo. 5,8% sostuvo que no le parecía relevante el tema, 3,5% aseguró que estaba de acuerdo y 1,8% afirmó no estar enterado de la medida.