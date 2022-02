¿Cómo usar VPN de forma segura para navegar en sitios bloqueados en Venezuela? - Runrun

@MrsYaky

Además de padecer las lentas conexiones –el tercer peor internet móvil del mundo y el segundo internet fijo más lento de América- los venezolanos deben sortear los bloqueos a sitios web mediante el uso de herramientas como las VPN.

En septiembre de 2021, Freedom House denunció en su informe la falta de libertad de internet en el país, la cual recalcaron, es «precaria».

En ese momento, destacaron que entre junio de 2020 y mayo de 2021 el gobierno de Nicolás Maduro había bloqueado el acceso a sitios web durante momentos «políticamente delicados».

De igual forma, alertaron sobre el bloqueo de un «número creciente de sitios web de medios». Justo el primero de febrero, el Observatorio de Internet VE sin Filtro informó sobre nuevos bloqueos a sitios web de noticias en Venezuela

«Los bloqueos son de tipo DNS y fueron aplicados por Cantv, Movistar, Digitel, Súpercable e Inter. El bloqueo a Efecto Cocuyo ya se encontraba activo en CANTV, mientras que el de EVTV se suma al bloqueo a evtvmiami.com ya reportado previamente. Por su parte, el bloqueo a CrónicaUno es el primero que hemos reportado en cualquier proveedor de internet relacionado con este portal de noticias», explicaron.

It's here➡️#FreedomOnTheNet 2021: The Global Drive to Control Big Tech

Internet freedom declined for the 11th consecutive year.

A 🧵on our key findings https://t.co/2dQWiYrjl2

— Freedom on the Net (@freedomonthenet) September 21, 2021