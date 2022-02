La depresión no es el único factor de riesgo para cometer suicidio - Runrun

A propósito de la muerte de la exmiss EEUU 2019, Cheslie Kryst, un especialista comentó que la apariencia de una «vida feliz» que se suele mostrar en redes sociales puede enmascarar conflictos internos y pérdida del sentido de la vida

El médico psiquiatra Ernesto Rodríguez considera importante abrir espacios para «identificar, manejar y tratar» las emociones. Aclaró que no necesariamente tiene que haber una patología para cometer un suicidio, «pero sí hay un tormento previo, sentirse atrapado en conflictos a los que no se le ve salida»

Entre 15% a 17% de las personas con depresión cometen suicidio, pero no siempre hay una patología previa que lo desencadene. En ocasiones, es una acción impulsiva de personas que perdieron el sentido de la vida «y están atrapados en conflictos que parecen no tener solución», explicó el psiquiatra Ernesto Rodríguez Carrillo

La OPS recomienda que si una persona manifiesta intención de cometer suicidio se le puede ayudar escuchándola, quedándose con ella si se cree que está en riesgo inmediato y animándola a buscar ayuda profesional

La OPS asegura que hablar sobre los pensamientos relacionados con quitarse la vida con alguna persona que los manifieste no causa suicidio. Se les debe escuchar sin juzgarlos y animarlos a buscar ayuda profesional

La muerte de la exmiss Estados Unidos 2019 y presentadora de televisión, Cheslie Kryst, impactó no solo en el ámbito de los seguidores de certámenes de belleza, sino que reavivó el debate mediático sobre el suicidio y los trastornos de salud mental.

La abogada de 30 años saltó desde la ventaja de un lujoso edificio de 60 pisos en Manhattan, Nueva York, en el cual residía. Horas antes del fatal desenlace, colgó una publicación con su cuenta en Instagram en la que expresaba: «Que este día traiga descanso y paz».

En sus publicaciones previas, Kryst no mostraba signos de depresión y parecía tener una vida feliz y plena, con reconocimiento social. Por ello, su inesperada muerte generó muchas preguntas: ¿hasta qué punto es posible determinar si una persona está en riesgo de suicidio?

El #suicidio es un problema de salud pública importante pero a menudo descuidado, rodeado de estigmas, mitos y tabúes. Cada caso de suicidio es una tragedia que afecta gravemente no sólo a los individuos, sino también a las familias y las comunidades. #CheslieKryst

⏬ pic.twitter.com/DwWuatyEFa — Psic. Sin Fronteras Venezuela (@psfvenezuela) February 1, 2022

Los suicidios consumados o intentos de suicidio también han sido noticia recientemente en Venezuela. En Caracas, en el tercer día del año 2022, un joven se quitó la vida tras saltar desde el último piso del Centro Comercial Sambil. Dos semanas después, una joven fue persuadida de cometer una acción similar en el mismo lugar.

Ernesto Rodríguez Carillo, internista y médico psiquiatra, conversó con Shirley Varnagy sobre la importancia de hablar acerca de las emociones para prevenir el suicidio, y aclaró que esta drástica acción no siempre va ligada a la depresión.

Los factores de riesgo del suicidio: Personales, Familiares, Sociales ¡combátelos y aprende a afrontarlos! . Por @EsPapageno https://t.co/7jCqeeh528 pic.twitter.com/DlAU9qQtwc — Sonsoles Rivera 🎗️ (@sonriv) December 24, 2019

«Clásicamente, sabemos que la depresión es un factor de riesgo muy importante para el suicidio (de un 15% a 17% de las personas con depresión pudieran cometer suicidio). Pero hay acciones de este tipo (como lo ocurrido con la exmiss) en las que la persona pareciera estar muy bien, muy feliz, aparentemente , pero no sabemos detrás de esa máscara que está pasando. Y esto es importante, tenemos que hablar de las emociones, de lo que pasa por dentro, la prevención del suicido pasa porque se hable del tema y que podamos darnos un espacio para hablar de lo que sentimos», explicó.

También, señaló que la apariencia de una «vida feliz» que se suele mostrar en redes sociales puede enmascarar muchos conflictos internos que deben ser atendidos.

«En las redes pareciera que todos estamos bien. Una paciente con problemas de autoestima e imagen corporal me decía en estos días que ella se sentía de una manera y cuando buscaba entrar a las redes, se sentía peor, porque solo veía gente caras y gente feliz, aunque no lo estén. (…) Detrás de esa máscara pudiera haber una pérdida del sentido de la vida, pudiera haber unos conflictos que, sintamos, no tienen solución», abundó.

No obstante, agregó: «Todo es transitorio, todo tiene solución, y si no la tiene, buscamos otras vías y dejamos eso de lado. El perder el sentido de la vida y atraparnos en estos conflictos que parecen no tener la solución es lo que lleva a algunas personas a cometer esta acción ‘definitiva’, entre comillas, de problemas transitorios que es el suicidio».

Grupos más vulnerables y señales de alerta

De acuerdo con Rodríguez, hay dos grupos muy vulnerables para el suicidio: el de 15 a 21 años, (adolescentes y adultos jóvenes) y entre 21 a 36 años. Esto según las estadísticas internacionales.

El especialista hizo énfasis en que la pandemia del coronavirus ha detonado los problemas de salud mental que pueden derivar en suicidios.

«Estamos en dos pandemias paralelas: la pandemia contra el coronavirus, donde tenemos medidas preventivas bien claras de qué hacer, pero también cursamos la pandemia de los trastornos mentales. El confinamiento, los trastornos del sueño y esta situación del coronavirus ha potenciado los factores de riesgo del suicidio», explicó.

El médico refirió que hay personas con riesgo de suicidio que anticipan que puedan cometerlo, a través de cartas, mensajes, porque han estado deprimidas o procesando esta idea. Estas son personas que tienen patologías mentales previas, que se han podido exacerbar por la pandemia o por otro evento como estrés postraumático, afectivo o del sueño.

«Siempre hay señales, algunas no detectables, lo importante es darles espacio para hablar. No se trata de darle a las personas deprimidas ideas para el suicidio, sino de sacárselas. En depresión, el cuidador o familiares, médicos o especialistas tienen que estar conscientes de que es un tema que hay que tocar», apuntó.

No obstante, hay otro grupo de personas que cometen suicidio por conductas impulsivas, sin tener patologías mentales previas, que se encuentran atrapadas en un conflicto al que no le ven solución.

«Este tema es delicado porque son conductas impulsivas, no premeditadas, no son con base a una enfermedad, que están atrapadas en un conflicto que sienten que no tiene solución con pérdida del sentido del ‘para qué’, el sentido de la vida, creyendo que no hay solución (…) No necesariamente tiene que haber una patología, pero sí hay un tormento previo, sentirse atrapado en conflictos a los que no se le ven salida. Allí, lo más importante es hablar del tema y permitir un espacio para hablar de emociones: sentirte triste es válido, el entorno familiar y social debe permitir que se ventilen este tipo de emociones y conflictos, porque siempre hay una señal o indicativo «, consideró.

Remarcó la necesidad de que existan políticas públicas para prevenir el suicidio y atender a las personas con problemas emocionales.

«Hacemos mucho énfasis en que los médicos no especialistas estén sensibilizados en indagar en trastornos de este tipo, riesgos suicidas. No es lo mismo perder la esperanza un poco, no querer vivir, pero no tener un plan, a ya tener un plan o haber tenido algún intento», sumó.

Agregó que la pandemia demostró que debemos vivir el presente y que el cuidado de la salud mental debe ser un asunto diario.

«Es bueno tener expectativas, un plan y un ‘para qué’, cuidarnos desde el punto de vista de lo físico con buena alimentación y actividad física, darle cabida a la identificación, manejo y tratamiento de emociones, sobre todo las negativas (rabia, tristeza) y cultivar la parte espiritual, cada quien en sus creencias, pero eso no podemos dejarlo de lado. De repente nos encontramos en un conflicto que creemos que no tiene solución, y siempre la hay, pero cuando no la sentimos , ni tenemos una fe en algo más allá que nos oriente o sostenga, a veces nos sentimos entonces con un vacío muy grande y aparecen las acciones impulsivas», recomendó.

¿Cómo puedo ayudar a alguien que está pensando en quitarse la vida?

A propósito del Día Mundial de la Prevención del Suicidio 2021, la Organización Panamericana de la Salud compartió una campaña con gifs animados con útiles consejos para ayudar a alguien que manifiesta intenciones de cometer esta acción

Escuchar sin juzgar y ofrecer apoyo: Resaltan que hablar sobre los pensamientos relacionados con quitarse la vida no causa suicidio

Quedarse con la persona si cree que está en riesgo inmediato

Animarlo a buscar ayuda profesional

En el caso de los gobiernos y autoridades públicas, las recomendaciones son:

Implementar políticas de prevención del suicidio

Sensibilizar sobre la importancia de la salud mental, suicidio y reducir el estigma

Capacitación sobre la prevención del suicidio a miembros de la comunidad, profesionales de la salud, educación y periodistas

Opciones de atención psicológica en Venezuela

Si usted vive con alguna enfermedad mental o está experimentando un conflicto que no parece tener solución, hay espacios de atención psicológica en Venezuela en los que podrá recibir orientación, asesoría y consejería.

A continuación, algunos de ellos:

Federación de Psicólogos de Venezuela

Teléfonos:

0212-416-31-16

0212-416-31-18

El servicio es gratuito, anónimo y confidencial (solo se paga el costo de la llamada)

Horarios de atención: viernes, sábado y domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

La salud mental es tan importante como la salud física. Ofrecemos primeros auxilios e intervención en crisis por teléfono. Nuestros operadores están atentos para escucharle, si te sientes en crisis emocional, llámanos. Nuestro servicio es anónimo y confidencial. pic.twitter.com/KElr6p5kLA — Fed de Psic de Vzla (@fpv_vzla) January 14, 2022

Fundación Rehabilitarte

Línea de asistencia psicológica gratuita para padres, madres, cuidadores y adultos en general

Teléfonos:

Lunes y martes:0424-627-04-39

Miércoles y jueves: 0414 961-03-11

Viernes y sábados: 0424-607-78-654

Grupo Social Cesab/Psicólogos sin fronteras

El programa «Acompañando el dolor» ofrece atención psicológica gratuita a personas en situación de crisis y duelo.

Solicitud de citas: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. vía: SMS y WhatsApp al 0424-2925604 o a través de la dirección correo electrónico (atencionemergenciaspad@gmail.com).

También está la opción de solicitar citas los sábados y domingos a través de Telegram, @Psi_AcompDolor.

Médicos sin Fronteras

Disponen de una línea para atender a sobrevivientes de violencia sexual en Venezuela.

Teléfono: 0414-017-99-25

🔴Servicio de atención médica y psicológica a sobrevivientes de Violencia Sexual en #Caracas y #Miranda. En Médicos Sin Fronteras estamos para ti, a cualquier hora y día de la semana. Comunícate al 0414 0179925. Comparte esta información para que llegue a quien más lo necesite. pic.twitter.com/KC4F3n224L — Médicos Sin Fronteras (@MSF_Venezuela) October 30, 2021

Sociedad Venezolana de Psiquiatría

Facilita una dirección de correo electrónico para atención: lineaatencionsvp@gmail.com

ACCSI

Acción Ciudadana contra el Sida ofrece orientación psicológica a las personas VIH.

Para tomar citas, puede comunicarse por el teléfono 0212-232.7938.

Tinta Violenta

Brindan asesoría jurídica y atención psicológica a mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de violencia machista que pertenezcan a la comunidad de Altagracia en Caracas.