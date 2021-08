AUDIOS | Variante delta en niños: ¿por qué está causando más contagios y hospitalizaciones? - Runrun

En EEUU, la variante delta disparó en el último mes los contagios y hospitalizaciones de menores de edad

El hecho de que los menores de 12 años aún no puedan ser vacunados podría explicar la susceptibilidad de este grupo ante una variante que, se ha comprobado, es más contagiosa que el coronavirus original

Por: @MrsYaky

Los efectos de la variante delta en niños están en pleno estudio. Lo que está ocurriendo en países como Estados Unidos causa preocupación en otras regiones del hemisferio a los que también ha llegado esta variante.

La semana del 7 al 15 de agosto de 2021 los niños representaron el 15.9% de los casos reportados de COVID-19 reportados semanalmente (23.551 de 148.587 casos) en EEUU.

«La variante delta es la peor pesadilla de todo especialista en enfermedades infecciosas. Había un mito, que los niños eran de alguna manera inmunes, ha quedado muy claro que los niños están muy afectados «, dijo en una rueda de prensa el pasado 16 de agosto el doctor Mark Kline del Children’s Hospital New Orleans.

6) ➡️Listen—Dr Mark Kline at Children's Hospital New Orleans: "#DeltaVariant is every infectious disease specialist's worst nightmare. There was a myth—that children were somehow immune—It has become very clear that children are heavily impacted" pic.twitter.com/JBUbiMbMfC — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) August 16, 2021

Los casos acumulados de COVID-19 en niños estadounidenses han experimentado un aumento de 9,1% desde julio, un crecimiento un tanto más rápido que el observado en la población general (que es de 7,5%), informa un reporte de la Academia Americana de Pediatría.

En una carta enviada a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) el pasado 5 de agosto, el gremio de pediatras alertó que la semana final de julio registró el mayor aumento porcentual semana tras semana en casos pediátricos de COVID-19 desde el comienzo de la pandemia.

Solo en esos días finales del mes siete del año, se contabilizaron 71.726 casos de COVID-19 en niños estadounidenses, casi el doble de los 38.654 reportados en la semana previa a esa.

«La variante delta ha creado un riesgo nuevo y apremiante para los niños y adolescentes en el país, como lo ha hecho en adultos no vacunados», alertaban en la misiva, en la que exigían acelerar los pasos para permitir la vacunación en menores de doce años y recordaban que 350 niños han muerto en ese país por COVID-19.

So far more than 350 children across the US – out of 74 million – have died from COVID-19 since the beginning of the pandemic. That's according to the @cdc’s National Center for Health Statistics reports. How can kids stay safe from the Delta variant?

https://t.co/UPvi3LqDrx — The Stream (@AJStream) August 19, 2021

El más reciente análisis (del 15 de agosto) de las cifras en 23 estados y la ciudad de Nueva York indica que los niños representaron entre 1,3% y 3,6% de las hospitalizaciones reportadas en Estados Unidos. Entre 0,1% y 1,9% de todos los casos infantiles de COVID-19 en EEUU resultaron en hospitalización.

Para el 16 de agosto, había más de 1.900 niños en hospitales. Un gráfico compartido por el doctor Ben Weston, profesor asociado en el Departamento de Medicina de Emergencia del Medical College de Wisconsin, demuestra que las tendencias de hospitalización por COVID-19 en menores de 17 años en EEUU son, en sus palabras, «alarmantes».

The #DeltaVariant is affecting kids in a major way. The #Covid_19 hospitalization trends are alarming– and not just as a percent, but the actual number of kids. See below the @CDCgov national data for #COVID hospitalizations in 0-17 year olds and judge for yourself. pic.twitter.com/Sb7rUVk514 — Ben Weston, MD, MPH (@BenWWeston) August 16, 2021

En lo que respecta a la mortalidad, los niños representaron entre 0,01% y 0,26% de las muertes reportadas por COVID-19, 8 estados no presentaron niños fallecidos y solo 0 a 0, 03% de los casos de COVID-19 en niños resultaron en muerte.

No obstante, estos números están frustrando las esperanzas de un año escolar normal en ese país.

Fortune explica en un reportaje publicado este 19 de agosto que miles de maestros y escolares de Florida, Missisippi y Luisiana han sido puestos en cuarentena.

Además, la situación ha cambiado los planes de apertura en los distritos de Kentucky y Georgia, mientras que Indiana y Carolina del Sur han tenido que cambiar sobre la marcha a la modalidad remota.

Para entender la dimensión de lo que puede causar delta, citan como ejemplo lo ocurrido en el condado de Scott de Indiana.

En solo una semana de clases, se contagiaron 30 estudiantes de unos 1.250 en el campus, lo que obligó a poner en cuarentena al 42% del alumnado, por lo que el distrito decidió volver a las clases virtuales, al menos, hasta el 23 de agosto.

Variantes del coronavirus en niños venezolanos

El infectólogo pediatra Juan Félix García explicó en declaraciones a Runrunes que aún hay que aprender mucho sobre COVID-19. Cuando el virus muta y deriva en variantes con comportamientos distintos a la cepa original, se plantean nuevos retos de abordaje.

ESCUCHE LAS DECLARACIONES DEL DOCTOR GARCÍA

«Las cosas en COVID-19 cambian mucho, sobre todo en epidemiología Inicialmente, se hablaba de que el COVID-19 era una enfermedad de adultos. Los casos pediátricos, al inicio de la pandemia, eran leves o asintomáticos, y como tal, nos manejamos con ese mensaje hasta la llegada de la variante brasilera”, explicó el jefe de servicio y director del Postgrado de Infectología Pediátrica en el Hospital de Niños J.M. de los Ríos.

Pero la mutación del coronavirus empezó a cambiar esas dinámicas y la situación en el país a partir del mes de marzo de 2021 fue un reflejo.

“En ese momento, comenzamos a ver más casos pediátricos y más casos de adolescentes y adultos que no tenían antecedentes de riesgo como diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, que predispusiera a una severidad de COVID-19. La variante brasilera se presentaba en brotes familiares y comenzó a aparecer el componente diarrea, de tal manera que, para un pediatra, ver a un niño con diarrea nos obligaba también a pensar en COVID-19. Pasó un tiempo y la ausencia de vacunaciones en cantidad suficiente hacía que las cepas mutaran y la mutación trajo consigo la variante delta. La variante delta es más pediátrica, muy contagiosa y tampoco requiere factores de riesgo. Aún hay mucho que aprender sobre COVID-19″, explicó.

¿Hay casos de variante delta en niños venezolanos?

El especialista recuerda que las autoridades han descrito presencia de casos de variante delta en Venezuela en el país, y aunque no hay reactivos suficientes para que el IVIC estudie todas las muestras, los hallazgos en consulta médica y privada permiten suponer que esta mutación del coronavirus podría estar afectando a pacientes pediátricos.

ESCUCHE LAS DECLARACIONES DEL DOCTOR GARCÍA

“El hecho de que en nuestros hospitales y centros privados estemos viendo más casos pediátricos, nos orienta a pensar, sin haber hecho el diagnóstico definitivo y conociendo la epidemiología en edades pediátricas que, en efecto, se trata de casos de variante delta”, amplió.

Oficialmente, el gobierno de Nicolás Maduro ha revelado públicamente solo 6 casos de variante delta: dos el 25 de julio y otros cuatro el pasado 2 de agosto.

El fin de semana del 14 y 15 de agosto se conoció la activación de un operativo de vacunación en Charallave y Ocumare tras la detección de un caso de variante delta en el municipio Cristóbal Rojas de Charallave, estado Miranda.

Sobre casos de variante delta en niños venezolanos aún no hay confirmación oficial, pero en la práctica, todo apunta a que los médicos ya están recibiendo casos.

¿Por qué la variante delta está afectando más a los niños?

Los Centros para el Control y y la Prevención de Enfermedades (CDC) aseguran que la variante delta es dos veces más contagiosa que las anteriores variantes del coronavirus surgido originalmente en China.

Advierten, también, que podría causar una enfermedad más grave en personas no vacunadas. Y esto afecta sensiblemente a los menores de 12 años.

Como se sabe, este grupo no está incluido aún dentro de los esquemas mundiales de vacunación, razón por la que están en mayor riesgo de contagio con una variante que, de por sí, es más transmisible.

La única vacuna aprobada para niños mayores de 12 años es la de Pfizer. En estos momentos, hay estudios que ya hablan de la seguridad de vacunas de Sinovac y Moderna para su uso en menores de esa edad.

La meta es que, a finales de año, se autorice en el mundo la vacunación contra el COVID-19 en menores de dos años.

Por otra parte, el doctor García explica que el virus delta es “más pediátrico que los anteriores”.

“No está claro por qué lo es, aparentemente, tendría que ver con la inmunología del virus y del paciente. Ahí tiene que haber una relación virus-huésped distinta que hace que el niño sea más proclive a la infección”, comenta.

Síntomas de variante delta en menores

“En tiempos de pandemia, lo sostienen los epidemiólogos, cualquier sintomatología que se presente en un paciente, entre otros diagnósticos, debe pensarse en COVID-19″, indica el infectólogo pediátrico entrevistado.

En el caso de los niños, esta sospecha debe estar también presente ante determinados síntomas. Si un niño se presente ante el pediatra con fiebre y diarrea, hay que pensar en COVID-19.

«En un niño que vaya al médico por tos, dificultad respiratoria, con clínica parecida al asma, también hay que pensar en COVID-19. Aparte de la fiebre, que es un síntoma cardinal en COVID-19. En un paciente COVID-19, lo más frecuente es fiebre con tos, pero fiebre con tos y diarrea, fiebre con tos, dolor de garganta, fiebre con tos y manifestación en conjuntiva (ojos) o alguna erupción, o algo que llame la atención al pediatra, sobre todo si hay antecedentes en el entorno familiar, hay que pensar en COVID-19”, enumera García.

Yale Medicine informa en su sitio y web que la tos y la pérdida del olfato son menos comunes con la variante delta. Otro síntomas como el dolor de cabeza, dolor de garganta, secreción nasal y fiebre han sido más reportados con esta mutación.

Pediatras consultados en EEUU por HealthLine indican que, según sus experiencias, los síntomas de variante delta en niños y adolescentes más comúnmente reportados son fiebre y tos, con síntomas nasales, gastrointestinales y erupciones en la piel.

En menores contagiados con COVID-19, independientemente de la variante, también hay que estar alertas con una complicación denominada síndrome inflamatorio multisistémico, que puede presentarse varias semanas después de la infección inicial con el virus.

La investigadora en materia de COVID-19 y doctora en Biología Molecular y Celular por la Universidad de Oxford, Roselyn Lemus-Martin, recordó que los síntomas de esta complicación poco común en menores son son dolor abdominal (intestino), ojos rojos, opresión o dolor en el pecho, diarrea, agotamiento, dolor de cabeza, presión arterial baja, dolor de cuello, erupción y vómito.

Una enfermedad grave a tener en cuenta es el síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C) (MIS-C), que es una complicación grave y poco común del COVID-19 primario, comienza varias semanas después de la infección inicial. 3/ — Roselyn Lemus-Martin (@roslemusmartin) August 16, 2021

¿Cómo podemos proteger a los niños de la variante delta?

Hasta que no se autorice el uso de vacunas contra el coronavirus en menores de 12 años, la prevención sigue siendo la norma.

¿Cuál es la mejor forma de resguardar la salud de los pequeños de la casa? El infectólogo pediátrico colombiano Germán Camacho explicó a Caracol Noticias que los adultos tienen un rol importante que seguir cumpliendo.

¿Y cómo?: «Vacunándonos los adultos, vacunando a los niños cuando las vacunas estén aprobadas y manteniendo las medidas de distanciamiento físico, higiene de manos y uso de tapabocas aún sí estamos vacunados», destacó el experto.

¿Por qué aumentaron los contagios de COVID-19 en niños en Estados Unidos? ¿Variante delta es más contagiosa en los pequeños? Aquí las respuestas https://t.co/SCDaFzJhvf pic.twitter.com/7APVocESRr — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 12, 2021

La secretaria de salud de Estados Unidos, la pediatra Rachel Levine, recalca en un video institucional que esta variante surgida en India afecta más a las personas jóvenes que la cepa original y que se transmite de persona a persona más rápidamente, por lo que la mejor herramienta para detener su propagación es la vacunación.

Responsabilidad que recae, una vez más, en el adulto.

Recuerda que la vacunación también ayuda en la tarea de evitar nuevas mutaciones del virus.

«Los mayores de 12 años pueden vacunarse, y los animamos fuertemente a hacerlo para proteger a los niños de menor edad que no pueden. Estamos trabajando en ensayos clínicos con menores de 12 años, para que ellos también lo hagan en cuanto puedan. Todos queremos volver a la normalidad y la mejor forma es alcanzando la inmunidad de rebaño a través de la vacunación», agregó.

Además, la Academia Americana de Pediatría recomienda que los niños con necesidades especiales de atención (esto incluye a niños con condiciones crónicas físicas, de desarrollo, conductuales o emocionales, discapacidades y aquellos con condiciones médicas complejas) y mayores de dos años utilicen una mascarilla de protección.

Getting good protection from a mask may take extra attention for children with special health care needs, but it's possible and effective. Find tips here to help your child get used to wearing a mask and how to get it to fit correctly: https://t.co/wSPPznRi7s pic.twitter.com/F2tZE7UTLN — American Academy of Pediatrics (@AmerAcadPeds) August 12, 2021

«Si un niño no está vacunado contra COVID-19, especialmente si la transmisión comunitaria es alta, las mascarillas deben usarse en espacios públicos, en interiores en todo momento, en exteriores cuando es difícil mantener una distancia de 6 pies de los demás (…) La AAP y los CDC recomiendan el uso universal de máscaras faciales en las escuelas», se lee en un documento informativo.