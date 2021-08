Confirman 4 nuevos casos de la variante delta en Venezuela - Runrun

Maduro consideró que las personas deben cuidarse, además de que se debe acelerar el ritmo de vacunación «para proteger el cuerpo de todos»

Fotos: @NicolasMaduro / Getty Images

Nicolás Maduro anunció el domingo, 1 de agosto, que durante la última semana se detectaron cuatro nuevos casos de la variante delta en Venezuela.

Durante una alocución en vivo, Maduro señaló: “La variante delta está por ahí. Conseguimos cuatro casos más esta semana, todos vinculados a viajes en el exterior».

El dirigente oficialista no precisó detalles sobres los nuevos casos, como lugares de procedencia, o en qué entidad del país estaban los infectados.

Según Maduro, hasta ahora la variante «no circula a nivel comunitario» en el país, pero la calificó como una «película de terror». «Tiene hasta nombre de película de terror», dijo.

«Tenemos que adaptar bien los protocolos para caerle encima a la variante delta, así como le caímos a la variante brasilera y a la británica”, agregó Maduro.

Además, insistió en que su administración trabaja un método 7+7 más intenso, con el objetivo de que las personas se cuiden más.

«Vi en redes que hay denuncias de que la gente no se cuidaba en el Metro. Tomada la denuncia. Que había gente en vagones y en transporte público sin mascarillas. No, no. No vamos a relajar nada. No es tiempo de relajación. Una cosa es que se flexibilice la actividad económica, un poco más el servicio, pero hay que cuidarse”, añadió.

La variante delta se detectó en India en diciembre del 2020, y se encuentra en Venezuela, según el anuncio que hizo Maduro la noche del domingo 25 de julio.

Por su parte, Sylvain Aldighieri, gerente de Incidente para el covid-19 de la OPS, declaró el pasado 28 de julio que la presencia de la variante delta en Venezuela aún no era comunitaria.

«Al contrario de las variantes alfa, beta y gamma para las cuales se dispone de herramientas de PCR para tener una primera orientación, la confirmación de la variante delta requiere de la secuenciación del genoma completo del virus SARS-CoV-2. Si bien tenemos algunas señales de acuerdo a los protocolos de tamizaje en Venezuela, hasta el momento, no tenemos evidencia de circulación de la variante delta en este país», explicó Aldighieri.

#EnVideo📹| Jefe de Estado, @NicolasMaduro instó al pueblo a cuidarse ante la alerta de la variante Delta, "no es tiempo de relajación, una cosa es que se flexibilice una actividad económica y otra es que la gente no se cuide"

#GeneraciónDeOroInvencible pic.twitter.com/NTHTuBfeKC — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) August 1, 2021

Medidas que tomarán contra la variante delta

En su intervención, el oficialista aseguró que se va a reforzar la vigilancia epidemiológica, fortalecer e identificar las variantes que circulan en el país a través del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, Instituto de Estudios Avanzados y avanzar en el plan masivo de vacunación contra la COVID-19.

«Mantener el estricto cumplimiento de medidas de prevención contra el COVID-19, uso adecuado de la mascarillas en lugares públicos, práctica adecuada del distanciamiento social y lavado de manos, utilizar nueva formas de saludos que no impliquen contacto de manos, ni besos. Tenemos 19 meses sin besarnos, dejen la besuqueadera y abrazadera», agregó Maduro.

También, dijo que se debe evitar estar en espacios cerrados con gran aglomeración de personas.

#EnVideo📹| Presidente, @NicolasMaduro anunció medidas de prevención para disminuir el impacto de la variante Delta en Venezuela.

#GeneraciónDeOroInvencible pic.twitter.com/lWC3e4BJ3U — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) August 2, 2021

Sobre variante y vacunación

Maduro consideró que las personas deben cuidarse, además de que se debe acelerar el ritmo de vacunación «para proteger el cuerpo de todos.

En tal sentido, insistió en que la mayor parte de las vacunas que se están utilizando, incluidas las aplicadas en Venezuela, «han demostrado ser efectivas, incluyendo Sputnik V y todas las vacunas chinas y Abdala de Cuba”.

Sin embargo, hay que recordar, en cuanto al candidato vacunal Abdala, que está en fase de experimentación y que aún no es autorizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) porque no está listo su ensayo en fase III. Por lo tanto, no se puede asegurar que funcione contra la cepa original del coronavirus ni contra ninguna de sus variantes.

#EnVideo📹|Jefe de Estado, @NicolasMaduro afirmó que el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) identificó la circulación de las variantes COVID-19 de preocupación como: la P.1 (Gamma de Brasil), Alfa Británica y la Delta de la India#GeneraciónDeOroInvencible pic.twitter.com/wnHEawhG3b — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) August 2, 2021

Síntomas y transmisibilidad

En declaración a Runrun.es, el secretario de la Academia Nacional de Medicina, Huniades Urbina, dijo que la variante delta causa síntomas similares a los que ya se conocen del coronavirus original, como la tos dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre, dolor de garganta y dificultad respiratoria.

Sin embargo, la diferencia es que la variante delta genera todos esos síntomas más rápido que el virus original, a pocos días después de la exposición al virus.

El también médico pediatra alertó que esta variante afecta a personas jóvenes, principalmente a adultos con edades entre 22 y 24 hasta los 40 y 50 porque «son la masa laboral más grande, son los que mas salen a fiestas».

En cuanto a las medidas de prevención, aseguró que aunque la persona complete el esquema de vacunación con las dos dosis correspondientes, debe mantener las medidas de bioseguridad.