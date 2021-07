CLAVES | Lo que usted debe saber sobre la variante delta que circula en Venezuela - Runrun

La variante delta, detectada en la India en diciembre de 2020, ya se encuentra en Venezuela, según lo anunciado la noche del domingo 25 de julio por Nicolás Maduro.

«En Venezuela hemos descubierto dos casos de cepa delta, los dos venidos del exterior. El primer caso es un joven deportista que llegó de Turquía, registró PCR positivo a cepa delta. El otro caso, es el de una médico de 56 años que reside en Caracas, también procedente del exterior», declaró Maduro en su alocución.

Delta es una variante o mutación del COVID-19 que tiene la particularidad de ser más contagiosa. Está presente en más de 100 países de todo el mundo.

En el hemisferio, ha sido identificada en Argentina, Aruba, Brasil, Canadá, Chile, Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica, México, Puerto Rico, Estados Unidos, Barbados, Perú, Colombia, San Martín y Venezuela, según información de la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F.Etienne.

Flor Pujol, viróloga, investigadora y jefa del laboratorio de virología molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic) afirmó que, hasta el momento, solo se han detectado los dos casos que anunció Nicolás Maduro.

Sobre las pruebas que está haciendo el IVIC para determinar las variantes que circulan en el país, la investigadora aseguró que el instituto realiza un poco más de 500 pruebas al mes de las muestras que salen positivas en todos los estados.

Al enumerar las características de la variante delta, Pujol precisó que es «más contagiosa», que circula con una carga viral hasta 1000 veces más alta y que su evolución es más rápida, pero aclaró que esto no significa que sea más letal.

La investigadora afirmó que, hasta el momento, no hay casos de transmisión comunitaria de la variante delta: «Si hubiese transmisión comunitaria, forzosamente lo detectaríamos», apuntó.

También, precisó que las variantes del coronavirus originalmente surgido en China a finales de 2019 que actualmente circulan en Venezuela son la gamma, alfa y delta.

«La variante delta es de preocupación porque es mucho más contagiosa, se transmite con mayor efectividad y eso hace que el número de contagios aumente un poco más rápido de lo que se espera», afirmó Patricia Valenzuela, integrante de la junta directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología, en entrevista a Unión Radio el pasado 26 de julio.

Valenzuela explicó que es muy prematuro relacionar la variante delta con letalidad y mortalidad, pero recalcó que «definitivamente, es mucho más contagiosa».



Huniades Urbina Medina, medico pediatra y secretario de la Academia Nacional de Medicina, explicó que la variante delta causa síntomas similares a los que ya conocemos del coronavirus original (tos, dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre, dolor de garganta y dificultad respiratoria).

La diferencia es que esta variante genera los síntomas más rápido que el virus original. «El paciente presenta los síntomas más rápido y, en algunos casos, la enfermedad se torna más agresiva. Al momento de hacer la PCR, el paciente tenía que esperar de 5 a 6 días de síntomas; con esta variante, entre 2 y 4 días después, el paciente puede dar positivo a una prueba de PCR», dijo.

Urbina aseguró que la variante delta afecta a las personas jóvenes, principalmente a los adultos de entre los 22 y 24 hasta los 40 y 50 porque «son la masa laboral más grande, son los que mas salen a fiestas».

Al mismo tiempo, el pediatra enfatizó que la cepa puede afectar a cualquier grupo etario, «mientras más expuesta esté una persona, más afectada será».

Médicos de otros países han descrito que la variante delta puede generar síntomas ligeramente diferentes a los del coronavirus surgido en China a finales de diciembre de 2019.

«La variante delta tiene síntomas ligeramente diferentes en comparación con el virus original. Es posible que no pierda el gusto y el olfato. La variante delta podría causar problemas como tos, dificultad para respirar, fiebre, dolores corporales, congestión y más», escribió George Monks, presidente de la Asociación Médica del Estado de Oklahoma.

(15) The delta variant has slightly different symptoms compared to the original virus. You may not get the loss of taste& smell. The delta variant could cause issues like a cough, shortness of breath, a fever, body aches, congestion, and more. Please get tested if you have these

— George Monks (@GeorgeMonks11) July 17, 2021