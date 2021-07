CLAVES | 12 datos sobre la vacuna china de Sinovac que llegará a Venezuela vía Covax - Runrun

La vacuna se llama CoronaVac y fue desarrollada por la empresa biofarmaceútica Sinovac, con sede en Beijing

El esquema inicial recomendado es de dos dosis, pero nuevos estudios sugieren que podría ser necesario una tercera dosis de refuerzo

Las vacunas chinas producidas por Sinovac y Sinopharm llegarán al país a través del sistema Covax de la Organización Panamericana de la Salud.

Ciro Ugarte, director del Departamento de Preparación de Emergencias y Reducción de Desastres de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), informó el 28 de julio que el primer lote de estas vacunas estará en Venezuela entre julio y septiembre.

Ugarte no preció qué cuántas dosis llegarían, solo precisó que será «una cantidad significativa».

A continuación, explicaremos en detalles los datos científicos conocidos sobre Sinovac, uno de los fármacos chinos que se sumarán al plan de vacunación nacional.

Autorizada para uso de emergencia en junio de 2021

El fármaco de Sinovac fue la segunda vacuna china contra el COVID-19 en conseguir luz verde.

A principios de junio de 2021, la Organización Mundial de la Salud la autorizó para su uso de emergencia.

En un comunicado, la OMS dijo que la vacuna «cumple los estándares internacionales de seguridad, eficacia y fabricación».

Actualmente, la vacuna está autorizada para su uso de emergencia en, al menos, 39 países, como lo revela este rastreador de vacunas de la Universidad de Munich.

¿Qué tipo de vacuna es?

La CoronaVac de Sinovac es una vacuna inactivada fabricada por la empresa biofarmaceútica Sinovac con sede en Beijing.

El fármaco utiliza una versión muerta del virus SARS -CoV-2. Esto significa que parte del código genético del coronavirus se inyecta en el cuerpo, pero no todo el virus, sino una versión inactiva para que no se puede replicar.

En concreto, se mantiene intacta la proteína del pico de la superficie del coronavirus para activar el sistema inmunológico del cuerpo y crear anticuerpos para la protección contra el virus vivo, en caso de que llegue a invadir el organismo vacunado.

Su método de elaboración es similar al empleado en otras vacunas como las que se usan para prevenir la hepatitis A, la influenza y el enterovirus.

De hecho, estas vacunas son fabricadas por la propia compañía Sinovac.

Una de sus principales ventajas es que se puede almacenar en un refrigerador estándar a 2-8 grados Celsius.

Efectividad de la vacuna de Sinovac

En un documento del Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico sobre inmunización (SAGE) de la OMS se asegura que la eficacia de CoronaVac para prevenir los casos de COVID-19 sintomáticos es de 51%.

Pero también aseguran que tiene una eficacia de 100% para evitar casos graves y hospitalizaciones en las poblaciones estudiadas, según la OMS.

Quick facts on Chinese vaccines: Let’s a look at the efficacy of Chinese vaccines, including #CoronaVac, developed by Chinese company #Sinovac and #Sinopharm. pic.twitter.com/AmfgI5gOkY — CGTN Global Business (@CGTNGlobalBiz) February 8, 2021

¿Es segura?

El SAGE de la OMS, tras evaluar los datos sobre la calidad, la seguridad y la eficacia de la vacuna, recomienda su administración a las personas de 18 años y más.

No obstante, advierte que disponen de pocos datos sobre la inocuidad de esta vacuna en personas mayores de 60 años, debido al reducido número de participantes en los ensayos clínicos.

«Los países que se planteen administrar esta vacuna a personas mayores de 60 años deben mantenerse vigilantes ante posibles efectos adversos», recomiendan.

¿Es eficaz contra las nuevas variantes de COVID-19?

Por lo pronto, la OMS solo dispone de los datos de un estudio observacional a profesionales de la salud realizado en Manaos (Brasil).

Para ese momento, 75% de las muestras de COVID-19 correspondían a la variante gamma o brasileña.

En esa población, la vacuna CoronaVac de Sinovac tuvo una eficacia estimada de 49,6%. Mientras que, para la variante P.2 (otra de las circulantes en Brasil) la eficacia de la vacuna fue del 49,6% tras administrar al menos una dosis y del 50,7% dos semanas después de la segunda dosis.

¿Sinovac protege contra la variante delta?

El pasado 15 de julio se difundieron los resultados de un estudio en Chile con esta vacuna.

El Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia de Chile realizó un ensayo clínico con 2. 000 participantes. Se concluyó que seis meses después de la administración de la segunda dosis, menos del 3% contrajo COVID-19.

Destacaron, además, que en una prueba in vitro para determinar su efectividad contra la variante delta mostró una reducción de cuatro veces en el efecto neutralizante.

Esto en comparación con el efecto que producía contra la cepa original del coronavirus que se halló a finales de 2019 en China.

¿Cuántas dosis de Sinovac se deben aplicar?

El SAGE de la OMS recomienda administrar dos dosis de 0,5 ml de esta vacuna por vía intramuscular, separadas por un intervalo de 2 a 4 semanas.

Advierten que, para lograr la eficacia prevista, se deben administrar ambas dosis a todas las personas vacunadas.

En el caso de que hayan pasado más de 4 semanas después de la primera dosis, la segunda se ha de administrar lo antes posible.

Cabe destacar que en el estudio que se realizó en Chile (mencionado antes) se concluyó que los niveles de anticuerpos caían en los vacunados con Sinovac después de seis meses.

Por ello, recomendaron la aplicación de una tercera “dosis de refuerzo”, para brindar una mejor protección contra las mutaciones del virus.

Justamente el pasado 27 de julio, la empresa biofarmaceútica Sinovac Biotech, que produce la CoronaVac, anunció la preimpresión de un documento titulado Inmunogenicidad y seguridad de una tercera dosis y persistencia inmune de la vacuna CoronaVac en adultos sanos de 18 a 59 años: resultados provisionales de un ensayo clínico de fase 2 .

El estudio, disponible en Medrxiv, concluyó que un programa de dos dosis genera una buena memoria inmunológica, pero que administrar una tercera dosis 6-8 meses después de la segunda dosis indujo rápidamente una fuerte respuesta inmune.

«Los títulos de anticuerpos neutralizantes en el día 28 después de la tercera dosis aumentaron de tres a cinco veces más alto que el nivel registrado el día 28 después de la segunda dosis», reseña la nota de prensa de Sinovac.

Además, agregaron que los intervalos más largos entre la tercera dosis y la segunda dosis dan como resultado niveles más altos de anticuerpos.

¿Se puede usar inyectar en embarazadas?

La OMS indica que los datos disponibles en mujeres embarazadas son insuficientes para evaluar la eficacia de la vacuna o los posibles riesgos asociados a la vacuna durante el embarazo.

Sin embargo, añaden que al ser una vacuna inactivada con un adyuvante que se usa comúnmente en muchas otras vacunas con un perfil de seguridad bien documentado (como las vacunas contra la hepatitis B y el tétanos), se espera que su eficacia de la vacuna Sinovac-CoronaVac (COVID-19) en mujeres embarazadas sea comparable a la observada en mujeres no embarazadas de edad similar.

«Se esperan más estudios para evaluar la seguridad y la inmunogenicidad en mujeres embarazadas», añaden.

¿La pueden recibir las mujeres que están amamantando?

La OMS recomienda su uso tanto en mujeres lactantes como en otros adultos. La OMS no recomienda suspender la lactancia materna después de la vacunación.

¿Me puedo vacunar con Sinovac si tuve COVID-19?

Expertos de la OMS recalcan que se pueden vacunar las personas que hayan tenido COVID-19 en el pasado.

Los datos disponibles muestran que la reinfección sintomática es poco probable en estas personas hasta 6 meses después de la infección natural.

En consecuencia, recomiendan optar por retrasar la vacunación hasta más cerca del final de este período, especialmente cuando el suministro de vacunas es limitado.

«En entornos donde circulan variantes de preocupaciones con evidencia de escape inmunológico, puede ser aconsejable la inmunización más temprana después de la infección», añaden.

Efectos secundarios de la vacuna CoronaVac

Los datos de ensayos clínicos de fase 1 y 2 para la vacuna, publicados el pasado mes de febrero en The Lancet, resumieron algunos de los efectos secundarios informados por los participantes del ensayo.

El más común reportado dentro de los 28 días de la segunda dosis fue dolor en el lugar de la inyección.

Otros efectos secundarios incluyeron fatiga, diarrea y dolor muscular.

La mayoría de estos efectos secundarios fueron leves y duraron solo 2 días.

Polémica por su uso en Indonesia

BBC Mundo reseñó el pasado 5 de julio que en Indonesia habían puesto en duda la eficacia de la CoronaVac, tras la muerte de, al menos, 20 médicos y 10 enfermeras a pesar de estar vacunados con dos dosis con este vial.

Un médico especialista en pulmones que consultó la BBC Mundo en Indonesia dijo que, un mes después de recibir las dos dosis de la vacuna, se hizo una prueba para verificar si tenía el nivel de anticuerpos necesarios para combatir la enfermedad en su cuerpo.

«No tuvo ningún efecto. Esta vacuna no me generó anticuerpos. La hice de nuevo un mes después y obtuve los mismos resultados», declaró.

Esto sucedió antes de que la propia casa fabricante -Sinovac- revelara que los nuevos estudios llevados a cabo sugerirían la necesidad de usar una tercera dosis del fármaco para aumentar la inmunidad.

El infectólogo venezolano Julio Castro comentó en una transmisión en Instagram el pasado 25 de julio que la efectividad de las vacunas no se mide por la cantidad de anticuerpos tipo inmunoglobulina IGM e IGG que se hacen en los laboratorios.

«La inmunidad no se mide con anticuerpos en el caso específico de esta enfermedad, en algunas otras enfermedades sí se miden. No gaste ese dinero, no haga, esa inversión no tiene sentido ni valor hacerse esa prueba en laboratorios comunes ni de Venezuela ni del mundo», recomendó.