Presencia de militares rusos confirma carencia operacional de la FANB - Runrun

A propósito de unas fotos en redes sociales donde aparece un supuesto soldado extranjero brindando apoyo a personal castrense venezolano , Andrei Serbin Pont, director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales dijo que podrían estar ofreciendo asesoría técnica, especialmente en uso y manejo de drones

Agregó que el grupo disidente de las FARC denominado Segunda Marquetalia que dirige alias Iván Marquez usa armamento similar al que le vendió Rusia a Venezuela

El conflicto entre miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y un supuesto grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el estado Apure no ha cesado.

Varias fotografías difundidas en redes sociales por el periodista Eligio Rojas de Últimas Noticias parecen confirmar la presencia de elementos rusos en las operaciones que llevan a cabo los cuerpos de seguridad de Venezuela, donde desde el domingo 21 de marzo se han producido enfrentamientos causando un número indeterminado de muertos, heridos y alrededor de 4.000 venezolanos desplazados hacia Colombia.

#Apure Reportan 9 militares venezolanos heridos durante los últimos combates con irregulares colombianos quienes pretenden controlar el paso fronterizo Apure-Colombia. Los heridos son por armas de fuego y minas no convencionales elaboradas con explosivos R1, según informes pic.twitter.com/h6kpPXdCDG — Eligio Rojas (@ELESPINITO) March 29, 2021

De acuerdo a Rojas, la madrugada de este lunes 29 de marzo, grupos irregulares colombianos atacaron el puesto de control “La Charca” de la FANB vía la población El Nula, al oeste de la entidad, dejando un saldo de nueve militares heridos.

En la imagen de Twitter se aprecia a un soldado de tez blanca y cabello rubio con armamento y correaje extranjero ayudando a cargar a un efectivo herido en el 923 Batallón de Caribes “Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre” ubicado en La Victoria, Apure.

El Comandante Estratégico Operacional de la FANB (Ceofanb), Remigio Ceballos, respondió a la publicación de Rojas en Twitter: “eso es viejo”, sin negar la presencia de los rusos.

A propósito de esta fotografía, Andrei Serbin Pont, analista internacional y director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), escribió en su cuenta de Twitter: “¿Nueva evidencia de personal ruso en Venezuela? Vean a este sujeto con cargador de RPK, pinta con guardamanos Zenitco B-10M Putnik DTK-4 y Aimpoint T-2. ¿Dónde están? Recibiendo heridos de FAES en el 923 Batallón de Caribes”.

¿Nueva evidencia de personal ruso en Vzla?

Vean este sujeto con correaje ruso, ¿AK-74 con cargador de RPK? pintada con guardamanos Zenitco B-10M, Zenitco Putnik DTK-4 Suppressor, y Aimpoint T-2. ¿Dónde están?

Recibiendo heridos de FAES en el 923 Batallón de Caribes. pic.twitter.com/BZQok8QBFh — Andrei Serbin Pont (@SerbinPont) March 29, 2021

“Aquí hay tres indicios muy claros”, sostuvo Serbin Pont. “En la foto se ve a alguien usando un tapaboca, por lo que la foto al menos es de marzo de 2020, están en el Batallón 923 de Caribes y hay un componente de las Faes. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo las Faes en esa región? A mi forma de ver este sujeto es casi seguro ruso, ese armamento y ese correaje no es típico de un soldado venezolano. No manejo qué cantidad de rusos hay y si están dispuestos a entrar en combate, pero están desplegados en un teatro de operaciones, por lo que el riesgo está latente. ”, agregó.

Funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) fueron enviados a Apure luego de la incursión de la FANB contra guerrilleros colombianos en La Victoria el 21 de marzo, aunque el cuerpo subordinado a la Policía Nacional Bolivariana ya estaba operando en Apure desde 2019.

Serbin Pont manifestó que Ceballos no desmiente la gráfica, sino el tiempo en la que fue tomada. “Ceballos dice que es vieja, pero no desconoce que las imágenes sean reales. No está tratando de cambiarlas, está buscando alterar la matriz de opinión”.

El Ceofanb colocó en su cuenta de Twitter “laboratorios mediáticos adversos al gobierno bolivariano se aprovechan de la situación que se está generando en Apure, buscan con información falsa generar angustia, confusión y zozobra en la opinión pública nacional e internacional”. Sin embargo, el desmentido no termina de ser categórico.

No es algo reciente

De acuerdo al director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES) la presencia rusa en Venezuela no es nueva. “Están ofreciendo algún tipo de asistencia técnica posiblemente para el empleo de drones en el teatro de operaciones, porque la FANB carece de esa capacidad en la actualidad”.

A inicios de marzo de este año, el Comando Estratégico Operacional de la FANB hizo la introducción de su Batallón de Drones. “Se ejecutó una demostración donde se empleó la Fuerza de Tarea Sombra, compuesta por varios equipos, los cuales tenían como misión el reconocimiento, localización, búsqueda y neutralización de grupos terroristas que amenazan la paz y tranquilidad en el territorio”, expresó un comunicado del Ceofanb.

En septiembre de 2020, habitantes de la localidad de El Nula en Apure denunciaron la presencia de soldados rusos, en una incursión que dejó cuatro militares y 15 guerrilleros muertos.

Serbin Pont indicó que la eventual presencia de militares rusos evidencia un latente problema operacional dentro de la FANB. “La asesoría extranjera viene con la misión de llenar ese vacío de recursos humanos, pero también está ayudando a enmendar algunas falencias militares. Probablemente asociado al sistema de drones que limita su capacidad de acción frente a las FARC”.

El analista considera que la cooperación militar entre las naciones es habitual. “Pero siempre bajo un tratado o un marco legal,

determinando qué tipos de funciones pueden cumplir y qué rol ejercen. Si vemos del otro lado de la frontera (Colombia) hay presencia norteamericana que presta asesoramiento y soporte técnico”.

Sostuvo que lo llamativo en la relación de Rusia y Venezuela es la ampliación de la cooperación militar. “Durante los últimos años han cambiando las características que eran de sustento y de equipamiento militar y ahora comprenden otros ámbitos como la recuperación de capacidades operativas y provisiones para cubrir ciertas falencias”.

Segunda Marquetalia armada

Serbin Pont también se refirió al video del comandante disidente de las FARC alias Iván Marquez y su grupo denominado Segunda Marquetalia donde exhibe armas rusas, similares a las que fueron compradas por el gobierno venezolano.

En las imágenes se aprecian las armas Tavor SAR, Tavor X95, P90, AKM, AK y AK-103, esta última de especial empleo en la FANB.

“Los rusos suministran armamento a la FANB, no tengo indicios de que directamente hagan lo propio con la guerrilla colombiana”, dijo Serbin Pont.

El analista internacional sentenció que posterior a la emisión del video, los miembros de la Segunda Marquetalia quisieron desmentir las imágenes usando fotos de Google para decir que eran armas de procedencia norteamericana.

Las autoridades colombianas han dicho que la Segunda Marquetalia se esconde en territorio venezolano con la venia del gobierno de Maduro y están señalados de narcotráfico y minería ilegal.