FORO | La guerra en Apure es por el control de un corredor de droga - Runrun

En el foro Guerrilla Colombiana: un problema de Venezuela , organizado por Runrun.es , expertos analizaron el origen de los enfrentamientos entre la guerrilla colombiana y las FANB. Claudia Carrasquilla, exdirectora de Crimen Organizado de la Fiscalía General de Colombia, denunció que 30 generales venezolanos protegen al grupo FARC Segunda Marquetalia, que lidera alias Iván Márquez; mientras que Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime, aseguró que “Maduro envió a las FAES a Apure porque no confía en los militares”

Francisco Zambrano | Ronna Rísquez

La madrugada del domingo 21 de marzo, un bombardeo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) contra un supuesto campamento de las Disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Victoria, estado Apure, confirmó una realidad que ha venido siendo denunciada desde hace años: la presencia de guerrilleros colombianos en territorio venezolano.

A propósito de este incidente que dejó, según cifras oficiales, dos militares venezolanos muertos, al menos cinco civiles presuntamente ejecutados por fuerzas de seguridad y más de 3.000 desplazados, Runrunes organizó este viernes 26 de marzo el foro virtual Guerrilla colombiana: un problema de Venezuela.

La actividad, que inauguró un ciclo de foros virtuales que realizara Runrun.es, contó con la participación de Claudia Carrasquilla, exdirectora de Crimen Organizado de la Fiscalía General de Colombia y consultora en Crimen Organizado y Seguridad Ciudadana; Jeremy McDermott, cofundador y codirector de InSight Crime; y Kyle Johnson, cofundador e investigador de la Fundación Conflict Responses, bajo la moderación de la periodista Ronna Rísquez.

De acuerdo a McDermott, Venezuela es una especie de santuario donde los exguerrilleros de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) pueden operar. “La guerrilla colombiana ha tenido presencia en Apure por más de 20 años, primero fue el ELN y luego las FARC. Ambos se benefician de la extorsión y narcotráfico”, dijo el directivo de InSight Crime.

Claudia Carrasquilla coincidió en que la “fuente de financiamiento (de estos grupos) es el narcotráfico, tienen unas pistas de aterrizaje clandestinas en concordancia con los militares venezolanos”.

Por su parte, Kyle Johnson dijo que en la frontera entre Arauca y Apure operan el Frente Décimo de las Disidencias de las FARC y el ELN. “Estos últimos dominan muchos aspectos de la vida diaria de la gente, tienen a civiles que hacen cumplir su mandato a través de la violencia… Desde hace seis meses han venido sucediendo conflictos y tendrían que ver con altos personajes del gobierno venezolano”.

Apure en perlas

McDermott: “Apure es clave, pues se están construyendo una red de narcotráfico en territorio venezolano, en ese estado, liderado por Iván Márquez… Lo que quieren el ELN, los disidentes (de las FARC) y el régimen Madurista es el control de la zona de Apure y los conflictos de los últimos días pueden ser castigos a grupos aún más rebeldes…”.

Carrasquilla: “El narcotráfico y el coltán son las principales razones para que la guerrilla busque dominar el territorio fronterizo… Todos estos grupos tienen un solo norte: el narcotráfico. Les interesa el fin común, el financiamiento de sus actividades a través del tráfico de drogas”.

McDermott: “Hay 0 resistencia de la entrada de droga de Colombia a Venezuela y luego a Brasil; el segundo consumidor de cocaína del mundo y el puente favorito para su exportación a otros países”.

McDermott: “En los últimos 8 meses hemos visto un aumento de los movimientos de militares en El Callao para tomar control de las minas, así como del ELN… Maduro se beneficia de ese oro”.

3 grupos armados, más FANB, más FAES

McDermott: “Después de la desmovilización de las FARC nacieron varios grupos, algunos de corte netamente criminal, sin ninguna ideología política”.

Carrasquilla: “Se ha podido establecer que quienes se encuentran en Venezuela son el ELN, las FARC (Segunda Marquetalia) y Disidencias de las FARC las cuales nunca se sometieron al proceso de paz”.

Johnson: “Sobre las Disidencias de las FARC (grupo liderado por alias ‘Gentil Duarte’) y la Segunda Marquetalia (lideradas por alias Iván Márquez): ‘No están juntos pero tampoco están peleados, es como una relación tóxica, pero debemos recordar que en esa zona está muy presente el ELN’.

McDermott: “Particularmente Iván Márquez ha tenido vínculos hasta lo más alto en Venezuela, incluso la Presidencia, y muchos de esos vínculos siguen vigentes”.

Carrasquilla: “La Guardia venezolana tiene a su servicio generales que protegen a la (FARC) Segunda Marquetalia. Lo que ellos buscan es eliminar a todas las Disidencias… Hay 30 generales venezolanos que protegen al grupo de la Segunda Marquetalia, dirigido por alias Iván Marquez y Jesús Santrich. Esa es una información verificada que manejamos a nivel de inteligencia en Colombia”.

Johnson: “El ELN opera con mucha gente civil, milicianos y son parte de estas comunidades… EL ELN se cree dueño de Apure y hace pensar que quienes operan allí es porque ellos los permiten. No estoy del todo convencido de conflictos entre estos grupos como tal”.

McDermott: “La guerrilla tiene más de 10 años actuando en la zona de Apure con el permiso del régimen chavista. El líder (del ELN), alias Pablito, actúa libremente en la zona”.

McDermott: “El hecho de que la FAES haya llegado a la zona de Apure preocupa mucho pues se conoce que este grupo actúa directamente bajo las órdenes del régimen chavista y al parecer Maduro no confía en los militares en la frontera, por eso envió a las FAES. Maduro quiere a sus propios representantes en el lugar, puede ser también que los militares no tengan la experiencia para enfrentar a la disidencia guerrillera”.

Política, ideología y reclutamiento

Johnson: “El Frente Décimo (de las Disidencias) tiene un control más férreo sobre la zona de la frontera y son los que están involucrados en lo que está pasando en Apure. Son disidentes de las FARC”.

McDermott: “El Gobierno venezolano, desde Chávez, siempre ha visto a las guerrillas como una herramienta útil… Los guerrilleros son abiertamente de izquierda, opositores a la administración del presidente Iván Duque y aliados importantes para el gobierno venezolano”.

Carrasquilla: “Puede ser que este tema con los desplazados tenga un trasfondo para desestabilizar al gobierno de Colombia en el orden social y económico”.

Johnson: “Hay cierto apoyo político, económico y de inteligencia de parte de Cuba a Venezuela porque si cae Maduro cae Cuba”.

McDermott: “No es casualidad que la influencia de Cuba en Maduro haya crecido tanto después de la muerte de Chávez”.

Johnson: “El reclutamiento (de venezolanos) por estos grupos es real. He entrevistado a exguerrilleros que son venezolanos. Esto no es nuevo, lo que sí es nuevo son los intentos de reclutamientos de migrantes venezolanos dentro de Colombia… No sé qué proporción de niños reclutados hay, pero si hay menores de 18 años y los casos sin duda existen”.

Johnson: “La gran minoría de los migrantes venezolanos no están en dinámicas laborales ilegales; están en mercados informales. Es importante aclararlo”.

Carrasquilla: “La guerrilla se vale de la necesidad de los venezolanos para reclutarlos. Sin embargo, esto no significa que haya una masiva participación de venezolanos en actividades ilícitas”.

