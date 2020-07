Varados en el extranjero | Venezolanos en todo el mundo necesitan volver a casa - Runrun

Más de 4 mil venezolanos están varados desde mediados de marzo en distintas latitudes.

Volver se ha convertido en una meta inalcanzable.

Lejos de sus familias y hogares, con los recursos cada vez más mermados, con visas próximas a expirar y, en muchos casos, solos. Venezolanos en todo el mundo se encuentran desesperados por volver a casa, luego de una cuarta extensión del cierre de los espacios aéreos en el país, decretada el pasado 12 de julio.

A pesar de que según el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) los vuelos humanitarios sí están habilitados, su oferta es limitada.

Conoce las historias y pensamientos de los varados en esta serie. Cuéntanos tu historia si eres uno de ellos por medio de este enlace.

Yennina Somosa – Orlando, Florida. ¡Necesito salir!

Vine a Orlando el 11 de marzo por cinco días y cerraron Venezuela estando aquí. Soy mamá de dos niños: una niña de 5 y un niño de 1 año y medio. Mi esposo está solo; y yo tengo casi 4 meses aquí. Estoy realmente desesperada. Es dificilísimo mantenerse aquí tanto tiempo, y se me vence la visa el mes que viene ¡Necesito salir!

Shirley Jaimes – Lyon, Francia. Encomendadas a Dios para poder regresar

Salí de Venezuela con mi mamá y mi hija al acto de graduación de ingeniero de mi sobrina en Lyon, Francia. Llegamos a París el 9 de marzo de 2020 haciendo escala en Madrid, el miércoles 12 nos fuimos a Lyon y cancelaron la graduación porque el presidente Macron ese día sacó un decreto que prohibía las fiestas de más de 500 personas. Nos fuimos a pasar el día siguiente a la ciudad de Annecy y cuando regresamos, que tuvimos wifi en el teléfono, fue que vimos por Twitter que Maduro cierra las fronteras supuestamente a partir del 15 de marzo. Teníamos regreso para el 17 de marzo, por lo que tratamos de cambiar los boletos para el 15, pero no pudimos comunicarnos, así que compramos otros pasajes para el 15.

Nos regresamos a París y el sábado nos regresábamos a Caracas con escala en Madrid. Cuando llegamos al aeropuerto ya estaban todos los vuelos cancelados. Tratamos de irnos por Bogotá al día siguiente. Nos chequearon y cuando nos íbamos a montar al avión dijeron que los que no teníamos pasaporte colombiano no podíamos regresar. Escribimos a la embajada de Venezuela y nos dijeron que tratáramos de irnos por Cuba. Sin embargo, la página de Conviasa no funcionaba y no te cambiaban el ticket si no tenías el pasaje hasta Caracas. Todavía estamos aquí, tenemos reservación para el 1 de agosto. Encomendadas a Dios para poder regresar.

Kemel Basalo – Kuwait. Fui por trabajo por un mes

Estoy varado desde el 21 de febrero con un amigo en Kuwait. Fui por trabajo y era solo por un mes… La ventaja que tengo yo con otras personas es que por lo menos la empresa se ha hecho cargo de todos las gastos de mi estadía, pero extraño mucho a mi familia.