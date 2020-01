2019, otro año de promesas incumplidas - Runrun

Van seis años de gestión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y también van seis años de promesas incumplidas o que se quedaron a mitad de camino. 2019 no fue la excepción.

RunRun.es hizo una recopilación de las promesas incumplidas de Maduro y algunos ministros durante el año 2019. Aquí la lista:

1.- Prosperidad económica en Venezuela

Iniciando el 2019, Maduro recicló una de sus promesas favoritas. El 14 de enero el gobernante prometió para Venezuela prosperidad y potenciar la industria petrolera con el mismo modelo económico al que muchos expertos le atribuyen el colapso de país.

“Este año va a ser el de la estabilización definitiva, productiva y diversa de nuestra economía”, dijo el mandatario, cuando presentó su informe de gestión para su período 2019-2025 en el Hemiciclo de la Asamblea Nacional.

Todos los venezolanos siguen esperando la “recuperación económica”. Mientras tanto, Venezuela entró en una emergencia humanitaria compleja, reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y confirmada en el último informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet en julio de 2019.

2.- La entrega quincenal de los Clap

Para arrancar el año con buen pie y prometiendo cosas que no puede cumplir, el 15 de enero Maduro ordenó que la entrega de las cajas Clap a las familias venezolanas debía ser quincenal.

“Tenemos que hacerlo porque arrecia la guerra económica, no podemos dar tregua”, dijo a través de un contacto con VTV.

Según la encuestadora Datanálisis, en un sondeo que realizó el pasado 7 de agosto, las cajas Clap le llegan al 74 % de la población. Sin embargo la meta de que se entreguen cada 15 días aún no ha sido cumplida. El mismo Freddy Bernal aseguró en mes mayo que “no es posible” que la caja de alimentos que contiene productos de la cesta básica llegue cada 15 días.

“Aunque el presidente Nicolás Maduro haya dicho que hay que distribuir los CLAP cada 15 días, eso no ha sido posible hacerlo, hay que decirlo responsablemente, es más voy a atreverme a decir esto: no es posible que llegue cada 15 días debido a las sanciones económicas, el retardo de la llegada de los insumos y los mecanismos de distribución internos, no contamos con la logística de gandolas necesarias para que llegue, pero el esfuerzo que sí se puede hacer, aunque es una batalla dura que estamos dando, es que logre llegar cada mes”, dijo Bernal en una entrevista en el programa Al Aire, que transmite VTV.

3.- Nuevas obras del Metro y sistema de transporte en Venezuela

Los problemas con el transporte público empeoraban cada día y el Metro de Caracas pasó de ofrecer soluciones a contribuir con el caos de la ciudad. El pasado 5 de febrero el gobernante lanzó la Gran Misión Transporte con la promesa de recuperar y expandir el Metro de Caracas.

“Voy a lanzar la gran misión transporte Venezuela para impulsar el transporte que necesita nuestro pueblo. Tengo el compromiso de “hacer una revolución en el sistema de transporte” y ofrecer un “servicio de calidad” en todas las ciudades y municipios del país.

Lo cierto de todo esto es que el Metro de Caracas continúa presentando fallas a diario, descarrilamiento de trenes, poco aire acondicionado, escaleras mecánicas dañadas, y cada vez hay menos unidades de camionetas por puesto.

4.- Plan Mi casa bien equipada repondría electrodomésticos dañados por el apagón

Después de uno de los grandes apagones que dejaron a oscuras a todo el país durante cinco días, el pasado 23 de marzo Nicolás Maduro prometió que daría inicio aseguró este 23 de marzo que dará inicio a un “plan especial” de “Mi casa bien equipada” para reponer a los ciudadanos los electrodomésticos dañados o saqueados. Maduro afirmó en aquella oportunidad que los equipos se entregarían “sin gestores”, solo a través del carnet de la patria.

“Vamos a hacerlo, hasta donde nos alcancen los recursos y más allá”, afirmó.

De este anuncio solo queda el recuerdo. No hay noticias que confirmen la entrega de los electrodomésticos dañados por el apagón.

5.- Nuevo sistema eléctrico blindado contra ataques

Después de los apagones de los meses marzo y abril, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, prometió el pasado 13 de abril un nuevo Sistema Eléctrico Nacional (SEN) blindado contra ataques sistemáticos, también identificados como cibernéticos y electromagnéticos. Delcy también se comprometió con la recuperación, la estabilización y reestructuración de Corpoelec con la finalidad de “blindar los servicios conexos, ofrecer un mejor servicio eléctrico, para ofrecer una buena distribución del servicio de agua”.

#VIDEO | Estos son los próximos pasos para robustecer el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), uno de los objetivos del enemigo #LaVozDelPueblo pic.twitter.com/ga1hOPDkCJ — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) April 12, 2019

Usuarios de Twitter denuncian cada día fallas eléctricas en el interior del país. El pasado 2 de diciembre Corpoelec Zulia anunció un nuevo sistema de racionamiento eléctrico para la entidad mientras se solventa una avería en la línea de Transmisión de El Tablazo. En un balance que realizó el Comité de Afectados por los Apagones el 16 de diciembre informó que se contabilizaron 80.700 fallas eléctricas a nivel nacional de las cuales 40.877 fueron en el estado Zulia.

6.- Eliminar corrupción en los CLAP

Otra eterna promesa que se recicla con el pasar de los años es la de acabar con la corrupción en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). El pasado 28 de mayo Maduro anunció la creación de un nuevo sistema para evitar la corrupción y el bachaqueo.

El denominado Sistema Nacional de Control para la Entrega de Alimentos Subsidiados permitiría los pagos de las cajas CLAP a través del carnet de la patria y una opción para confirmar la entrega del producto a través de una plataforma web.

“Hay un elemento silencioso de los CLAP, la corrupción. Es la gente que roba de las cajas y quita los productos para bachaquearlos”, dijo el gobernante desde La Guaira en cadena nacional.

7.- “Buenas noticias” sobre las negociaciones con la oposición

En medio de las negociaciones con la oposición en Noruega, el 3 de julio Maduro reafirmó su compromiso de continuar el diálogo con la oposición en Oslo.

“Quiero ratificar el compromiso del Gobierno que presido y de las fuerzas chavistas con el diálogo de Venezuela, con la construcción de una mesa permanente de diálogo y soluciones”, dijo el mandatario venezolano durante un mensaje desde el Palacio de Miraflores.

Esta promesa tampoco fue cumplida, pues los resultados de las negociaciones no dieron los resultados esperados.

A través de un comunicado publicado en Twitter, Juan Guaidó informó que renunciaba a sostener conversaciones “con un Gobierno que, en más de un mes, no había enviado señales de querer retomarlo”.

“El régimen dictatorial de Nicolás Maduro abandonó el proceso de negociación con excusas falaces: tras más de 40 días en los que se han negado a continuar en el mismo, confirmamos que el mecanismo de Barbados se agotó”, afirmó el documento.

Por su parte, Nicolás Maduro informó en agosto que renunciaba a las negociaciones que tenían lugar en Barbados argumentando que Guaidó “celebra, promueve y apoya” las sanciones del Gobierno de Estados Unidos contra funcionarios del Ejecutivo y empresas venezolanas.

8.- Mejorar el internet en Venezuela

Otra promesa que no se cumplió en 2019 y que posiblemente quedará para 2020, es la de mejorar el internet. El pasado 22 de agosto Maduro anunció que hizo “importantes inversiones” para mejorar el sistema de telecomunicaciones del país, por lo que prometió instalar internet “de alta velocidad” mediante fibra óptica y la infraestructura necesaria para operar tecnologías 4G y 5G.

De acuerdo con el gobernante, alianzas con empresas nacionales e inversiones extranjeras permitirían conseguir estos avances. Primero instalaría fibra óptica en Distrito Capital, Zulia y Miranda, e indicó que para noviembre de 2019, 80% de los municipios debían estar conectados. Según un informe de la Organización No Gubernamental Estrategia Ciudadana con datos de Broadband Speed League se reveló que Venezuela ocupó el puesto 184 de 207 países en los que se evaluó la velocidad de internet en el año 2018.

Una encuesta del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos determinó que para el tercer trimestre de 2019, solo 41% de los hogares venezolanos tuvo acceso a Internet. San Cristóbal es la ciudad venezolana con mejor acceso a Internet, con 55% de los hogares conectados. Le sigue Caracas. Las que tienen peor conectividad son Maracaibo y Ciudad Bolívar.

9.- La culminación de la línea 5 el Metro de Caracas para el año 2019

El 30 de octubre de 2013 Nicolás Maduro prometió que para este 2019 la Línea 5 del Metro de Caracas que une a Guarenas – Guatire estaría culminada.

“Estas son obras de infraestructura para la suprema felicidad social, le arda a quien le arda en la burguesía”, afirmó en aquella oportunidad. Lo cierto es que han pasado 7 años y aún este proyecto no ha sido terminado.

10.- Construir un sistema cambiario “público y privado” para enfrentar el “dólar criminal”

El pasado 14 de enero el mandatario propuso la creación de un nuevo sistema cambiario público y privado para enfrentar la tasa del dólar paralelo que para dicha fecha rebasó los 2.000 bolívares soberanos por dólar.

“Quiero que construyamos un nuevo sistema cambiario público y privado, sano, para todos los empresarios y ciudadanos. Si logramos extirpar el tumor del dólar criminal y crear un sistema cambiario estable vamos a poder, entre otras medidas, estabilizar la hiperinflación inducida que nos metieron”.

Esto se quedó en “veremos”. 11 meses después de ese anuncio el paralelo ronda los 49.000 bolívares por dólar y según estimaciones de la Asamblea Nacional la inflación de noviembre se ubicó en 35,8 % alertando que la hiperinflación en Venezuela continuará hasta el primer semestre del 2020.

El pasado 17 de noviembre el líder del oficialismo le dio las gracias a Dios porque existe el dólar.

“Hay factores que se van autorregulando. Estoy atento al sector de la moneda, de defender el bolívar, los salarios, el ingreso con el carnet de la patria. Evaluar cómo ese proceso que se llama dolarización puede servir para la recuperación y el despliegue de las fuerzas del país. Es una válvula de escape. Gracias a Dios que existe”.