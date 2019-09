Bailarina de Ballet de la Mar gana beca para estudiar en el Bolshoi - Runrun

JOSEFINA MONDOLFI, ALUMNA DE BALLET de la Mar, ganó una beca para cursar estudios en la academia del Ballet Bolshoi en Moscú. Josefina fue seleccionada luego de realizar un curso intensivo de verano de la Russian American Foundation en Connecticut, Estados Unidos. Unos 200 alumnos realizaron ese curso y solo 5 fueron seleccionados por sus cualidades, talento, dedicación y potencial, para ir a estudiar a la Academia del Ballet Bolshoi en Moscú.

Josefina, fue 2 años consecutivos a este curso intensivo, en julio del 2017 y luego en julio del 2018 y al finalizar el segundo año recibió una carta de invitación para estudiar en Moscú, donde estuvo desde enero a junio de 2019 y luego de presentar sus exámenes obteniendo excelentes calificaciones, la volvieron a invitar para este año académico desde septiembre 2019 hasta junio de 2020.

Josefina comenzó a practicar ballet, casi como un juego, motivada por su prima mayor quien la enseñaba cuando iba de visita a su casa en las vacaciones. Poco a poco, le fue tomando el gusto al ballet, hasta que se inicia formalmente a los 7 años de edad de la mano de la maestra Nina Novak, en su academia. Más tarde sigue su formación con la maestra Cristina Fungairiño en la academia de Ballet de la Mar, Caracas.

Ahora la joven bailarina, va a cumplir 14 años de edad, cursa estudios en la más prestigiosa academia de Ballet del mundo, bajo la dirección de las maestras Vera Kulikova (ballet clásico) y Olga Anatolievna (danzas histórico). Recibe un entrenamiento completo de 9:00 am a 6:00 pm, además de los ensayos y está tomando clases particulares en linea, para comenzar el próximo año el bachillerato online.

Al preguntarle sobre su experiencia durante este año en Moscú, Josefina contestó: “Para mi fue una experiencia maravillosa, aprendí de todo, no solo ballet, ha sido un aprendizaje de vida. No fue difícil el cambio, yo me sentía preparada y me adapté rápido a la técnica Rusa. Las clases son muy buenas, se enfocan mucho en la técnica y el trabajo de estiramientos. Las niñas de mi grupo tienen entre 14 años y 15 años, yo soy la menor. Ahora soy la única venezolana estudiando allá”.

Finalmente como toda niña de su edad disfruta sus ratos libres haciendo las cosas que le gustan: “Salgo a pasear por Moscú, también me gusta descansar y estirar mis músculos. Me encantan los deportes y los animales. También me fascina preparar dulces”.

PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDcvYmFsbGV0LmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9yZWxheC8zODQyODUvYmFsbGV0LWRlLWxhLW1hci1wcmVzZW50YS1ob21lbmFqZS1hLXZpY2VudGUtbmVicmFkYS8iIHRpdGxlPSJCYWxsZXQgZGUgbGEgTWFyIHByZXNlbnRhIEhvbWVuYWplIGEgVmljZW50ZSBOZWJyYWRhIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+YmFsbGV0IGRlIGxhIG1hcjwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3JlbGF4LzM4NDI4NS9iYWxsZXQtZGUtbGEtbWFyLXByZXNlbnRhLWhvbWVuYWplLWEtdmljZW50ZS1uZWJyYWRhLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkJhbGxldCBkZSBsYSBNYXIgcHJlc2VudGEgSG9tZW5hamUgYSBWaWNlbnRlIE5lYnJhZGE8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=

Enviar Comentarios