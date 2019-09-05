Héroes anónimos protagonizan en Miami muestra individual del fotógrafo venezolano Roberto Mata - Runrun

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Héroes anónimos protagonizan en Miami muestra individual del fotógrafo venezolano Roberto Mata

Redacción Runrun.es5 septiembre, 20192min6

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CON EL TÍTULO RETRATOS HABLADOS: gente local, inaugurará su primera exposición individual en Miami el fotógrafo venezolano Roberto Mata, este jueves 05 de septiembre de 2019 a las 7:30 pm en los espacios de Imago art in action, en la ciudad de Coral Gables.

Un total de 15 retratos fotográficos conforman esta muestra que “rinde un pequeño gran homenaje a esos héroes anónimos que en algún momento decidieron dejar sus tierras y lograron asimilarse a una nueva cultura”, según afirma Pedro Medina León en el texto curatorial.

Personas de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, España, Francia, Guatemala, Haiti, India, México, Palestina, República Dominicana, Venezuela y Vietnam, son protagonistas de Retratos Hablados: gente local, muestra con la cual Roberto Mata “da el primer paso hacia una exploración por el tejido social de Miami, y ofrece una panorámica del Miami actual, muy vigente, ese que es un crisol de múltiples nacionalidades de todo el globo y que se encuentra en permanente búsqueda de una identidad propia que la defina como ciudad”, tal y como escribe Pedro Medina León.

El trabajo de este reconocido fotógrafo venezolano será exhibido en la exposición Retratos Hablados: gente local, que se estará presentando del 05 de septiembre al 01 de noviembre de 2019 en la sede de Imago, art in action, ubicada en 165 Majorca Avenue, Coral Gables, Florida, Estados Unidos; en horario de lunes a viernes de 10:30 am a 6 pm, y sábados de 10 am a 1 pm. La entrada es libre.

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