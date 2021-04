@laureanomar

Les avise que a partir de ahore, usaré en mis escrites un lenguaje totalmente inclusive. Sin embarge, no deje de preocuparme, que estemes llegande a unos extremes que harán que ya nunca más entendemes de que coñe estemes hablende y llegemes a un punte en que ya no nes comprendemes. Suponge que habré que crear une nueve gramátique y unes nueves regles idiomátiques. Supone une que cuande nes acostumbremes, seré muche más sencille, pere confiese que me cueste.

Por lo pronte, me parece que tendremes que llevar al lenguaje inclusive, inclusive los textes poetiques de otres tiempes. Por ejemple, el poeme de Andrés o Andreína Eloy o Eloísa Blanco o Blanca:

“Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros”.

Quedaríe así, más o menes:

Pintor o pintora nacido o nacida en mi tierre, con el pincel extranjero o extranjera, pintor o pintora que sigues el rumbo o rumba de tantos y tantas pintores o pintoras viejos o viejas, aunque la Virgen o san José sean blanques, píntame angelitos y angelitas de color.

Seguramente, más de une esté pensande que estoy exagerande, pero el punte es que, una vez que emprendes une revolución o revoluciona de tal magnitud en el lenguaje, cóme decides cuande parar. Porque muches dirán que con “todes o elles”, no es suficiente y que se debe ir más allá.

Nadie más partiderie de le inclusión que ye. Pero sole dige que hay que tener cuidade, porque podemos terminar con un lenguaje muy inclusive y une realidad muy excluyente. También caer en el engañe de creer que porque hemes ajustade el lenguaje, sole con elle, le realidad he cambiade.

No cree que les académiques de le lengue tampoque estén en contre de la inclusión. No creé que sean unes mechistes redomades. Cree que busquen hacer del idioma alge útil para comunicarnos, incluse para poder construir mejor nuestres alegates en contre de la discriminación y descriminaciona. Así que por favor y por favora, tengemes une poque de sentide común.

