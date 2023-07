Barba de zurdo, por Juan Eduardo Fernández “Juanette” - Runrun

Por estos días quienes vivimos en Buenos Aires practicamos un deporte que demanda no solo tener un gran estado físico, sino también estrategia: esquivar promotores electorales

@SoyJuanette

Por estos días quienes vivimos en Buenos Aires practicamos un deporte que demanda no solo tener un gran estado físico, sino que también requiere de estrategia. Estoy hablando de esquivar promotores electorales. ¿De qué trata este deporte extremo? A continuación, les explico:

El próximo 13 de agosto se celebrarán las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) que como su nombre lo indica, son elecciones donde cada partido elegirá quién será el candidato único que se medirá en las elecciones presidenciales (y de jefe de gobierno), que se celebrarán el domingo 22 de octubre. Bueno, después de ese contexto político tan completo, ahora sí, les puedo hablar del arte de “esquivar promotores electorales”.

Resulta que semanas antes de las PASO, los partidos instalan un toldo en varias esquinas de Buenos Aires, para que sus promotores entreguen folletos a los transeúntes que caminan por la ciudad. El tema es que no se limitan solo a esa tarea, sino que le ponen toda la garra para convencerte de votar por el representante de su partido, y no por el contario.

Mi recomendación es que, si se topan con alguno de estos personajes, tomen el folleto y no se resistan, pues, de hacerlo, ellos comenzarán a manipularte, haciéndote dudar de tus creencias y convicciones. Por ejemplo, te pueden decir: ¿No te importa el país?, ¿qué? ¿no te gusta la democracia?; ¿querés que vuelvan los milicos (la dictadura militar), ¡claro, quieres que esto sea Venezuela! entre otros “motivadores electorales”.

Por eso cada vez que paso por las calles dedico unos minutos a escuchar sus razones. Y, seguidamente, tomo el folleto portador de la propuesta electoral. Para finalmente, despedirme con una sonrisa.

Hasta la semana pasada pensé que tenía dominado a los promotores electorales, pero descubrí que no era así. Lo noté sábado a mediodía cuando caminaba por calle Corrientes a la altura de avenida Medrano, cuando una chica, promotora del partido de oposición, es decir, Juntos por el Cambio, no me dio un folleto. Al principio pensé “seguro no me vio”, por lo que pasé de nuevo, pero la chica me ignoró.

Crucé la calle, y los promotores del Partido Socialista no solo me dieron un folleto, sino que hasta me invitaron mates y unas galletas. Pero mientras tomaba mate me preguntaba ¿por qué esta chica no me dio papelito? ¿Será que hice algo?

Como no iba a quedarme con la duda, me fui hasta otro toldo, esta vez del Unión por la Patria (el peronismo gobernante) y ¡oh sorpresa! tampoco me dieron. Caminé media cuadra, hasta otro estand, esta vez del Partido Radical. Tampoco me dieron nada.

Ya estando desesperado me regresé, volví a pasar y nada. Así que bastante intrigado me acerqué al hombre que estaba en el estand y le pregunté por qué no me daba papelito. La respuesta fue reveladora:

–No te damos porque sos gordo, andas despeinado y tenés barba, ¡barba de zurdo!

Hay algo que no entiendo: ¿qué tiene que ver mi habilidad de escribir con la mano izquierda, con mi postura política?

¿Les gustaría saber por quién voy a votar? Pues, no sea chismoso, el voto es secreto. Hasta la semana que viene.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es