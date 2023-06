Exilio venezolano, marcado por el talento y la adversidad, por Armando Martini - Runrun

Se podría sentir orgullo del creciente brillar del exilio venezolano, pero es un brillo que se cubre de vergüenza porque se hace imposible en Venezuela

@ArmandoMartini

El éxodo venezolano ha sido y es objeto de atención mundial, debido a la salida masiva –obligada o no– de ciudadanos en busca de mejores oportunidades y condiciones de vida. Situación que ha generado debates y reflexiones sobre las razones y consecuencias tanto para los venezolanos como para los países que los acogen.

La crisis política, económica y social ha llevado a millones de ciudadanos a tomar la difícil decisión de abandonar, huir del país que los vio nacer. Entre las principales motivaciones se encuentran la carencia de libertad, oportunidades laborales, escasez de alimentos y medicinas, inseguridad e insuficiencia de garantías democráticas. Factores que han creado un clima de incertidumbre y desesperanza que impulsa a buscar un futuro prometedor en el extranjero.

El brillo del talento venezolano en el exterior, a pesar de las dificultades, es indiscutible.

Ha logrado destacarse en diversas áreas profesionales como la medicina, el derecho, pedagogía, economía, científica y muchas otras actividades, ganándose el reconocimiento internacional por su excelencia y contribuciones. Fenómeno que evidencia talento y capacitación, además, capacidad de adaptación y resiliencia frente a las adversidades. Son numerosos los nacidos en Venezuela que ya están optando por cargos de elección popular en otros países, que cada día se destacan más en diversas responsabilidades y oficios.

Brillo y vergüenza

Se podría sentir orgullo de ese creciente brillar, pero es un brillo que se cubre de vergüenza. Se han ido a buscar vida en lejanía, porque no la encuentran y se hace imposible en Venezuela. El régimen castrista y la nación bolivariana no pueden sentirse orgullosos de quienes triunfan afuera, sino avergonzados porque resplandecen allá y no acá, cerca de sus familias, amigos, usos y prácticas.

Una realidad a la cual hemos llegado, de un país con mal presente y gran futuro a país con mal presente y peor futuro. Es motivo de vergüenza que el mundo sea destino y oportunidad del lucimiento venezolano; y Venezuela, en cambio, sea el por qué se fueron.

El impacto psicológico, aun con el éxito en sus carreras e integración positiva en sus entornos, conlleva una marca psíquica, espiritual y anímica significativa. El desarraigo, pérdida de identidad y pertenencia, separación con seres queridos y nostalgia por la patria, son desafíos emocionales que se deben enfrentar. La superación requiere un proceso de adaptación psicológica, soporte de redes de apoyo y comunidades que fomenten solidaridad e integración.

La diáspora es un fenómeno complejo que refleja tanto las condiciones adversas en el país de origen como el talento y la resiliencia de sus ciudadanos. El éxodo masivo de profesionales ha dejado un vacío en la sociedad, pero también demostrado la capacidad de adaptación y éxito en el extranjero.

Valoración del exilio venezolano

Es fundamental que la comunidad internacional reconozca, valore el talento venezolano y brinde apoyo tanto a nivel económico como emocional. Además, es responsabilidad de los líderes ocuparse en la construcción de un país donde los ciudadanos puedan encontrar oportunidades, seguridad y bienestar, evitando la pérdida de capital humano y deterioro de la sociedad.

Es un sentimiento de tristeza y frustración, la partida de tanto talento calificado es percibida como pérdida y señal de las dificultades que enfrenta. Además, la inmensa mayoría no se fueron por elección, sino por necesidad. Y, a pesar de las dificultades, demuestran valía y contribuyen al desarrollo de los países que los acogen.

La vergüenza expresada se interpreta como una llamada de atención a la sociedad y sus líderes para enfrentar los problemas internos, trabajando arduamente por un cambio positivo, real y radical. Buscando soluciones que permitan un futuro mejor, donde se pueda desarrollar a plenitud y contribuir al progreso de la nación.

Es un recordatorio constante de los desafíos que enfrenta el país, pero también de la entereza, resiliencia y potencial de su gente. Solo a través de la colaboración y el compromiso nacional e internacional, será posible construir un mañana en el que los venezolanos puedan brillar en su tierra, cerca de sus seres queridos en consonancia con tradiciones y valores.

