Cuestionario 2.0 | Alejandra Oraa, por Nelson Eduardo Bocaranda - Runrun

Para Alejandra Oraa, la pandemia nos demostró la importancia de la tecnología, sin ella “creo que no seríamos nadie”.

@bocaranda20

Alejandra Oraa nació en el estado Vargas, en Venezuela, y desde que era niña la llamaban Mafalda por sus constantes preguntas y su inquietud frente a la vida, cosa que hizo que estudiase comunicaciones en la Universidad de St. Thomas en Miami, Florida.

Comenzó su carrera televisiva a los dieciocho años trabajando como reportera para TV Azteca en Miami, además de trabajar en Fox Sport cubriendo eventos especiales como el Super Bowl, pero su reconocimiento internacional llegó a los 23 años cuando se convirtió en la periodista más joven de CNN en Español.

Actualmente Alejandra ha ganado siete premios Emmy por su trabajo en programas como Café CNN y Destinos CNN pero, sobre todo, por esa mezcla única de inteligencia y carisma que tiene una de las caras más visibles de Venezuela para el resto de América Latina.

Vídeo: Destinos CNN con Alejandra Oráa: Canaima | Canal de SilverHawkVaquero

Es un placer, y un honor, tener en este Cuestionario 2.0 a Alejandra Oraa.

−¿Qué es lo mejor que te ha dado la tecnología?

−Lo mejor que me ha dado la tecnología es el conocimiento. El poder tener el acceso a tan solo un clic a Google.com, o a cualquier página de información que quizás en un pasado hubiese sido muy difícil de encontrar de una forma inmediata. Me ha ayudado muchísimo en mi carrera; no concibo una carrera de periodismo hoy en día sin la tecnología, sin internet. Y el hecho de que yo sea una millennial también me ayuda muchísimo a darme cuenta de que es la mejor herramienta que tenemos para seguir aprendiendo todos los días.

Y, aparte del periodismo, yo creo que en muchas otras carreras, sobre todo de humanidades, se necesita estar leyendo y aprendiendo todos los días. Así que, por ahora, la tecnología me ha regalado ser cada día un poco más inteligente, ¡a aprender!

−¿Cuál dispositivo es indispensable para tu día a día, y por qué?

−El iPhone, para todo. Para mi vida social, para mi vida profesional, para poder entretenerme, para poder hacer hasta ejercicio… Hoy en día no concibo una vida sin mi teléfono inteligente, en este caso, decidí utilizar y ser usuaria de Apple desde que comenzaron en la década de los 2000. Mi primera computadora personal fue una Apple, y la verdad es muy fácil poder trabajar, entretenerse, hablar con las personas, estar al tanto de lo que pasa con tu vida, con tu familia, grabar y, en algunos casos, me ha tocado editar cosas que necesito para mi trabajo.

−¿Cuál fue el primer celular que tuviste y cuál es el primer recuerdo que tienes de una computadora?

−No me acuerdo cuál fue mi primer celular, aunque sí recuerdo que era un celular grande, de estos bloques noventosos que uno siempre ve en las películas, incluso con la antenita que era expandible. No sé si era un celular Motorola o Nokia, pero sí recuerdo que era más o menos dos veces el tamaño y tres veces el grueso de mi teléfono actual.

Y la primera computadora que tuve fue, al menos en la casa de mis padres, a finales de la década de los 90’s, como en el año 1998-1999, y recuerdo sentarme en la computadora a escuchar el modem que hacía “uhhha… uuhha…” cuando se conectaba, jajaja. Y si les admito cuál fue la primera página web a la cuál yo ingresé, no me juzguen, era una niña… La página oficial de las Spicegirls, jajaja.

−¿Qué es lo peor que te da la tecnología?

−Lamentablemente la tecnología les ha dado el poder a muchas personas sin escrúpulos, a veces sin cariño, sin amor propio, de insultar a otras personas. Se les olvida tener compasión, empatía. He conocido gente maravillosa en las redes sociales, pero lamentablemente me he encontrado con gente que sé que en público jamás en la vida diría lo que se atreve a decir en las redes. Hay cosas que te muestra lo mejor del ser humano, y en otras ocasiones lamentablemente no tanto.

−¿Cómo ha impactado la tecnología el trabajo que haces y cómo crees que lo impactará en el futuro?

−Creo que no hubiésemos podido seguir trabajando en la pandemia sin la tecnología. Yo estuve trabajando en mi casa 18 meses vía Skype, con mi laptop con audífonos que simplemente eran auriculares, tanto el micrófono como el audífono. No concibo un trabajo del periodismo hoy en día sin la tecnología.

Creo que nos ha dado mucha seguridad, que sabemos que, si en algún caso no nos sirve una cámara, una conexión satelital, o lo que sea, podemos salir en vivo desde acá con una buena luz. La verdad, creo que sin esto hoy en día no seríamos nadie. La pandemia nos demostró la importancia y, sobre todo, la dependencia que tenemos de la tecnología.

−¿Cuál es la peor pena que has pasado en WhatsApp?

−¡Varias! Mandar una foto que no era para esa persona por error… Y esta me pasó varias veces, al menos unas tres, que hablaba de una persona, y como tenía en la cabeza el nombre de esa persona, hablaba sobre esa persona en la cuenta de WhatsApp de ella, jajaja. En esa época no existía lo de borrarlo inmediatamente. ¡Gracias WhatsApp! Que empezó a crear esta herramienta hace unos años.

Enviar una foto para una persona equivocada o enviar un mensaje por error, siempre serán unos momentos vergonzosos.

−Si tuvieses que recomendar un pódcast, ¿cuál sería?

−Zona Pop de CNN. Y, sí, lo digo de corazón. Este es el pódcast de cultura pop que tenemos en CNN en Español y el primero, al menos, en América Latina de nuestra cadena televisiva. Me parce muy entretenido, creo que es una forma fresca de ver noticias y de ver la imagen de CNN en Español, que siempre tiende a ser un poquito seria.

Video: “Spider-Man: No Way Home”: Zona Pop CNN habla con Tom Holland sobre la cinta | Canal en Youtube de CNN en Español

−Si solo pudieras seguir una sola cuenta de Instagram, ¿cuál sería?

−En estos momentos te diría la de mi pareja, la mía no cabe, ¿no? Jajaja, así que por ahí me quedo. Creo que las únicas cuentas que no podría seguir serían las de las noticias, porque uno si quiere mantenerse más al tanto de las personas de su familia, yo creo que seguiría las cuentas de mi familia.

−Todos tenemos una app favorita, ¿cuál es esa app que abres varias veces al día?

Mi aplicación favorita es Instagram, sin lugar a dudas. Me entretengo muchísimo en Instagram y últimamente estoy metida en TikTok, al menos para ver videos.

−¿Cuál es la página web que visitas todos los días religiosamente?

−Todas las mañanas, de lunes a viernes, CNN en Español para ver cuáles son los titulares del día.

−¿Estás viendo alguna serie o película vía streaming? ¿Cuál?

−En estos momentos tengo una sequía de series y me siento muy mal por eso, pero estoy loca porque comience la última temporada de Lucifer; acabo de terminar de ver Workin Moms de Netflix, pero obviamente la pandemia nos ayuda a vernos una serie completa o una temporada completa en un día o dos, y eso fue lo que me pasó a mí en el mes de agosto. Entonces estoy en ese proceso en donde estoy esperando que las series que yo veo salgan con una nueva temporada, estoy sumamente ansiosa de que esto pase porque me siento con falta de entretenimiento, jaja.

Video: Lucifer | Tráiler de la temporada final | Netflix Latinoamérica

−Cuéntanos de alguna vez que recuerdes que un avance tecnológico te haga sorprendido.

−En el 2016, estaba en las olimpiadas y pude conectarme con mi familia por el video de WhatsApp, o por FaceTime en esa época creo, para que vieran la última corrida de Usain Bolt; estaba todo el mundo a la expectativa de esa corrida y cuando yo pude llamar, simplemente me pareció una cosa maravillosa. Qué bonito poder compartir las alegrías de esta forma, sobre todo en tiempo real. No tuve que esperar para mandarles un video, sino que ellos pudieron compartir conmigo ese momento tan especial.