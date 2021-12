Cuestionario 2.0 | Toto Aguerrevere, por Nelson Eduardo Bocaranda - Runrun

Toto Aguerrevere: «Yo creo que si dejaran casarnos con los celulares más de la mitad ya hubiera firmado ese papel y la otra mitad se hubiera divorciado»

Juan José Aguerrevere Branger, o como todo el mundo lo conoce, Toto Aguerrevere, se describe a sí mismo como un “buhonero intelectual”. A Toto lo conozco desde la universidad, cuando estudiaba Derecho, y siempre ha tenido una cosa por encima del promedio que es el don de la palabra, sobre todo del buen escribir.

Antes de entrar a la radio, y antes de que ustedes lo pudieran escuchar por Onda la Superestación, escribió Cuentos de sobremesa, un compendio de cuentos cortos de cosas de la vida real que solamente le pueden pasar a un personaje como Toto.

Toto, aparte, tiene una memoria prodigiosa; un amor por la escritura que solamente lo sobrepasa su amor por el cine. Es un amigo único, en el sentido de que nunca se acuerda de los cumpleaños de nadie, nunca llama para ver cómo está uno. Pero cuando se está con Toto, uno la pasa bien.

Así que es un placer tener en este Cuestionario 2.0 a Juan José Aguerrevere Branger mejor conocido como Toto Aguerrevere, o “Don Totín”, como le dicen en su casa.

−¿Qué es lo mejor que te ha dado la tecnología?

−Yo creo que lo mejor que me ha dado la tecnología es la capacidad de la inmediatez. Cuando era chamo, uno tenía que esperar que llegara el periódico a la casa para enterarte de alguna noticia, y hoy se muere alguien como Felipe de Edimburgo y yo casi que estoy al lado de la reina dándole el pésame y que “ay mi reinita, pobrecita”. Así de inmediata es la tecnología.

−¿Cuál dispositivo es indispensable para tu día a día, y por qué?

−Casi seguro que todo el mundo te dice que es el celular, pero es que es la verdad. El celular se ha convertido como en la tercera mano de uno en donde puedes resolver cosas del banco; te puedes pelear, si quieres, o puedes resolver qué vas a comer en la noche. Yo creo que si dejaran casarnos con los celulares más de la mitad ya hubiera firmado ese papel y la otra mitad se hubiera divorciado.

−¿Cuál fue el primer celular que tuviste y cuál es el primer recuerdo que tienes de una computadora?

−El primer celular que yo tuve fue un StarTAC que le robé a mi papá porque no lo usaba. Recuerdo que era de los que tenían la antenita que se sacaba con la mano y después, cuando uno se volvió ducho, la sacaba con los dientes. Me acuerdo de la emoción cuando salía el nombre de la persona ahí en la minipantallita. Era bastante innovador.

Y la primera computadora fue una Macintosh en los años 80. Recuerdo que la pusieron en la sala de mi casa como si fuera una escultura de Oswaldo Vigas y bueno, uno todos los días se juraba artista con el Mac Paint, que era lo máximo. También recuerdo la impresora que tardaba horas en imprimir. En esa época, todavía no existía la traducción de imprimir, la gente decía “printear”, hasta que alguien llegó, me imagino que de la RAE, a decirles “señoras y señores, les tengo una noticia…”.

−¿Qué es lo peor que te da la tecnología?

−Yo creo que la dependencia. Eso de despertarse en la mañana e inmediatamente agarrar el celular, no debería ser nada bueno para los ojos, es algo que los científicos me imagino están estudiando y que “pobre gente…”, pero bueno, uno quiere su celular, uno lo quiere saludar en la mañana.

Lo otro que me disgusta es la disponibilidad inmediata que los demás esperan que nosotros tengamos con ellos, donde un mensaje tiene que ser respondido inmediatamente lo cual ha dado a excusas tipo; “ay, sorry, es que no tenía señal”, lo cual es siempre mentira; o sea, a mí lo que me dio fue una flojera contestarte y punto.

−¿Cómo ha impactado la tecnología el trabajo que haces y cómo crees que lo impactará en el futuro?

−Nelson, yo escribo desde mi celular. Y si el escrito es intenso o no lo estoy entendiendo muy bien, lo paso a la computadora y allí lo termino. El celular para mí se ha convertido en una oficina que cabe en el bolsillo de mi pantalón y me puedo poner a trabajar a la hora que sea o cuando esté inspirado.

Yo creo que el futuro ya está impactado. Ahora, lo que hay que esperar es que vengan los hologramas, aunque qué flojera porque vamos a tener que vestirnos como más decenticos, ya no podría ser tanto en pijama.

−¿Cuál es la peor pena que has pasado en WhatsApp?

−Yo siempre fui el típico al que le contaban un chisme, y después se lo contaba a la persona del chisme en la época en donde no se podían borrar los mensajitos. Y bueno, me imagino que yo estoy bloqueado de cuarenta cuentas de mis amigos, seguro.

−Si tuvieses que recomendar un pódcast, ¿cuál sería?

−A mí me encanta el pódcast de Sarah Silverman, esta comediante estadounidense. Porque parece que es sobre nada, que es relajado. Parece que a ella le da como flojera y fastidio hacerlo, es igualita a mí y eso me encanta.

Video: Truth, Christmas Jews, Abortion | Canal en Youtube de The Sarah Silverman Podcast

También me gusta uno sobre películas clásicas de Hollywood, que yo soy fanático, se llama You must remember this, es muy bueno la verdad.

−Si solo pudieras seguir una sola cuenta de Instagram, ¿cuál sería?

−Yo creo que yo seguiría la cuenta de @accidentallywesanderson, es una cuenta que muestra todos los lugares bonitos, bien pintaditos y cuadraditos que hay en el mundo, y que belleza que exista eso en el planeta. Lo único es que me angustia esa cuenta porque me estoy volviendo viejo y me voy a morir y no voy a poder visitar todos esos lugares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AWA (@accidentallywesanderson)

−Todos tenemos una app favorita, ¿cuál es esa app que abres varias veces al día?

−Mira, yo uso una cosa china, que estoy seguro de que no es ni segura, llamada “Viva Video”. Lo uso para editar mis videítos que monto en Instagram y es lo mejor que me ha pasado porque yo a veces me la tiro de Martin Scorsese, aunque mi cerebro no entienda que no soy Martin Scorsese, y pues esta aplicación me ayuda a editar y me da como apoyo psicológico.

Video: VivaVideo – Pro Video Editor App | Canal en Youtube de VivaVideo

−¿Estás viendo alguna serie o película vía streaming? ¿Cuál?

−Acabo de terminar de ver The father o El padre, con Anthony Hopkins y Olivia Colman, y creo que es la mejor master class de actuación. No entiendo cómo no los premiaron más. Esa es una gente a la que le han debido dar el óscar del tamaño de un buda reclinado en Tailandia.

Video: THE FATHER, Official Trailer (2020) | Sony Pictures Classics

−Cuéntanos de alguna vez que recuerdes que un avance tecnológico te haga sorprendido.

−La primera mensajería que todos tuvimos de chamos. Tú te debes acordar de esto, se llamaba ICQ; y yo juraba que yo te mandaba un mensaje a ti y había una operadora que copiaba ese mensaje, tipo telégrafo, y después te lo mandaba a ti. Así de gallo era uno…