Cuestionario 2.0 | Cheo Pardo, por Nelson Eduardo Bocaranda - Runrun

¿Lo peor de la tecnología según Cheo Pardo?: “La gente ya mira menos a los ojos, la gente está en una mesa sentada y no está en la mesa propiamente”.

@bocaranda20

Es un placer tener en Bocaranda 2.0 a Cheo Pardo, quien se ha convertido en una de las fuentes de entretenimiento y en uno de los lugares más concurridos durante toda la cuarentena. Un músico que no solo es músico, sino también DJ y productor, que se ha encargado de prender la escena nocturna hogareña durante esta época de pandemia, y con quien hoy vamos a gozar, como siempre, hablando de tecnología con nuestro gran amigo Cheo Pardo.

−Gracias, que gran intro. Imagínate, me sentí importantísimo. Lo lograste.

−¿Qué es lo mejor que te ha dado la tecnología?

−Mira, ha sido curioso en muchos sentidos. Yo creo que la respuesta corta es que irónicamente la tecnología me ha acercado con mucha gente, pero fíjate que el otro día estaba hablando una cosa muy curiosa, que es que a través de la pandemia los lazos que tenía construidos en cuanto a contacto humano se han alejado un poco por las razones obvias; de repente, la gente que yo veía todos los días como que no tenía ese hábito de chatear, de textear, porque simplemente los veía. Y la gente con la que ya tenía un canal abierto por chat, por WhatsApp, gente que están en otros países, en otras ciudades, se han acercado más. Entonces ha sido muy interesante cómo las relaciones humanas están construidas por un canal y cuando ese canal es la tecnología, en este caso de la pandemia, nos ha acercado mucho.

A parte de eso, por supuesto la tecnología me ha dado momentos muy gratos, creo que me ha dado el mejor toque de mi vida; estar en mi casa y poder tocar música delante de tanta gente, alegrar a tanta gente y compartir con gente que está alrededor de todo el planeta. Y no solo se trata de que estén en otra parte del mundo, sino que también hay gente que está cómoda en su casa, no está poniendo a nadie en peligro, no tiene que buscar “nana” ni “baby sitter” para salir a rumbear y que puedan tirarse la misma rumba que se tiraban hace 20 o 10 años.

Entonces creo que la tecnología me ha dado todas esas facilidades. Obviamente tiene sus desventajas muy claras, pero en este momento uno solo ve las ventajas que puede tener.

−¿Cuál dispositivo es indispensable para tu día a día, y por qué?

−¿De los gadgets tecnológicos? Creo que el cargador, jajaja. No, de verdad, creo que definitivamente el teléfono se ha vuelto un gadget muy necesario. El teléfono se ha vuelto como nuestro ordenador… nuestro ordenador de la vida. Y ha sido indispensable. Aun cuando yo particularmente tengo una relación amor-odio con el teléfono, me gusta cada vez que puedo dejarlo botado porque siento que también hace daño en cuanto a que uno se amarra un poquito al dispositivo.

−¿Cuál fue el primer celular que tuviste y cuál es el primer recuerdo que tienes de una computadora?

−Recuerdo que tenía un Motorola de estos que se abrían así ¡plop! Y ni siquiera era mío, era de mi papá y mi papá compró uno nuevo y me heredó ese a mí. Era horrible porque era una cosa pesadísima, incomodísima y tampoco lo atendía, era fatal. Nunca lo veía porque era grandísimo y lo tenía en el bolso tirado, recuerdo muchos momentos y muchas llamadas perdidas.

En cuanto a la computadora era una PC, pero creo que era una Compact, no recuerdo qué marca era en realidad. Pero me acuerdo perfecto que había que taggear todo para usarla, tenías que teclear todo porque la computadora no tenía mouse. Sin embargo, con esa misma computadora hice remixes, hice cosas. Entonces era una ventaja increíble la idea de que podías enseñarle a una computadora a tocar música, eso era como un concepto que para los músicos de mi época. Era una locura.

−¿Qué es lo peor que te da la tecnología?

−De los muchos aspectos negativos que se hablan a menudo, creo que lo que más me preocupa es el tema de la adicción, esa idea de que el teléfono siempre tiene algo que ofrecerte; siento que te vuelve un poco esclavo porque sabes que va a haber un alivio cada vez que mires el teléfono a ver un mensaje nuevo, un post nuevo de alguien, un whatsApp nuevo o algo nuevo que te va a dar esa dopamina que te dará satisfacción.

Entonces siento que a veces uno como que se deja dominar un poco por eso y creo que es desventajoso. En muchas ocasiones la idea del tiempo y el espacio se pierde un poquito.

Y, a veces, uno deja de estar en el lugar que está por estar en ese ciberespacio que es el teléfono.

Creo que también la gente ya mira menos a los ojos, la gente está en una mesa sentada y no está en la mesa propiamente. La concepción del espacio se ha ampliado; te da ventajas en muchas cosas, pero también ha traído varias desventajas. A mí me parece un aspecto negativo el que estés sentado con alguien y esa persona esté mirando el teléfono, por más aburrido que sea lo que estemos contando.

−¿Cómo ha impactado la tecnología el trabajo que haces y cómo crees que lo impactará en el futuro?

−Mira, yo siento que los músicos llevamos ya un tiempo con la idea de que antes para hacer un disco necesitabas un estudio gigantesco, con instrumentos, con cintas, con aparatos; ahora, desde hace un par de décadas, alguien puede hacer un disco desde una computadora y eso creo que es una gran ventaja.

No solo eso, sino que yo puedo grabar una canción y decirle a alguien en Venezuela que cante los coros y me los manda con WeTransfer o Data y ese tipo de cosas son una ventaja maravillosa. Creo que, de cierta manera, cuando escucho a personas que trabajaron en oficina toda su vida y ahora está trabajando en la casa, los escucho decir cosas que ya uno tiene tiempo viviendo, como que “¡wow! puedes trabajar en la casa y la gente me manda las cosas y no necesito ir a la oficina”. Siento que nosotros los músicos hemos estado allí desde hace tiempo.

En cuanto a los shows en vivo, una amiga colombiana me estaba comentando que está haciendo más dinero cantando desde su casa que antes, porque no tiene que pagar boletos, hotel, no tiene que viajar, etc. Sin embargo, creo que hay algo que no se ha asumido, todavía no le hemos atinado a la estética del medio, si se quiere. Un perfomance en una computadora o un concierto de un artista en un lugar vacío y ponen una cámara en la consola y ves desde tu casa que están tocando en un lugar vacío, pienso yo, que no es tan sexy, tan tentativo. Creo que la pantalla debe tratarse distinta a los shows en vivo de parte de los artistas. Los artistas deben tratar al streaming con una diferencia estética como se trataba en una tarima.

−Si tuvieses que recomendar un pódcast, ¿cuál sería?

−Una de las cosas que hago en la mañana de primero es ver The Daily del New York Times porque me gusta mucho; también escucho cuando puedo el “Joe Rogan”, porque es larguísimo, entonces creo que son esos dos. Quizá algún otro ocasional que la gente me mande y lo pueda oír.

−¿Cuál es la página web que visitas todos los días religiosamente?

−Las de la covid-19, jajaja. No, para ver, quizá Radio 1 de la BBC, la música que se escucha en Radio 1 es la que se va a escuchar en unos 6 meses; tiene mucha música.

Video: This is BBC Radio 1

−¿Estás viendo alguna serie o película vía streaming? ¿Cuál?

Estoy superemocionado con la idea de que los artistas están vomitando la creatividad que salió en la pandemia. Siento que este tipo de situaciones no se puede ignorar, ya es hora de que los artistas vuelvan a hablar. Entonces, ahorita he estado viendo shows de comedias en donde los comediantes hablan de la pandemia; una de las rutinas era acerca del dating en pandemia, otra acerca de las compras en Amazon. Veo que los artistas están masticando todo lo que ha pasado en estos meses y vomitándolo. Me está llamando muchísimo la atención que de repente no se trata tanto acerca de rumbear, de los clubs, la playa, porque obviamente nadie lo ha hecho, sino acerca de una experiencia más instructiva.

Tengo tiempo que no veo una serie, pero The Boys, de Amazon, me la devoré completa. Soy muy fan de Marvel, entonces esta me pareció como un buen twist del fenómeno Marvel.

Vídeo: The Boys – Final Trailer | Prime Video | Amazon Prime Video