Cuestionario 2.0 | Frank Quintero, por Nelson Eduardo Bocaranda - Runrun

Frank Quintero concibe la tecnología en clave musical, como era de esperarse en uno de los músicos más reconocidos y prolíficos de Venezuela

Juan Francisco Quintero Mendoza, mejor conocido como Frank Quintero, es cantante, productor, músico y compositor. Es una de las voces venezolanas que logró internacionalizarse a principios de los ochenta y que hoy tiene un repertorio de ciento sesenta canciones; desde Química, hasta Feeling, que le han permitido ganar discos de oro y de platino. Pero, más recientemente, lo conocemos por su “participación” en Soul; una película animada de Pixar. Y, aunque no fue hecha para Frank Quintero, ni él es el sujeto de la película como tal, pareciera que la trama estuviese hecha a la medida de Frank. Es única en cómo relata esa relación que puede tener cualquier persona que se dedica a eso, con la música.

Para mí es un placer tener en el Cuestionario 2.0 de hoy, a Frank Quintero.

–¿Qué es lo mejor que te ha dado la tecnología?

–La tecnología me ha permitido estar al día con todos los softwares, sobre todo en música, que se utilizan mucho hoy en día en las nuevas generaciones. Y también, los atajos para llegar más rápido a lo que uno está buscando.

–¿Cuál dispositivo es indispensable para tu día a día, y por qué?

–Hay un software llamado “Logic”, que hace Apple, que no podría vivir sin él. Porque gracias a esa aplicación yo puedo grabar, arreglar, cambiar sonidos, utilizar softwares de otras compañías. De verdad, sin “Logic” yo no pudiera trabajar.

–¿Cuál fue el primer celular que tuviste y cuál es el primer recuerdo que tienes de una computadora?

–Mi primer celular fue un Motorola, de esos tipos polverita. Y después, claro, avanzamos al BlackBerry. Hoy en día, el iPhone es el estándar de la industria.

La primera computadora con la que yo me tropecé fue con la “Atari Amiga”, que era chiquitica y básica, pero, gracias a eso, se abrió el universo de la cibernética.

–¿Qué es lo peor que te da la tecnología?

–La tecnología tiene, a mi modo de ver, cosas muy buenas y muy malas. Cosas malas, por ponerle un nombre, es la falta de creatividad. Porque cuando uno se sentaba a escribir canciones con una guitarra o un piano, con los acordes uno se imaginaba que eso iba a sonar de una manera, prácticamente sacaba desde cero la estructura de la canción. Hoy en día, todo eso está preparado, por eso todo se parece.

–¿Cuál es la peor pena que has pasado en WhatsApp?

–En WhatsApp, precisamente con el BlackBerry, me pasó que a mí me habían regalado un teléfono de esos y no conocía la tecnología de los BlackBerry, y estaba volando desde Caracas a Miami con una línea aérea que me estaba patrocinando pero el vuelo se retrasó muchísimo. Entonces, yo le mandé un mensaje a mi esposa por el teléfono diciendo que era la primera y última vez que yo viajaba por esta línea, y resulta que no se lo mandé a mi esposa, sino que se lo envié a la gerente de la línea aérea.

–Si tuvieses que recomendar un pódcast, ¿cuál sería?

–Hay muchos pódcast hoy en día. El de Luis Chataing es muy bueno y el de Erika de la Vega también. Hay uno que se llama “Sessions” que es hecho en Los Ángeles por un ejecutivo de una compañía de instrumentos que entrevista a músicos de alto calibre y ellos echan su cuento. Ese es muy bueno.

–Si solo pudieras seguir una sola cuenta de Instagram, ¿cuál sería?

–Es difícil seguir solo una cuenta de Instagram, hay muchas. Yo seguiría, tal vez, a los New Released Now, los nuevos lanzamientos discográficos.

–Todos tenemos una app favorita, ¿cuál es esa app que abres varias veces al día?

–La app que yo abriría todos los días es Amazon, porque es como un supermercado global, ahí hay absolutamente todo.

–¿Cuál es la página web que visitas todos los días religiosamente?

–Yo surfeo YouTube todos los días, siempre busco productores, cantantes, productores, cineastas… Y siempre aparece alguien por allí.

–¿Estás viendo alguna serie o película vía streaming? ¿Cuál?

–En este momento estoy viendo una serie que se llama The Flight Attendant, que es con Kaley Cuoco, la misma de The Big Bang Theory, es un carácter totalmente diferente, es como una tragicomedia, entonces está buena.

–Cuéntanos de alguna vez que recuerdes que un avance tecnológico te haga sorprendido.

–Yo recuerdo que en los 80 una amiga mía me dijo “oye, ¿tú no tienes fax?”, yo ni sabía que era eso. Me compré un fax y el primero que recibí fue uno de ella que decía “bienvenido al mundo del fax”.