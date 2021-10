Cuestionario 2.0 | Asier Cazalis, por Nelson Eduardo Bocaranda - Runrun

Para Asier Cazalis lo peor de la tecnología es la toxicidad en las redes: “Ese moralismo fundamentalista (…) donde todos tenemos que aparentar ser perfectos”.

Asier Cazalis casi llega a los 50 años y lleva la mejor parte de las últimas tres décadas deleitando a públicos jóvenes y adultos a través de las letras y las canciones de su banda Caramelos de Cianuro. Asier ha podido recorrer, durante todo este tiempo, toda la escena musical del rock venezolano con calidad de exportación.

Caramelos de Cianuro se convierte cada vez más en una marca internacional, aprovechando el impacto que tiene en los venezolanos en el exterior. Asier, además de ser el cantante y el líder de Caramelos de Cianuro, también goza de uno de los mejores nombres, del sentido del humor y manejo de su imagen dentro de todo lo que tiene que ver con el rock and roll venezolano.

Vídeo: Caramelos de Cianuro – Rubia Sol Morena Luna | Caramelos de Cianuro

Sin lugar a duda, no solamente Caramelos de Cianuro es sinónimo de venezolanidad, sino que también Asier se ha convertido en un grandísimo apoyo para infinitas organizaciones con causas benéficas.

Durante estas últimas tres décadas Asier ha vivido en un ecosistema musical que cada vez se vuelve más digital e internacional. Ha visto cómo la música pasa de los CD a lo digital para consumirse en cualquier parte del mundo.

Para mí es un honor tener el día de hoy el Cuestionario 2.0 de Asier Cazalis.

–¿Qué es lo mejor que te ha dado la tecnología?

–Lo mejor que me da la tecnología es, sin duda, la capacidad de comunicarme con mi familia cuando estoy lejos, ya que viajo mucho. Otra cosa que me encanta es poder acceder a prácticamente toda la música que existe y eso es increíble.

–¿Cuál dispositivo es indispensable para tu día a día, y por qué?

El dispositivo indispensable para mí no es nada original. Me parece que con el celular cada vez hacemos más y más cosas. Existe una app para todo. Y, para bien o para mal, estamos ligados a ellos constantemente.

–¿Cuál fue el primer celular que tuviste y cuál es el primer recuerdo que tienes de una computadora?

–La primera computadora que tuve en mi casa… imagínate, yo vengo de una familia de computistas. Mi papá es doctor en computación, así que mi casa siempre ha estado llena de computadoras y de aparatos electrónicos desde que yo era muy niño; incluso, desde antes de que fuese normal tener una computadora en la casa.

–¿Qué es lo peor que te da la tecnología?

–Lo peor que nos ha dejado la tecnología es esa toxicidad en las redes, esa polarización tan grande y ese moralismo fundamentalista que, de alguna manera, está abarcando el mundo, en donde todos tenemos que aparentar ser perfectos cuando nadie es perfecto.

–¿Cómo ha impactado la tecnología el trabajo que haces y cómo crees que lo impactará en el futuro?

–Por supuesto que la tecnología ha impactado el trabajo de todos los artistas; no solo el de nosotros los músicos. Eso no quiere decir que sea más que una herramienta. Yo creo que, como cualquier herramienta, te ayuda a formar la idea, pero esa idea tiene que venir del artista.

–Si tuvieses que recomendar un pódcast, ¿cuál sería?

–Puedo recomendar un pódcast que me gusta, está en inglés. Me gusta mucho el de Sam Harris que es un filósofo evolucionista, un tipo muy interesante, intelectual y siempre tiene buenas entrevistas.

Video: The Future of American Democracy: A Conversation with Andrew Yang (Episode #262).

–Si solo pudieras seguir una sola cuenta de Instagram, ¿cuál sería?

–Si pudiera seguir solo una cuenta de Instagram, seguramente no utilizaría Instagram. Ninguna cuenta es tan importante para mí como para visitar esa red social solo por ella.

–Todos tenemos una app favorita, ¿cuál es esa app que abres varias veces al día?

–Mi app favorita, es la de streaming de música de Apple, que es el que yo tengo, y lo abro todo el tiempo, y todo el tiempo estoy descubriendo música nueva, vieja, cosas populares, cosas extrañas, todo tipo de música.

–¿Cuál es la página web que visitas todos los días religiosamente?

–Un par de páginas web que sigo de noticias, de cultura, me gusta mucho The Atlantic, y también Slate; aunque ya no la sigo tanto porque se ha puesto demasiado progre, pero igual esas son las dos páginas que yo diría que visito cotidianamente.

–¿Estás viendo alguna serie o película vía streaming? ¿Cuál?

–Acabo de ver Halston, en Netflix. Está muy bien hecha, es muy interesante y, además, hay un personaje que es venezolano que es muy curioso. La recomiendo.

Video: HALSTON | Tráiler oficial | Netflix

–Cuéntanos de alguna vez que recuerdes que un avance tecnológico te haga sorprendido.

–Un avance que me sorprendió mucho fue Shazam, una aplicación para reconocer canciones que puede estar sonando en una tienda, en un centro comercial o en la calle y la reconoce. Me parecía increíble que la aplicación lograra reconocer la canción en un tiempo tan rápido. Después, como ingeniero en computación que soy, cuando entendí cómo funcionaba el algoritmo me pareció muy claro, pero, a la vez, muy genial la idea. Y hoy en día todavía me parece que funciona sorprendentemente bien.