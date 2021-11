Cuestionario 2.0 | Francisco Granados, por Nelson Eduardo Bocaranda - Runrun

Para Francisco Granados lo peor de la tecnología es, paradójicamente, “la desconexión que causan estos dispositivos en nosotros”

Francisco Granados ha entretenido audiencias por más de una década. Desde su programa de dos horas de Música Mega, Francisco comentaba los hits musicales del momento afinando su oído crítico, cosa que lo llevaría a desempeñar con éxito su rol como A&R de Warner Music, responsable de identificar nuevos talentos musicales, compositores y autores, ayudándolos a conceptualizar y pulir sus proyectos. Hoy, para mí, es un placer tener al Oso Granados en este Cuestionario 2.0

−¿Qué es lo mejor que te ha dado la tecnología?

−En mi caso en particular, la posibilidad de conectar con diferentes artistas, músicos, compositores, productores, diseñadores y realizadores audiovisuales de diferentes lugares del mundo. Es increíble cómo gracias a la tecnología, y más en estos tiempos de pandemia, puedes tener una portada de un disco hecha por un artista colombiano que hace vida en Nueva Zelanda, y esa portada a lo mejor tiene un diseño 3D de un venezolano que hace vida en Alemania, producida por un productor que está en Los Ángeles, y mezclada por un ingeniero en Colombia y, finalmente, grabada por un artista en México.

Creo que esas son las posibilidades infinitas que nos da la tecnología. Y, en el plano personal, poder estar conectados con amigos y con la familia.

−¿Cuál dispositivo es indispensable para tu día a día, y por qué?

−Sin duda alguna, el teléfono. Estamos casi todo el día pegados al teléfono ya sea en llamadas o videollamadas, pero comunicándonos con nuestros equipos de trabajo y, en mi caso, escuchando canciones y compartiendo feedback lo más rápido posible a través de WhatsApp o iMessage.

En mi caso también diría que el iPad o una tablet, la que sea. Me gusta tener mis libros allí, organizarlos, ver alguna serie para desconectarme, alguna película, o la NBA, y todo eso lo hago a través de mi tablet.

−¿Cuál fue el primer celular que tuviste y cuál es el primer recuerdo que tienes de una computadora?

−Si mal no recuerdo, el primer celular que tuve fue un Sony Ericsson con una antena horrible que me pinchaba en el abdomen porque orgullosamente lo llevaba exhibiéndose en un cinturón.

Y de computadora, creo que mi primer recuerdo fue una computadora viejísima que ya no recuerdo su nombre y jugaba el Príncipe de Persia en ella.

−¿Qué es lo peor que te da la tecnología?

Por más contradictorio que suene, creo que es la desconexión que causan estos dispositivos en nosotros. A veces estamos en casa y, en vez de compartir con la gente que tenemos alrededor, estamos viendo la pantalla del celular. Igualmente en la calle, estás en el cine viendo una película y veo a las personas realmente conectadas en las redes sociales en vez de disfrutar la película y, en general, disfrutar el momento. Creo que esto es lo peor que tiene la tecnología. En estos tiempos de pandemia no hay desconexión, estamos todo el tiempo accesibles a través de los dispositivos.

−¿Cómo ha impactado la tecnología el trabajo que haces y cómo crees que lo impactará en el futuro?

−Esta pregunta definitivamente la tengo que responder en dos partes. La primera, es como lo vivo yo específicamente desde mi área y es que la tecnología nos ha abierto infinidades de puertas, desde que un artista tenga las herramientas con un teléfono para mostrar su talento y exhibirlo en una red social y que yo pueda identificarlo y estar en contacto con él con un solo mensaje; cuando hace años me hubiese tomado semanas, un viaje y una reunión. La verdad es que es invaluable.

Por otro lado, el estar presente a la distancia, por ejemplo, en tiempos de cuarentena, cuando haces un video musical puedes estar viendo el monitor en tiempo real de lo que se está grabando en el set a través de una aplicación llamada QTake y lo que comenté anteriormente; conectar con diferentes realizadores audiovisuales, diseñadores y trabajar con personas de diferentes lugares del mundo.

Eso desde mi área pero, en general, desde la música, puedo decir que cambió completamente el consumo. Ya prácticamente no se venden discos físicos; todo el consumo y los ingresos de las compañías de discos vienen, en su mayoría, de las plataformas digitales que ya conocen. Y la manera cómo se consume la música en esas plataformas digitales es diferente a cómo se hacía antes. Ahora necesitas ser muy rápido en tu accionar, ser muy ágil con los lanzamientos y eso está afectando a los músicos y, en general, a la industria de la música, pero de manera positiva.

−¿Cuál es la peor pena que has pasado en WhatsApp?

−Afortunadamente no he mandado fotos desnudo, pero sí nos ha pasado a todos que mandamos un mensaje a la persona de la cual estamos hablando en ese mensaje.

−Si tuvieses que recomendar un pódcast, ¿cuál sería?

Es una crueldad que me pidan recomendar tan solo un pódcast, porque yo estoy obsesionado con los pódcast en este momento. Yo he dejado de ver series y películas para escuchar podcast. Entonces aquí van 3 recomendaciones; la primera es How i built this, de NPR, son historias de emprendimientos donde van a descubrir los inicios de empresas como Airbnb, Fitbit, Lululemon, por mencionarles algunos.

El segundo es Dementes, de un buen amigo mexicano llamado Diego Barrazas, son entrevistas con emprendedores y grandes creativos de toda la región. Y el tercero sería Business Wars, que habla de las grandes rivalidades en el mundo de los negocios; Starbucks y Dunkin Donuts, Netflix y HBO. También tiene una versión diaria, se llama Business Wars Daily, y allí van a escuchar casos interesantísimos de negocios pero que están pasando en ese momento.

−Si solo pudieras seguir una cuenta de Instagram, ¿qué cuenta sería?

−Son muchas…Pero, ¿qué les digo? ¿Tusi tan Rosa?

−Todos tenemos una app favorita, ¿cuál es esa app que abres varias veces al día?

−Además de DocuSign y CamScanner, que no quisiera verlas tantas veces al día, utilizo muchísimo Garmin Connect para ver todas las métricas de mis actividades diarias y también Calm, que me ayuda muchísimo. 10 minutitos de relajación, de meditación son perfectos para desconectarse y para recargarse.

−¿Cuál es la página web que visitas todos los días religiosamente?

−Tengo dos: Music Business Worldwide, para estar informado de todo lo que sucede en la industria de la música; y una que se llama The Classy Issue, que es básicamente un montón de imágenes muy bonitas, muy actuales, de lo que sea que me sirven para inspirarme.

−¿Estás viendo alguna serie o película vía streaming? ¿Cuál?

−En este momento estoy más conectado con los pódcast, pero sí. Estoy viendo una serie llamada The Shop, tiene dos temporadas, si mal no recuerdo. Es producida por Lebron James y Maverick Carter y, básicamente, se reúnen en una barbería personalidades de diferentes ámbitos, que pueden ser de la política, de la música, del deporte, comedia o cine y discuten diferentes temas; sociales, políticos, de la vida, deportes, etc. Está bien entretenido, son capítulos de 28 minutos.

Vídeo: The Shop: Uninterrupted | Keegan-Michael Key on Substitute Teacher Success (Season 4 Clip) | HBO

−Cuéntanos sobre una vez que recuerdes que un avance tecnológico te haya sorprendido.

−En su momento me voló la cabeza el código QR; de hecho, recuerdo que cuando fui editor de la revista Urbe Bikini, hicimos la primera portada de revista de realidad aumentada de Venezuela, con Roxana Díaz. Pero recientemente, lo mencioné hace unas repuestas, me impresionó muchísimo QTake, estaba basado acá en Ciudad de México y estábamos grabando un video en Colombia y yo estaba viendo el monitor en tiempo real.