Cuestionario 2.0 | Donaldo Barros, por Nelson Eduardo Bocaranda - Runrun

¿Lo peor de la tecnología para Donaldo Barros? Hacerle creer a la gente que tiene el poder de hacer lo que les dé la gana

@bocaranda20

Donaldo Barros es un reconocido fotógrafo y también un reconocido artista. Pero antes de todo esto, Donaldo fue cantante y uno de los talentos de la FIFA para reclutar lo que son los deportistas de alto rendimiento de fútbol en el país.

Donaldo tiene un control de la cámara y un ojo tan entrenado, que a muchos se les puede pasar que tiene los pies igual de entrenados para controlar un balón, porque es una de las muestras más impresionantes de talentos multifacéticos que tiene este personaje.

Lo conozco desde hace unos siete u ocho años y Donaldo está en una constante búsqueda de mejorar su sensibilidad social y sus sentidos a través del arte; está en conexión constante con su entorno a través de lo que hace; hoy es fotografía artística, antes era fotografía documental y siempre ha estado, de una manera u otra, relacionado con diferentes corrientes artísticas.

Le tengo un cariño inmenso a quien hoy es nuestro invitado en este Cuestionario 2.0, Donaldo Barros.

−¿Qué es lo mejor que te ha dado la tecnología?

Conectar con gente que está en diferentes partes del mundo, gente que extraño, que quiero y que espero verlos pronto en persona.

−¿Cuál dispositivo es indispensable para tu día a día, y por qué?

Ningún dispositivo es indispensable para mi día a día, pero sí uso muchísimo el celular por temas de conectividad y mi trabajo, simplemente.

−¿Cuál fue el primer celular que tuviste y cuál es el primer recuerdo que tienes de una computadora?

Mi primer celular fue un Motorola, pero no recuerdo la serie, estamos hablando de hace muchos, muchos años. Era inmenso el celular.

Y la primera computadora fue una Apple, imagínate, yo tenía como doce o trece años. La computadora tenía un programa que utilizaba para escribir los documentos y no tenía suficientemente memoria para escribir una página entera. Tampoco tenía color.

−¿Qué es lo peor que te da la tecnología?

−Lo peor que me ha dado la tecnología, no sé si me lo ha dado a mí, pero algo que siento yo que ha implantado en mucha gente, es hacerles creer que tienen el poder de hacer lo que les dé la gana, cuando les dé la gana y como les dé la gana sin pensar en las consecuencias. Eso es algo que habría que pensar un poco y quizás no regularlo, pero sí instruir a la gente para que piensen un poquito más antes de hacer, decir, y comunicar a través de las diferentes herramientas que nos da la tecnología.

−¿Cómo ha impactado la tecnología el trabajo que haces y cómo crees que lo impactará en el futuro?

−Creo que el futuro va a ser muy parecido a lo que está pasando ahora. La tecnología me ayuda a comunicar lo que hago, a transmitir mis obras y llevar el mensaje.

−¿Cuál es la peor pena que has pasado en WhatsApp?

No he pasado por nada que me haya hecho sentir pena o vergüenza, yo uso el WhatsApp de una manera muy directa y siempre pienso bien antes de hacer, pero como no busco hacer nada que después me genere vergüenza, no tengo esa memoria.

−Si tuvieses que recomendar un pódcast, ¿cuál sería?

− Vibras Podcast, de un amigo mío que está en Australia, que es súper positivo e inspira muchísimo y creo que vale la pena pasarse por ahí. Hay más, pero ese es el que ahora me viene a la mente.

Vídeo: REDEFINIENDO EL ÉXITO | Vibras

−Si solo pudieras seguir una sola cuenta de Instagram, ¿cuál sería?

−Bueno, si me das esa opción, prefiero no seguir ninguna, honestamente. Me gustan muchas cuentas de gente que admiro, que inspira y que, de una u otra forma, suman en mi vida. Así que no elegiría ninguna. Te debo esa respuesta.

−Todos tenemos una app favorita, ¿cuál es esa app que abres varias veces al día?

−Me gusta mucho Instagram, aunque últimamente le he perdido un poquito de cariño por cómo está funcionando. Aunque hay gente que hace cosas maravillosas, sin duda.

−¿Cuál es la página web que visitas todos los días religiosamente?

Bueno, si mi correo cuenta como página web, esa. De resto, no navego una página web diariamente.

−Estás viendo alguna serie o película vía streaming? ¿Cuál?

−Ahora mismo no estoy viendo ninguna serie porque acabamos de culminar una: Freud, en Netflix. Nos gustó bastante y es interesante. Son muchas las series que hemos visto por allá, pero que esté viendo actualmente, ninguna.

Video: Freud | Official Trailer | Netflix

−Cuéntanos de alguna vez que recuerdes que un avance tecnológico te haga sorprendido.

Cuando salió Michael Jackson o Tupac como holograma en un show en vivo. Me pareció impresionante, fue increíble. Lo vi por televisión, no lo vi en vivo, pero que hayan logrado eso me pareció brutal.

Video: Michael Jackson – Slave To The Rhythm | Canal en Youtube de Michael Jackson