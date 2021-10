Traductor español-inglis, por Reuben Morales - Runrun

¿Tienes a un conocido que dice todo en inglés, pero lo pronuncia mal? Entonces este «Traductor español-inglis” será de obligada consulta

@ReubenMoralesYa

¡Jelou!… ¿No le pasa que a veces está en una reunión de trabajo y alguien, por querer echárselas, dice una palabra en inglés (pero la dice tan mal que en vez de ganarse algún tipo de respeto más bien lo pierde)? Si esto le ha pasado y además queda sin entender el intento de palabra que le acaban de decir, aquí le dejo un breve diccionario “Español-Inglis” para que no viva tan desorientado:

Feisbut

Red social que más usan las tías de uno. Es como cualquier programa sabatino clásico de televisión de esos que ha existido toda la vida. Nadie dice que lo ve, pero todo el mundo lo ve. Aunque en inglés se le dice Facebook, algunos buscan ocultar su lengua tiesa diciéndole Face-buk (así como se lee).

Jer Frai

Es el nuevo microondas. Aunque dicen que es para no engordar, todo el mundo sigue igual de gordo. Quienes lo pronuncian en inglés real, parece que se hubieran quemado la boca con una papa recién salida de ahí, ya que en verdad se dice Air Fryer.

Croma King

No es el hermano de Burger King. Es esa tela verde que ahora todo el mundo usa para hacer videos ubicándose donde le plazca. Lo que pasa es que nadie le dice Chroma Key para no parecer un acosador que dice “Croma aquí”.

Engáchmen

No, no es el que vigila una propiedad. Ese es un wachiman. A pesar del parecido, el engáchmen se refiere al nivel de interacción que tiene una cuenta de redes sociales con sus seguidores. En Estados Unidos le dicen engagement (sí, esperaremos unos segundos hasta que logre pronunciarlo bien).

Suchi

Es como si prepararas una paella y te la comieras haciendo pelotas de arroz con las manos. Se gasta menos electricidad y gas cocinándolo, pero aun así cuesta más. Y cuesta todavía más cuando el mesonero lo pronuncia sushi.

Guasap

Por donde se habla con todo el mundo ahora. A los únicos que no les gusta Guasap es a las compañías de teléfonos, que como ahora no pueden cobrar las llamadas internacionales, a esta aplicación la quieren “desguasap”. Por eso sacan unos planes donde te cobran los datos del Whatsapp.

Co-á-ching

No es ningún invento chino. Es como le dicen a un tipo de psicología más barata y con un nombre más chic para no hacerte creer que estás a punto de ir al manicomio. Quienes reciben muchas sesiones de esto, terminan con el cerebro y la lengua tan derechas, que sí pueden pronunciar la palabra anglosajona coaching.

Jístoris

Son unos videos muy cortos que puedes poner en tu Ijtagran. Dicen que si llegas a pronunciarlo diciendo stories, te gradúas de Community Manager.

Jashtash

Algo que algunos decían, pero como nadie lo podía decir, le pusieron el nombre de Etiqueta. Entra dentro de la categoría de trabalenguas modernos y se le dice hashtag.

Están Comedi

Modalidad de la comedia donde un comediante está parado como un “están” de feria. Tan es así, que mucho le preguntan al comediante: “¿Y de qué va tu están?”. Curiosamente su “están” va de stand-up comedy.

Nesfli

Portal donde uno pasa más tiempo escogiendo lo que quiere ver, que realmente viéndolo (porque cuando ya lo comienza a ver, resulta que tiene demasiado sueño). Algunos lo utilizan como arma de seducción, aunque solo les sirve a quienes lo pronuncian Netflix.

Con estos términos esperamos haberles aliviado un poco la vida. Si la utilidad de esta nueva herramienta lingüística es buena, pronto sacaremos la Up. ¡Ah no, perdón! Esa es la película de Disney. Nos referíamos a la app. Así todos tendrán este traductor “español-inglis” en su celular. Aunque mientras esto sucede, no nos queda sino decirles gurbaisss.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es