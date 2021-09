Sin renta petrolera gobierno se financia con impuesto inflacionario, por Víctor Álvarez R. - Runrun

¿Cómo es que opera el impuesto inflacionario, en qué consiste ese mecanismo y cuál es la responsabilidad que tiene el BCV en la hiperinflación?

La gente de a pie suele decir que “el producto más caro es el que no se consigue”, que “mucho dinero detrás de pocos bienes dispara los precios” y que “mientras los precios suben por el ascensor, los salarios lo hacen por la escalera”. Con estas expresiones se refieren a la escasez de bienes y servicios, a las desmesuradas emisiones de dinero que cada vez compran menos y a la distribución regresiva del ingreso que sufren debido a la hiperinflación.

El gobierno no recauda suficiente renta petrolera, ISLR, IVA, ni aranceles, no tiene cómo financiar el gasto público. Además, soporta el peso de las empresas públicas de electricidad, agua potable, gas doméstico, telecomunicaciones, metro y otras que no facturan ni siquiera para pagar su nómina. Ante semejante déficit en sus ingresos fiscales, se dice que el gobierno se financia con un impuesto inflacionario.

Permanentemente se le cuestiona al gobierno financiar su déficit con emisión de dinero por parte del BCV, pero aunque el déficit público se financie con el llamado impuesto inflacionario, los ingresos fiscales ordinarios también sufren la voracidad de la hiperinflación, sobre todo porque el ISLR y el IVA se recaudan después de haberse causado y, en ese intervalo, los ingresos del gobierno también pierden poder adquisitivo.

¿Cuáles son las causas estructurales que generan esa escasez que encarece los productos y cuáles son los factores propagadores del alza incesante de los precios?

¿Cómo la hiperinflación influye en la distribución del ingreso, en la desigualdad social y en el empobrecimiento generalizado de la población?

¿Para erradicar el impuesto inflacionario habría que cobrar más ISLR, IVA, aranceles, etc.? ¿Habría que aumentar las tarifas de los servicios públicos? ¿Cuáles son las claves para derrotar la hiperinflación sin que el ajuste castigue a los sectores más vulnerables?

Para responder estas preguntas y conversar sobre las causas estructurales y factores propagadores de la hiperinflación, en esta nueva entrega de la serie Diez conversaciones estelares con diez de los mejores economistas de Venezuela hemos invitado a Sary Levy, economista, con doctorado en Estudios de Desarrollo y maestría en Economía Internacional, profesora titular de la UCV, exdecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y actual presidenta de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela.

