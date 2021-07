CrónicasDeMilitares | Descripción de los ejércitos patriotas, por Elías Pino Iturrieta - Runrun

Bolívar en Carabobo, fragmento de la obra Batalla de Carabobo, de Martín Tovar y Tovar, 1887. Capitolio.

@eliaspino

La iconografía republicana no se ocupó de describir el aspecto de la soldadesca que hizo la Independencia, o apenas lo ha hecho. Prefirió retratar a los capitanes, para que se convirtieran en pilares de un sentimiento de apego a la patria que perdura en la sensibilidad de los venezolanos. Son pinturas de héroes metidos en gran uniforme, que nos trasportan a la cima de una extraordinaria epopeya. Desde entonces, los venezolanos hemos desfilado ante un museo de próceres impolutos en cuya imagen nos reconocemos y quienes nos llenan de orgullo. Pero, como los pinceles no se ocuparon de los anónimos hombres de la tropa, su imagen se pierde en los rincones de un tiempo en el cual tuvieron participación estelar.

De allí la necesidad de incorporarlos a un imaginario que ha sido cicatero con sus contribuciones de guerreros. Si nos enteramos de cómo fue su participación, tendremos una idea más cabal de los problemas que se debieron enfrentar en la guerra contra el imperio español. Tras algunos de esos aspectos va el presente texto, que ya trajiné en el portal ProdaVinci y cuyo fundamento proviene de la observación de guerreros extranjeros que los miraron como un género curioso sobre cuya conducta convenía hacer apuntes. Sin olvidar su subjetividad, buscaremos los rasgos de esa olvidada tropa.

¿Por qué decidieron pelear? ¿Cuáles fueron las razones que los llevaron a derramar la sangre por una causa que solo existía en la cabeza de un grupo de dirigentes? Aunque no tratan directamente el punto, las memorias del legionario James Hackett, quien escribe en 1817, ofrecen pistas.

El desorden descrito no permite establecer los motivos que los convirtieron en soldados republicanos, pero remite a un ambiente de improvisación que concede licencia para pensar en cómo podía suceder una cosa semejante con las ideas que traían en la cabeza.

Otro extranjero de la época, Alexander Alexander, no difiere en su pintura. Parte de la experiencia que vivió para hablar sobre la generalidad de las conductas.

(…) cada quien estaba solo preocupado por resguardar sus propias cosas, ya que lo poco que hubiera podido conservar hasta ahora era para cada quien de inestimable valor, pues no había manera de comprar nada, incluso si hubiéramos tenido dinero para hacerlo.

También se vale de la heterogeneidad de la indumentaria para llamar la atención sobre las dificultades de obediencia que entonces predominan.

Había una extraña variedad de trajes en general, tanto entre oficiales como entre soldados; como si no importara mucho lo que usaran, siempre y cuando fueran uniformes militares. Había hombres en traje de artillería y caballería, rojo y azul, marchando con la infantería; hasta en el estado mayor de los generales estaban a veces vestidos como soldados rasos de artillería, infantería y caballería.

Agrega en otra página:

La situación no ha cambiado en 1819, si damos crédito a la versión del oficial británico Hippisley sobre las tropas del general Cedeño.

Estaba compuesta de gentes de todas clases y tamaños, desde el niño hasta el hombre, y montados, tanto en caballos, como en mulos. Algunos tenían sillas; otros no. Algunos usaban frenos, cabezadas y rienda: otros, mecates atados como freno en la boca del caballo. Unos tenían pistolas viejas colgadas del arzón de las monturas, que no puedo llamar de pico, metidas en fundas de piel de tigre, o colgadas de cada lado con sogas. Eran hombres que iban de los dieciséis a los treinta o cuarenta años, negros, morenos, cetrinos, según las castas de sus padres (…) Gentes de aspecto feroz y salvaje, a quienes lo avíos militares no humanizaban ni mejoraban.