Loki y otras series sobre viajes en el tiempo, por Gonzalo Jiménez - Runrun

La serie Loki de Marvel en Disney Plus se une a otras de temática fantástica similar, como Doctor Who y The Umbrella Academy. Aquí te contamos cuáles son

@gonzalomjimenez

El tiempo es oro. Bien lo sabe la serie Loki, en la plataforma de streaming Disney Plus, en la que se introduce a los espectadores la poderosa organización denominada Autoridad de Variación Temporal (AVT, por sus siglas en inglés), que se encarga de proteger la línea del tiempo y evitar que haya multiversos a lo largo de la historia.

Así que los viajes en el tiempo y los riesgos de cambiar la historia son los temas principales en esta serie de Marvel. Se suma a otras series de ciencia ficción que han abordado este fantástico tema en la televisión.

Loki (2021)

En la serie, Loki (Tom Hiddleston) debe ayudar a la Autoridad de Variación Temporal –lo más parecido a una policía del tiempo– para atrapar a una variación del propio Loki que ha estado asesinando a gente de esta organización y poniendo en riesgo la línea del tiempo oficial. Cabe imaginar que esta trama conectará con la de la película Doctor Strange and the Multiverse of Madness, a estrenarse en 2022.

The Umbrella Academy (2019)

Teniendo como inspiración los cómics de Gerard Way y Gabriel Bá, The Umbrella Academy –su segunda temporada se estrenó en julio de 2020– trata sobre un grupo de jóvenes superhéroes, todos hermanos de crianza, en los que destaca el poder de Número Cinco (Aidan Gallagheer), quien puede viajar en el tiempo. En una de sus excursiones quedó atrapado, por lo que es un hombre de 58 años de edad en el cuerpo de un adolescente.

Dark (2017-2020)

Es una serie con una historia intrincada y que apela a conceptos de la física cuántica para contar su trama. La desaparición de dos niños en un pueblo de Alemania es el punto de origen de una intrincada historia esta serie, que recién concluyó su tercera y última temporada. Una trama que involucra viajes en el tiempo y la amenaza de la destrucción del mundo.

Agents of S.H.I.E.L.D. (2013-2020)

La séptima y última temporada de la serie Agents of S.H.I.E.L.D. (2013-2020) llevó a los protagonistas a viajar en el tiempo y llegar a la Nueva York de 1931, donde estos héroes de Marvel se enfrentaron a un grupo de villanos de origen extraterrestre.

El ministerio del tiempo (2015)

La serie española El ministerio del tiempo (2015) estrenó en abril de 2020 su cuarta temporada. Trata sobre una organización secreta que recluta a personas de distintas épocas para evitar que algunos personajes cambien la historia de España. Los héroes usan puertas que les permiten desplazarse al pasado.

Doctor Who (1963)

La nueva etapa de la popular serie británica de ciencia ficción Doctor Who tiene en el papel del enigmático aventurero a la actriz Jodie Whittaker, quien usa la máquina del tiempo llamada Tardis (con aspecto de caseta de policía) para ayudar a la Tierra.

Future Man (2017-2020)

La serie Future Man, en Hulu, tiene como protagonista a un humilde bedel aficionado a los videojuegos, a quien un buen día unos misteriosos visitantes del futuro le encomiendan la tarea de viajar en el tiempo para evitar la extinción de la humanidad.

DC’s Legends of Tomorrow (2016)

La serie DC’s Legends of Tomorrow plantea que un viajero en el tiempo llamado Rip Hunter (Arthur Darvill) recluta a un grupo de superhéroes para vencer al villano Vandal Savage (Casper Crump), quien desea dominar a la humanidad.

Timeless (2016-2018)

La serie Timeless (2016-2018) tiene una trama parecida a la de El ministerio del tiempo, pues cuenta las aventuras de tres personajes que viajan en el tiempo para combatir criminales y evitar que alteren la historia de la humanidad.

12 Monkeys (2015-2018)

Inspirada en la película de 1995 con Bruce Willis y Brad Pitt, la serie 12 Monkeys acompaña a un viajero en el tiempo, proveniente de un futuro postapocalíptico, quien llega al momento actual con la misión de ubicar y erradicar el origen de una plaga que casi destruirá a la raza humana.

Terranova (2011)

En el año 2149 la Tierra está muriendo, así que un equipo de científicos envía a un grupo de humanos 85 millones de años en el pasado, hasta el periodo Cretácico, para formar la colonia Terra Nova y reconstruir la civilización.

Quantum Leap (1989-1993)

Durante un experimento de viajes en el tiempo, un científico (Scott Bakula) queda atrapado en el pasado, dando saltos temporales en los cuerpos de diferentes personas, en situaciones en las que se ve obligado a ayudar a otras personas.

Voyagers! (1982-1983)

En Voyagers! (1982-1983) Phineas Bogg (Jon-Erk Hexum) es integrante de una sociedad de viajeros en el tiempo llamada Voyagers, quien, con la ayuda del joven Jeffrey Jones (Meeno Peluce), usa un dispositivo llamado Omni para viajar en el tiempo y garantizar que la historia se desarrolle como la conocemos.

Time Tunnel (1966-1967)

Es una de las series de viajes en el tiempo más recordada. Producida por Irwin Allen, el mismo creador de Perdidos en el espacio, la serie Time Tunnel (El túnel del tiempo, 1966-1967) tiene como protagonistas a dos científicos que participan en un proyecto secreto de viajes en el tiempo, pero quedan atrapados y les resulta imposible regresar al tiempo presente.