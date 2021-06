Loki: Todo lo que tienes que saber de la serie de Disney Plus, por Gonzalo Jiménez - Runrun

El carismático villano de Marvel debuta con serie propia en la plataforma de streaming de Disney. Estas son las claves del programa

@gonzalomjimenez

Al igual que Deadpool y Venom, Loki es un villano de historietas cuya popularidad lo ha convertido en un antihéroe en el cine, en un personaje que cuenta con miles de fanáticos en todo el mundo. Quizás esa es la razón por la que Marvel Studios le dedicó su propia serie, Loki, que Disney Plus estrenó el miércoles, 9 de abril.

Buena parte del encanto de este villano radica en el carisma de Tom Hiddleston, actor que lo interpreta en el Universo Cinematográfico Marvel. Loki ha aparecido en seis largometrajes y ahora en su propia serie de seis episodios.

Tercera serie de Disney Plus basada en un personaje de Marvel, luego de WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier, Loki fue creada por Michael Waldron (Rick and Morty), quien ya tiene experiencia con Marvel, pues escribió el guion de la película Doctor Strange and the Multiverse of Madness, que se estrenará en 2022.

Además de Hiddleston, la serie incluye en su elenco a Owen Wilson (Midnight in Paris, The Wedding Crashers), Gugu Mbatha-Raw (Black Mirror), Wunmi Mosaku (Lovecraft Country), Sasha Lane (American Honey) y Richard E. Grant (Star Wars: The Rise of Skywalker), entre otros.

Aquí reunimos las claves (sin spoilers) de la serie Loki, sus referencias a los cómics y de qué iba la historia del personaje en las anteriores películas de Marvel.

¿De qué trata la serie?

La historia de Loki se desarrolla inmediatamente a continuación de los sucesos vistos en la película Avengers: Endgame (2019). En ese filme, parte de los Vengadores viaja al pasado para recuperar las Gemas del Infinito antes de que las obtenga Thanos.

En Nueva York, en 2012, Iron Man (Robert Downey Jr.), Hulk (Mark Ruffalo), Captain America (Chris Evans) y Ant Man (Paul Rudd) intentan hacerse con la Gema Cósmica en el justo momento en que era capturado Loki (Hiddleston). Pero hay una confusión y esta mágica piedra (alojada dentro de un cubo llamado Teseracto) cae a los pies de Loki, quien la toma en sus manos y abre un portal espacio temporal por el que se escabulle para escapar.

La serie cuenta lo que ocurrió con Loki, a dónde se dirigió y cómo su escape creó una ruptura en la línea del tiempo, dando origen a una realidad alternativa. Recordemos que el Loki que se quedó en 2012 es el que aparecería luego en Thor: The Dark World (2013), Thor: Ragnarok (2017) y moriría a manos de Thanos al comienzo de Avengers: Endgame (2019).

Así es que Loki debe trabajar al servicio de una organización secreta llamada la Autoridad de Variación Temporal (TVA, por sus siglas en inglés), que supervisa las múltiples líneas de tiempo en el universo.

¿Debo ver alguna película de Marvel antes?

Estrictamente, no. La serie se asegura de brindar el contexto básico necesario para entender la historia. Pero, por puro gusto y con ánimo de refrescar la historia del personaje, nunca está de más ver Avengers: Endgame (2019), pues muestra cómo Loki escapó con el Teseracto.

También es útil darle un vistazo a Thor: Ragnarok (2017), ya que allí Loki deja atrás su faceta de villano para combatir al lado de Thor (Chris Hemsworth). Si queremos ver a Loki como antagonista y descubrir al personaje que se hizo popular entre los fanáticos, dos títulos destacan: The Avengers (2012), en el que Loki es el malo principal; y Thor (2011), que introdujo al personaje en el Universo Cinematográfico Marvel.

¿Antihéroe o villano?

En realidad, Loki es un dios de la mitología nórdica y se le tiene como una deidad traviesa, capaz de ayudar a otros dioses o de obrar con malicia en su perjuicio. Esta duplicidad de Loki se manifiesta, además, en su poder para cambiar de forma. En ocasiones asume la forma de un salmón, una yegua, una mosca y hasta una anciana.

En los cómics hizo su aparición brevemente en 1949, pero su versión moderna no arribó hasta octubre de 1962, en la historieta Journey into mystery #85, en la que se le muestra como el hermano adoptado y resentido de Thor, de quien se convierte en su principal villano. Los autores responsables de adaptar la figura de Loki a Marvel fueron Stan Lee, el guionista Larry Lieber y el dibujante Jack Kirby.

En el Universo Cinematográfico Marvel Loki es presentado como un supervillano carismático, con propensión a las frases agudas y de doble sentido, dotado de una astucia y de un don de manipulación que hacen de él un enemigo formidable. Su popularidad se apoya mucho en la figura de Hiddleston, por lo que Loki ahora cuenta con su propia serie.

¿Qué es la Autoridad de Variación Temporal?

La Autoridad de Variación Temporal es una organización que aparece en los cómics de Marvel y cuya misión cosiste en proteger la línea de tiempo del universo. Funciona como ministerio, provisto de una gran burocracia que supervisa un vasto mundo de realidades.

Según se cuenta en las historietas, la TVA (conocida así por sus siglas en inglés) se formó en un futuro distante de la Tierra y su objetivo es reducir al mínimo las interferencias en el espacio tiempo.

Los empleados de la TVA trabajan de por vida en esta institución. Varios de los personajes principales de Loki trabajan allí: Mobius M. Mobius (Owen Wilson), quien defiende la idea de trabajar junto con Loki, considerado un personaje poco digno de fiar; Hunter B-15 (Wunmi Mosaku), soldado de alto rango de la TVA; y Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw), jueza de la Autoridad de Variación Temporal.

Multiverso en Marvel

La serie de Disney Plus es la presentación oficial del multiverso dentro del Universo Cinematográfico Marvel, lo que parece conectar con la película Doctor Strange and the Multiverse of Madness, a estrenarse en 2022, y que contará con la participación de Doctor Strange y Scarlet Witch.

La introducción de un multiverso abre infinitivas posibilidades para las próximas películas y series de Marvel, pues permitirá mostrar variaciones en algunos de los superhéroes más conocidos.

En Loki, el personaje se topará con varias versiones de sí mismo, en distintas líneas de tiempo. Así se entiende el logotipo de la serie, que emplea fuentes tipográficas muy diferentes, lo que sugiere que nos adentraremos en distintas épocas históricas.

¿Aparecerá Lady Loki?

Así como en la mitología nórdica Loki es un “cambia formas” (shape shifter), en los cómics de Marvel el personaje también puede alterar su aspecto. En un video incluido en un tuit del 6 de junio de 2021, puede leerse un expediente de la TVA sobre Loki en el que es descrito de “género fluido”. No se trata de una referencia a sus preferencias sexuales sino la confirmación de que Loki puede alterar su género a voluntad.

Este dato sugiere que podríamos ver esta versión del personaje, llamada Lady Loki en los cómics. Los rumores hablan de que la versión femenina de Loki será interpretada por la actriz Sophie Di Martino.

Hasta ahora Marvel no ha confirmado la aparición de Lady Loki en el programa. Hay reportes que sugieren que Di Martino daría vida a Enchantress, la hechicera malvada enamorada de Thor.

Loki dispone de seis episodios, que se emitirán en Disney Plus cada semana, todos los miércoles, desde el 9 de junio de 2021.