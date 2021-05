Solos y otras nuevas antologías televisivas que puedes ver en streaming, por Gonzalo Jiménez - Runrun

Amazon Prime Video estrena el 25 de mayo la serie Solos, con Anne Hathaway y Morgan Freeman, que se suma a la moda de los shows antológicos como ‘Black Mirror’

@gonzalomjimenez

La era del streaming ha puesto de moda las llamadas antologías televisivas. Todas las plataformas han creado una nueva o, en ocasiones, relanzado algunas famosas de décadas pasadas.

Una serie antológica es aquella que cuenta una historia diferente en cada capítulo, con nuevos actores y personajes; y que suelen tener en común el género narrativo al que pertenecen los episodios, como el horror o la ciencia ficción, por ejemplo. Un ejemplo famoso es La dimensión desconocida (The twilight zone).

Pero también hay series antológicas que cambian de historia y personajes con cada nueva temporada. Es el caso de American horror story y Fargo, entre otras, que cuentan un argumento completo durante varios episodios.

Hay algo de nostalgia en ello, pues las antologías televisivas estuvieron de moda en la década de 1960. Pero también puede afirmarse que el formato antológico le viene muy bien al streaming, en el que la gente consume episodios en el orden que desea.

Aquí hemos reunido algunas de las más recientes antologías televisivas disponibles en plataformas de streaming.

Solos (2021)

La plataforma Amazon Prime Video estrena Solos el 25 de mayo de 2021. Dispone de siete episodios en su primera temporada y se conocen pocos detalles de su trama, salvo que sucede en un futuro cercano y “reflexiona sobre lo que significa ser humano, argumentando que estamos conectados con los demás a través de experiencias compartidas”. Lo más llamativo es su elenco de estrellas (con varios ganadores del Óscar y el Emmy): Anne Hathaway, Morgan Freeman, Helen Mirren, Uzo Aduba, Anthony Mackie, Constance Wu y Dan Stevens.

Género: Ciencia ficción. / Plataforma: Amazon Prime Video.

Love death & Robots (2019)

Es una serie de dibujos animados creada por Tim Miller (Deadpool) y David Fincher (Seven) que cuenta distintas historias fantásticas, muchas de ellas con toques de horror, humor negro y suspenso. La tecnología y los robots también suelen ser un recurso frecuente. Netflix estrenó la segunda temporada el 14 de junio de 2021.

Género: Ciencia ficción, fantasía, horror. / Plataforma: Netflix.

Black mirror (2011)

Las dos primeras temporadas fueron producidas por el canal británico Channel 4 en 2011, pero las siguientes tres temporadas fueron desarrolladas por Netflix. La serie, creada por Charlie Brooker, cuenta historias que abordan el lado peligroso de la tecnología en un futuro cercano, en el que las innovaciones chocan con los bajos instintos del ser humano.

Género: Ciencia ficción. / Plataforma: Netflix.

Inside No. 9 (2014)

Lanzada en 2014 por el canal británico BBC, Inside No. 9 cuenta historias de suspenso y humor negro que tienen en común su final inesperado y que cada una se desarrolla en un espacio cerrado identificado por el número 9 (puede ser una casa, un auto, un vagón de tren y hasta una sala de karaoke). Sus creadores, guionistas y protagonistas son Reece Shearsmith y Steve Pemberton.

Género: Drama, horror. / Plataforma: Britbox y HBO Max (EE.UU.), Filmin (España), BBC One (Reino Unido).

The haunting… (2018)

Creada por Mike Flanagan, cada temporada de esta antología se inspira en una obra diferente de horror ambientada en una casa embrujada. La primera temporada se tituló The Haunting of Hill House (2018), basada en la novela homónima de Shirley Jackson. La temporada 2 cambió su título a The Haunting of Bly Manor (2020) y se inspiró en los relatos de fantasmas de Henry James como Otra vuelta de tuerca.

Género: Horror. / Plataforma: Netflix.

Modern love (2019)

Modern love, una serie antológica basada en una columna de The New York Times.

El raro caso de una serie antológica basada en la columna de un periódico, en este caso The New York Times. La serie explora las relaciones humanas y el amor en la época actual. Su elenco es de lujo: Anne Hathaway, Dev Patel, Tina Fey, Julia Garner y Olivia Cooke, entre otros.

Género: Drama, comedia. / Plataforma: Amazon Prime Video.

Amazing stories (2020)

Steven Spielberg creó la serie antológica Amazing stories en 1985 y se mantuvo al aire por dos temporadas. Pero nunca cautivó al público y la recepción de la crítica fue positiva a medias. Pero Spielberg decidió relanzar el programa en 2020 con nuevos episodios, ahora emitidos por Apple TV Plus. Cuenta con una buena factura técnica y un elenco interesante, pero la reacción no fue la esperada por la plataforma.

Género: Ciencia ficción, fantasía, horror. / Plataforma: Apple TV Plus.

Creepshow (2019)

Lanzada en 2019 por la plataforma Shudder, especializada en historias de terror, Creepshow es una serie antológica inspirada en la película de 1982 dirigida por George A. Romero y escrita por Stephen King. Cada episodio de la nueva Creepshow es presentado por un macabro personaje llamado The Creep, quien apela al humor para introducir las historias.

Género: Horror. / Plataforma: Shudder.

Fargo (2014)

Inspirado en la película de 1996 de los hermanos Joel y Ethan Coen, Fargo es una serie que presenta una nueva historia y nuevos personajes con cada temporada. Tienen en común una trama de índole criminal, así como el tono y temas que identifican al cine de los hermanos Coen (humor, historia coral, personajes curiosos, mucha violencia). Su temporada 4 se emitió en 2020.

Género: Drama. / Plataforma: HBO Max (Estados Unidos), Star (Europa).

The Twilight Zone (2019)

La serie La dimensión desconocida (The Twilight Zone, 1959–1964) es quizás la antología más famosa y alabada por la crítica. Sus historias, presentadas por el creador del programa, Rod Serling, siguen siendo entretenidas y espeluznantes. Su reboot en 2019 fue cancelado por CBS All Access tras apenas dos temporadas debido a la baja audiencia y su pobre impacto en la crítica. El nuevo presentador fue Jordan Peele (Get Out).

Género: Ciencia ficción, fantasía, horror. / Plataforma: CBS All Access (Estados Unidos).

The terror (2018)

En esta serie antológica se aborda en cada temporada un nuevo episodio de horror sobrenatural. La primera temporada se inspiró en el caso real de una expedición británica al Ártico en el siglo XIX, y la segunda temporada abordó unos misteriosos asesinatos ocurridos en un campo de concentración para ciudadanos de origen japonés en California durante la Segunda Guerra Mundial.

Género: Horror. / Plataforma: AMC, Amazon Prime Video.

True detective (2014)

Es una serie policial creada por Nic Pizzolatto para HBO en 2014. Cada temporada explora un nuevo caso policial, en una ciudad distinta y con nuevos personajes. La tercera temporada se emitió en 2019 y HBO Max ha adelantado que prepara nuevos episodios.

Género: Drama policial. / Plataforma: HBO Max.