Las películas y series sobre zombis más curiosas, por Gonzalo Jiménez - Runrun

Netflix estrena el 21 de mayo en Latinoamérica el filme ‘Army of the Dead’, en la que un grupo de mercenarios intenta recuperar una fortuna en Las Vegas plagada de muertos vivientes

Los zombis son los monstruos de moda desde hace al menos dos décadas, desplazando a vampiros y hombres lobo como villanos preferidos de Hollywood. Series como The Walking Dead, estrenada en 2010 e inspirada en un popular cómic, ha dado origen a dos spin-offs televisivos o series derivadas.

Si bien el origen del zombi es haitiano, asociado a la esclavitud y a la práctica del vudú, los zombis que aparecen hoy en día en el cine y la TV tienen nada que ver con aquella leyenda, pues se nutren casi totalmente del aspecto y la mitología del “muerto viviente” visto en la popular película Night of the Living Dead (1968), dirigida por George A. Romero.

Video: Despedida de George A Romero, el “padre” de los zombis modernos. Canal de Hobby Consolas

Ahora que el filme Army of the Dead se estrena en salas de cine de algunos países y debuta el 21 de mayo en Latinoamérica y España a través de la plataforma de streaming Netflix, el momento es propicio para conocer cuáles son las películas y series sobre zombis más curiosas de la cultura pop.

Army of the Dead (2021)

Dirigida por Zack Snyder, quien revitalizó el género de zombis en 2004 con el remake de Dawn of the dead, El ejército de los muertos (Army of the dead) muestra a un tipo de zombis más inteligentes que los vistos hasta ahora en el cine.

En Army of the dead los zombies tomaron el control de Las Vegas, en EE. UU., ciudad que ha sido aislada para evitar que el virus se expanda a otros lugares. Un grupo de mercenarios, liderado por Scott Ward (Dave Bautista), es enviado a Las Vegas para apoderarse de millones de dólares abandonados en la bóveda de un casino.

Pero lo singular de la historia es que los protagonistas no solo deberán abrirse paso entre miles de zombis, sino que estas criaturas no son una masa descerebrada y lenta como los que hemos visto en The walking dead, sino que son veloces y reciben órdenes de quien parece ser su líder, un zombi inteligente que parece haber sido creado a raíz de un experimento militar.

Warm Bodies (2013)

La película Warm Bodies (2013) es el raro caso de una comedia romántica sobre zombis. En el filme una joven (Teresa Palmer) es salvada de un ataque de zombis por la intervención de otro joven “muerto viviente” (Nicholas Hoult), con el que establece una relación afectiva.

Kingdom (2019)

Esta serie surcoreana titulada Kingdom fue lanzada en 2019 y cuenta hasta ahora con dos temporadas (una tercera está en producción). Está ambientada a inicios del siglo XVII, durante la dinastía Joseon y pocos años después de la fallida invasión de Japón a Corea del Sur.

La serie plantea que los zombis son una infección, provocada originalmente por una planta que crece en una montaña. Los infectados esparcen la enfermedad al morder a otros. Un detalle curioso: los zombis evitan el calor, así que durante el día se refugian en cobertizos o cuevas.

iZombie (2015-2019)

Basada en un cómic homónimo, la serie iZombie (2015-2019) cuenta la historia de Olivia Moore (Rose McIver), una médico que trabaja en la morgue y ayuda a la policía de Seattle a resolver crímenes debido a que Moore es una zombi, quien, tras probar el cerebro de una persona fallecida, adquiere temporalmente sus recuerdos y personalidad.

Anna and the Apocalypse (2017)

Si te parece que ya es curioso que exista una comedia romántica con zombis de por medio, en la película Anna and the Apocalypse (2017) la combinación es más insólita: es un musical ambientado en Navidad. El filme es escocés y narra la odisea de un grupo de amigos adolescentes en el pueblo de Little Haven, que busca sobrevivir un Apocalipsis zombi.

The Dead Don’t Die (2019)

Lo novedoso de la película The Dead Don’t Die (2019) es que fue escrita y dirigida por Jim Jarmusch, realizador de cine independiente y conocido por sus filmes de arte y ensayo. Esta es una comedia, sobre un apocalipsis zombi en un pequeño pueblo estadounidense. Su elenco incluye a actores famosos (Bill Murray, Adam Driver y Tilda Swinton, entre otros) y a músicos legendarios, como Iggy Pop y Tom Waits.

Fido (2006)

La película Fido (2006) se desarrolla en la década de 1950 en Estados Unidos, en una realidad alternativa en la que los zombis han sido domesticados y son empleados como mascotas o para sencillas tareas domésticas. En el filme, el origen de los zombis es por la exposición a una radiación proveniente del espacio.

Shaun of the Dead (2004)

Esta comedia británica, escrita y dirigida por Edgar Wright (Baby Driver), narra el apocalipsis zombi en Londres a través de la mirada de una persona común y corriente (Simon Pegg), quien lo único que quiere es rescatar a su novia y refugiarse, junto con ella y su mejor amigo, en un pub. Es una película elogiada por Guillermo del Toro, Peter Jackson, Quentin Tarantino y Stephen King, entre otros.