La universidad de los piaches, por Elías Pino Iturrieta - Runrun

Hay que mirar con cuidado las informaciones que la cultura española recoge sobre los médicos indígenas. Debemos entender que los juzgan como unos charlatanes y como emisarios del diablo. Debido a que la hegemonía metropolitana sobre nuestros territorios implica una misión evangelizadora y la imposición de unos valores que se consideran superiores e inapelables, no se puede esperar que los miren como iguales, o como parecidos a los facultativos europeos, y que manifiesten respeto por sus trabajos. Partiendo de estas consideraciones, veremos ahora la descripción hecha por una crónica antigua sobre la enseñanza que debían superar esos médicos indígenas para ejercer su profesión con legitimidad.

Pero antes detengámonos en la referencia al nombre que les daban sus pacientes y la sociedad en general, que nos ha trasmitido uno de los estudiosos más interesados en la cultura autóctona, Felipe Salvador Gilij, jesuita autor de un Ensayo de historia americana escrito en 1780. Afirma Gilij:

Los investigadores sostienen que Gilij no mira despectivamente a los indígenas de sus misiones, y que recoge con fidelidad las noticias sobre sus costumbres sin abundar en descalificaciones. Aun así, cuando lo buscamos para hablar sobre el origen del nombre de los sanadores originarios no deja de actuar como representante de la cultura conquistadora, mirando a los inferiores desde la altura de su cátedra. Mas ahora solo lo visitamos para que nos sirviera de diccionario. Hecho su trabajo, miremos los fragmentos de la referida crónica.

Se trata de un texto de 1678, escrito por fray Francisco Tauste y titulado Misión de los religiosos capuchinos de la provincia de Aragón en la provincia de Cumaná. Dice fray Francisco sobre la formación de los piaches:

Estos, que es lo mismo que curanderos, para llegar a serlo, tienen sus maestros. Lo primero que les hacen observar es quitarles todo el cabello, fabricarles una choza que de alta apenas cabe sentado en tierra, y de largo lo que baste para estar un hombre echado. Metido este tal en ella, practica para piache. Hácenle ayunar seis o siete meses rigurosamente; en este tiempo duerme en tierra y, cuando está despierto, sentado en ella. No se bañan en todo este tiempo. Vienen a quedar los tales con tanta abstinencia y rigor formidables como difuntos; no les queda más que la piel sobre los huesos, y algunos o mueren en sus noviciados o dejan de proseguir sus bárbaros ejercicios para no morir en la demanda.