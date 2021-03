WandaVision: Las claves del episodio final, por Gonzalo Jiménez - Runrun

[Cuidado: Spoilers] La serie de Disney Plus concluyó su temporada con un capítulo que ofrece pistas sobre el futuro del Universo Marvel

La mayoría de las teorías sobre el final de temporada de la serie WandaVision resultaron ser equivocadas. La serie de Disney Plus emitió su noveno y último capítulo el viernes 5 de marzo y aquí en Runrunes hemos listado las claves y aspectos más resaltantes del episodio, pues tendrá consecuencias en el futuro del llamado Universo Cinematográfico Marvel.

Por supuesto, hay ‘spoilers’ sobre el final de temporada, por lo que si no has visto el episodio, mejor espera a verlo y luego regresa para leerlo y así reconocerás algunas de las referencias a los cómics y a otras películas (en el capítulo hay guiños a El mago de Oz, Fight Club y Blade Runner, entre otros).

Un dato importante: el episodio tiene dos escenas post créditos, así que vale la pena esperar hasta el final.

¿Habrá una segunda temporada?

Es poco probable. Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, afirmó el 24 de febrero de 2021 en un evento de la Television Critics Association de Estados Unidos, que WandaVision es una serie limitada y que su historia continuará en el cine, en la película Doctor Strange and the Multiverse of Madness, prevista a estrenarse (por ahora) el 25 de marzo de 2022.

Tiene sentido, pues el episodio final cierre todas las historias planteadas en la serie y deja algunos finales abiertos que sugieren que el destino de personajes como Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Mónica Rambeau (Teyonah Parris) tienen nuevas aventuras esperándolas en otras películas del Universo Cinematográfico Marvel.

El paradero de Scarlet Witch

Ya en el octavo episodio Agatha Harkness (Kathryn Hahn) había revelado que Wanda era la llamada Scarlet Witch (Bruja Escarlata), un personaje que se creía mitológico, pues es capaz de crear mundos con la llamada magia del caos. Wanda admite que ella no sabe de conjuros, sino que puede manipular la energía debido a que la malvada organización Hydra la sometió a experimentos con la llamada Gema de la Mente.

En el episodio final, el enfrentamiento entre Agatha y Wanda provoca que Wanda aumente su poder y decida liberar al pueblo de Westview del encantamiento al que lo tenía sometido. Es a través de su pelea con Agatha que Wanda acepta quién es, asume la identidad de la Bruja Escarlata e incluso cambia su aspecto, que ahora semeja al de los cómics.

¿Es una hechicera o una mutante? El episodio final no parece despejar esta duda del todo. Pero todo apunta a que los superpoderes de Scarlet Witch se ampliarán en la última escena post créditos del capítulo, vemos a Wanda en una cabaña de madera, decorada con motivos eslavos, lo que sugiere que el personaje regresó a su país de origen, la ficticia república de Sokovia, en Europa del Este. Aunque el lugar se parece mucho al lago Alkali, que aparece en la película X-Men 2 (2003).

Allí se ve a Wanda sentada en el portal de la cabaña pero, al mismo tiempo, en una habitación de la casa puede apreciarse a la propia Wanda, con el atuendo de Scarlet Witch y como si fuera una proyección astral del personaje, hojeando un libro llamado Darkhole, popular en los cómics de Marvel, y que también es conocido como El libro de los pecados y El libro de los hechizos. Esto confirma que Wanda está aprendiendo magia para controlar mejor su energía. Y en ese momento se escuchan las voces de los hijos de Wanda, Tommy y Billy, pidiendo ayuda. Scarlet Witch se alarma y desaparece. ¿Indicios de lo que ocurrirá en Doctor Strange and the Multiverse of Madness?

¿Cómo se conecta con Doctor Strange 2?

Hubo muchos rumores de que Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) aparecería en el final de WandaVision, pues era oficial que la serie daría pie al argumento de la película. Pero no ocurrió así; ni siquiera fue mencionado el hechicero mayor de Marvel.

La única pista es una frase de Agatha Harkness, en la que le dice a Wanda que ese universo artificial que creó en Westview –en el que recreó escenarios de viejas sitcoms televisivas– “desatará” todo tipo de consecuencias en el mundo.

Si Tommy y Billy, los hijos creados por Wanda en ese universo alternativo, lograron sobrevivir de alguna manera, cabría imaginar que Scarlet Witch emprenderá su búsqueda en ese multiverso, por lo que tendría sentido la aparición de Doctor Strange y el título de la secuela. En WandaVision, así como en los cómics, Tommy y Billy tienen superpoderes: Tommy es Speed y corre a máxima velocidad; y Billy se hace llamar Wiccan y heredó los poderes de su madre (lanzar conjuros, volar y leer las mentes).

El libro de hechizos que Scarlet Witch consulta en la escena post créditos del episodio final es Darkhold, como supimos gracias a Agatha Harkness. Es posible que este libro haya sido el que ocupara el espacio vacío en la biblioteca vista en Doctor Strange (2016). Si esto se confirmara, esta podría ser otra razón para que Doctor Strange busque a Scarlet Witch en la película Doctor Strange and the Multiverse of Madness (2022).

El futuro de White Vision

En el final de temporada, Vision (Paul Bettany) se enfrenta al White Vision enviado por el Director de S.W.O.R.D., Tayler Hayward (Josh Stamberg). Ya que Vision solo existe dentro del campo energético creado por Wanda, está claro que su destino es desaparecer. La despedida de Wanda y Vision es de los momentos más conmovedores de la serie.

Pero el personaje no desaparecerá totalmente del Universo Cinematográfico Marvel, pues White Vision –el cuerpo sintético original de Vision pero sin su personalidad– recibe los recuerdos y memorias del personaje antes de decidir que no destruirá a Wanda, como Hayward le había ordenado.

Personaje extraído de los cómics, White Vision tendrá cabida en el Universo Cinematográfico Marvel aunque sin el lado humano y la personalidad con que lo conocimos en varias películas y en la serie de Disney Plus.

La gran villana, Agatha Harkness

Cantidad de canales en YouTube y páginas web aseguraban que el gran villano de WandaVision sería Mephisto, pues en los cómics Wanda usó el alma de este demonio para dar a luz a sus hijos mellizos, Tommy y Billy. Así que muchos asociaron que el personaje de Agnes (Kathryn Hahn) sería en realidad la hechicera Agatha Harkness –¡en lo que los fanáticos acertaron!–, quien estaba al servicio de Mephisto.

Pero la gran villana de la serie fue Agatha, quien no tenía a ningún amo detrás, pues era ella quien manipuló a Wanda para conocerla mejor y así identificar el origen de su magia. Agatha no quiso otra cosa que adueñarse de los superpoderes de Wanda para usarlos en su provecho, creando universos alternativos a su antojo. Al final, Scarlet Witch borró su memoria y la condenó a ser “la vecina ruidosa” de Westview, confinada a vivir el resto de sus días en el pueblo.

Nace una superhéroe: Mónica Rambeau

La serie WandaVision también sirvió como historia de una nueva superhéroe del Universo Cinematográfico Marvel. Es el caso de Mónica Rambeau, cuyo ADN fue alterado al cruzar en dos oportunidad el campo energético creado por Wanda alrededor de Westview.

En las historietas Mónica Rambeau ha sido conocida como Photon, Pulsar y Spectrum, pues, tras ser expuesta a una energía extradimensional, ella adquiere el poder de convertir su cuerpo en energía. De hecho, durante un tiempo también asumió la identidad de la Capitana Marvel.

En el episodio final, el director Hayward dispara a los hijos de Wanda y Mónica se interpone; con sus poderes, las balas atraviesan su cuerpo y se detienen. En la primera escena post crédito del capítulo, una agente del FBI le dice a Mónica que su presencia es requerida en la sala de teatro del pueblo.

Allí, la agente revela que, en realidad, es una Skrull, una extraterrestre capaz de cambiar su aspecto. Esta civilización alienígena fue vista por primera vez en la película Captain Marvel (2019), en la que Mónica, cuando era niña, tuvo trato con ellos. Esta agente Skrull le dice a Mónica que una “vieja amiga de su madre” quiere verla. Cuando Mónica pregunta sobre dónde sería el encuento, la Skrull señala con el dedo hacia arriba, aludiendo al espacio exterior.

Así que la expresión “le esperan en el teatro” dicha por la agente puede interpretarse también como una alusión a que el futuro de Mónica Rambeau está en las salas de cine, pues se sabe que el personaje aparecerá en Captain Marvel 2, prevista a estrenarse en cines en 2022.

Una decepción: Pietro Maximoff

Quizás la mayor decepción de WandaVision fue la revelación de que “Pietro Maximoff” (Evan Peters) no era el superhéroe Quicksilver del Universo X-Men sino un actor llamado Ralph Bonner, a quien Agatha Harkness hechizó para que simulara ser el hermano de Wanda.

Los poderes de supervelocidad de Pietro en la serie eran producto de un collar embrujado que el personaje llevaba en el cuello. Hay la posibilidad de que este haya sido el personaje con identidad oculta que el agente del FBI Jimmy Woo (Randall Park) buscaba en el primer episodio de WandaVision.

Podría ser que Peter Maximoff (Evan Peters), el Quicksilver del Universo X-Men, llegó al Universo Marvel y era protegido por el FBI bajo la identidad falsa de Ralph Bonner. Esto nunca aclarado en la serie y podría dejar abierta la posibilidad para el arribo de los mutantes X-Men a las películas de Marvel Studios. Pero, por ahora, todo queda en una teoría.