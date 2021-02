Las series y películas que debes ver para entender ‘WandaVision’, por Gonzalo Jiménez - Runrun

La serie de Marvel en Disney Plus incluye referencias a algunas ‘sitcoms’ famosas de la TV. Aquí te contamos cuáles son

@gonzalomjimenez

La serie de Marvel Studios, WandaVision –cuyo episodio final de temporada se emite el 5 de marzo en Disney Plus– ha causado sensación no solo porque es el debut en streaming de algunos populares personajes del Universo Cinematográfico Marvel, sino porque, además, muchos de sus episodios recrean el formato de viejas comedias de la TV estadounidense.

WandaVision es la primera producción de Marvel Studios estrenada desde que se inició la pandemia de covid-19 en 2020, lo que obligó a postergar el lanzamiento de las películas Black Widow y Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Y que Disney tuviera que replantear completamente su cronograma de estrenos de Marvel en 2021.

Entender la historia de WandaVision exige un poco de contexto: en el final de Avengers: Infinity War (2018), Thanos mata al superhéroe sintético Vision (Paul Bettany), arrancándole la Piedra de la Mente que lleva en la frente y, ya en poder de las poderosas seis Gemas del Infinito, hace desaparecer a la mitad de la humanidad.

En su continuación, Avengers: Endgame (2019), los Vengadores viajan en el tiempo, consiguen reunir las seis Gemas del Infinito antes de que Thanos se apodere de ellas; así logran traer de vuelta a la mitad de la humanidad que había desaparecido y, de paso, vencer a Thanos. Fin de la historia.

La serie confunde originalmente a los espectadores, pues el primero de sus nueve episodios fue emitido en blanco y negro, con el estilo de las comedias televisivas de los años 50 del siglo pasado: desde el vestuario y la ambientación pasando por las risas pregrabadas y el diseño de los créditos. ¿Qué estamos viendo? ¿Es una parodia? ¿Por qué es en blanco y negro?

La razón de ello es que la protagonista de la serie, la superhéroe Scarlet Witch, cuyo nombre real es Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), está desconsolada por la muerte de su amado Vision (Paul Bettany) y no quiere aceptar este hecho trágico. Así que usó sus poderes para crear una realidad paralela en la que ella pudo casarse con Vision, criar una familia y tener una vida feliz al estilo de los sitcoms que ella veía en TV durante su niñez en el ficticio país europeo de Sokovia.

En su plan por recrear un mundo idealizado, Wanda tomó el control del pueblo de Westwiew, en Nueva Jersey, y lo transformó –incluyendo a sus habitantes– en el escenario y personajes de una comedia televisiva. Así Wanda puede aparentar llevar una vida feliz junto a Vision en un entorno familiar, pues ella es aficionada a los sitcoms.

¿Cuáles son estos programas en los que se inspira WandaVision? Aquí pasamos un breve repaso para que puedas identificarlos y pilles todas las referencias.

I Love Lucy (1951-1957)

Protagonizada por la comediante Lucille Ball y su entonces marido Desi Arnaz, I Love Lucy fue la sitcom más vista en Estados Unidos en cuatro de sus seis temporadas. Se centraba en una pareja que vivía en Nueva York, integrada por Lucy y Desi, y las disparatadas situaciones que les ocurrían. Se convirtió en un fenómeno de audiencia. Fue la primera filmada en 35 mm delante del público en vivo.

WandaVision imita I Love Lucy. Durante su segunda temporada, la sitcom incorporó a su trama el embarazo real de Lucille Ball, lo que, si bien no fue la primera vez que sucedía en la TV estadounidense, disparó la audiencia del show; el episodio en que dio a luz el personaje fue el más visto hasta entonces en la TV de EE. UU.: con 71,1 por ciento de todos los televisores del país conectados con el capítulo.

The Dick Van Dyke Show (1961-1966)

El comediante Dick Van Dyke, de 95 años de edad, fue consultor de WandaVision para orientarlos cómo filmar los episodios ambientados en los años 50 y 60 del siglo pasado. El segundo episodio de WandaVision se inspiró en la casa que aparece en la sitcom The Dick Van Dyke Show (1961-1966). El humor de los dos primeros episodios de WandaVision, con las risas pregrabadas, es un guiño a las sitcoms de esa década.

Bewitched (1964-1972)

El intro animado del segundo episodio de WandaVision es un homenaje al intro de la serie Hechizada (Bewitched, 1964-1972). Ambas sitcoms tienen aspectos en común, pues Wanda Maximoff es conocida como la Bruja Escarlata (Scarlet Witch) y Samantha Stephens (Elizabeth Montgomery) en Hechizada es una bruja que oculta sus poderes a sus vecinos. Lo mismo hace Wanda ante los habitantes de Westview.

The Brady Bunch (1969-1974)

El intro del tercer episodio de WandaVision es en color y semeja el inicio de la sitcom The Brady Bunch, muy popular a inicios de los años 70 del siglo pasado. El interior de la casa de Wanda y Vision cambió radicalmente y ahora muestra una escalera idéntica al hogar de The Brady Bunch.

Family Ties (1982-1989)

El quinto episodio de WandaVision está ambientado en la década de 1980 y, por tanto, rinde tributo a varias series de esa era. En el intro vemos un dibujo de Wanda, Vision y sus dos hijos, que es coloreado, justo como sucede en el inicio de la sitcom Family Ties, que hizo famoso a Michael J. Fox.

Growing Pains (1985-1992)

El intro del quinto episodio de WandaVision muestra un montaje de fotografías de Wanda y Vision cuando eran niños y jóvenes –lo que es imposible en el caso de Vision, pues es un androide con un cuerpo sintético–, en claro homenaje al inicio de la sitcom ‘Growing Pains’.

Full House (1987-1995)

La referencia a Full House en los créditos iniciales del quinto episodio de WandaVision –ambas incluyen escenas de un picnic de la familia en un parque– tiene mucho interés pues la actriz que interpreta a Wanda es Elizabeth Olsen, hermana de las gemelas Ashley y Mary-Kate Olsen, quienes dieron vida al personaje de Michelle Tanner en Full House.

Malcolm in the Middle (2000-2006)

El sexto episodio de WandaVision da un salto en formato e incluye una intro que copia la tipografía de la comedia Malcolm in the Middle, de inicios de 2000. El concepto de WandaVision es que la historia de la serie ha ido evolucionando en el tiempo, asumiendo la estética y temas que abordaban las sitcoms estadounidenses con el pasar de los años.

Modern Family (2009-2020)

En el tráiler de mitad de temporada de WandaVision se ve al personaje de Wanda con ropa actual, sentada en un sofá y hablando a cámara, de la misma manera en la que lo hacían los personajes de la sitcom Modern Family, lo que sugiere que la serie de Marvel asumirá la estética y estilo de esta comedia de la segunda década del siglo XXI.

Además de estas referencias a viejas comedias televisivas, resulta útil volver a ver algunas películas del llamado Universo Cinematográfico Marvel

Avengers: Endgame (2019)

Vale la pena verla pues muestra el momento llamado The Bling, que es como se denominó al momento en que Hulk (Mark Ruffalo) chasqueó los dedos con el Guante del Infinito y trajo de regreso al resto de la humanidad que había sido desaparecida por el villano Thanos. Ese momento es reproducido en el cuarto episodio de WandaVision, cuando se ve que el personaje de Monica Rambeau (Teyonah Parris) vuelve a materializarse.

Avengers: Infinity War (2018)

Debe verse para recordar el momento en que Thanos (Josh Brolin) mata a Vision, arrancándole la Gema de la Mente de su cabeza. Uno de los misterios de la serie WandaVision es cómo puede estar vivo Vision. Pudiera pensarse que fue reanimado por Wanda en este universo alternativo que ella creó en Westview, pero nada está confirmado hasta ahora por Marvel Studios.

Avengers: Age of Ultron (2015)

Una película fundamental, pues se inicia en el país ficticio de Sokovia e introduce a los personajes de los hermanos Pietro (Aaron Taylor-Johnson) y Wanda Maximoff, huérfanos que recibieron superpoderes tras haber sido sometidos a experimentos con la Gema de la Mente, a manos de la malvada organización Hydra.

Pietro obtuvo el poder de la supervelocidad –es el equivalente de Flash en los cómics de Marvel– y recibió el apodo de Quicksilver. Wanda adquirió el poder de manipular la energía, así como telequinesis y telepatía; su nombre de superheroína es Scarlet Witch. En la escena final del filme, el villano androide Ultron (James Spader) mata a Quicksilver.

En Avengers: Age of Ultron, Ultron usó la Gema de la Mente para crear a Vision, otro androide pero con un cuerpo sintético. Tony Stark (Robert Downey Jr.) y Bruce Banner (Mark Ruffalo) añadieron a Vision los restos que quedaban de la Inteligencia Artificial llamada Jarvis. Vision se unió a los Vengadores, pues posee superpoderes, como volar, lanzar rayos de energía y atravesar superficies sólidas.

Captain Marvel (2019)

La exitosa película de 2019 es de vital importancia pues cuenta la historia del origen de la Capitana Marvel, también conocida como Carol Danvers (Brie Larson). En el filme se introduce al personaje de Monica Rambeau cuando era una niña; también en los cómics ella asumiría la identidad de Capitana Marvel así como de la superheroína Photon.

En WandaVision Monica Rambeau ya es adulta y es interpretada por la actriz Teyonah Parris. Rambeau trabaja para la organización S.W.O.R.D., que se dedica a proteger a la Tierra de amenazas extraterrestres. La agente Rambeau es enviada a Westview para investigar los sucesos extraños que allí ocurren y termina siendo afectada por los poderes de Wanda.

X-Men: Days of Future Past (2014)

Es una película del 20th Century Fox pero, como ahora Disney es dueña de este estudio, sus superhéroes Marvel ahora pueden aparecer en proyectos de Disney. En X-Men: Days of the Future Past, el superhéroe Quicksilver/Pietro Maximoff fue interpretado por el actor Evan Peters, por lo que es un Pietro diferente al del Universo Cinematográfico Marvel de Disney.

Uno de los aspectos sorpresivos de WandaVision fue el emplear a Evan Peters como Pietro Maximoff, con lo que la serie de Disney Plus parece haberle dado entrada al Multiverso Marvel en sus películas y series.

Ant-Man and the Wasp (2018)

Uno de los personajes secundarios de WandaVision es el agente del FBI Jimmy Woo (Randall Park), quien trabajó como enlace con la organización S.W.O.R.D. para esclarecer los extraños acontecimientos que suceden en el pueblo de Westview. Woo apareció en la película Ant-Man and the Wasp (2018), en la que está a cargo de la custodia de Scott Lang (Paul Rudd).

Thor (2011)

En WandaVision uno de los personajes más divertidos es la astrofísica Darcy Lewis (Kat Dennings), quien es la que descubre que el pueblo de Westview está atrapado en un universo alternativo que recrea viejas comedias televisivas. El personaje de Darcy Lewis apareció por primera vez en el Universo Cinematográfico Marvel en la película Thor (2011), en la que era la estudiante que asistía al científico Erik Selvig (Stellan Skarsgård). Lewis eventualmente ayudó a Thor (Chris Hemsworth) en la película Thor: The Dark World (2013).

Doctor Strange (2016)

Marvel Studios ha confirmado que los acontecimientos mostrados en WandaVision darán origen y conectarán directamente con la historia de la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness, a estrenarse en 2022. El vínculo no está claro, pero cabe imaginar que la capacidad de Wanda para reconfigurar la realidad pondrá en riesgo el equilibrio del universo, lo que solo será solucionado por Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). De hecho, se rumora que Strange podría aparecer, en un cameo, en el episodio final de la serie.