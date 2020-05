Preguntas pertinentes, por Eddie A. Ramírez S. - Runrun

Quienes no somos de la generación milenial pasamos por la experiencia de que nos mandaran a callar al preguntar algo que nuestros mayores consideraban impertinente.

Recuerdo que cuando tenía unos siete años me gustaba cantar “Tú eres la bien pagá y a mí te quisiste dá por un puñao de parné….”, pero mi mamá me mandaba a callar y no contestaba mi por qué. Años después me enteré de que parné es dinero en lenguaje gitano y lo otro ya ustedes saben. Hoy, afortunadamente, se considera que a los niños y adultos hay que darles respuesta a sus deseos de aprender.

Aprovechando esta cambio de mentalidad, me permito hacer varias preguntas a nuestros dirigentes políticos, pero como hoy la situación volvió políticos a todos los venezolanos, vayan las preguntas urbi et orbi. Además, como dijo Clemenceau de los militares y la guerra, estamos convencidos de que la política es demasiado importante para dejársela solo a los políticos. Por consiguiente, invitamos a todos los demócratas a contestar las siguientes preguntas:

¿Está usted de acuerdo en que una fuerza multilateral venga a Venezuela atendiendo el llamado de la oposición para poder salir de un régimen apoyado por Cuba, Rusia, Irán, la guerrilla colombiana y el narcotráfico?

Si su respuesta es afirmativa, por favor cite qué países estarían dispuestos a sacarnos las patas del barro.

¿Considera usted que el presidente (e) Guaidó no ha cumplido su promesa de poner fin a la usurpación?

Si su respuesta es afirmativa, por favor cite nombre de un dirigente que tenga mayor aceptación popular, el reconocimiento de medio centenar de gobiernos y la fuerza para finiquitar la usurpación.

¿Considera usted que una de las fallas de Guaidó es no haber designado un Gabinete con ministros de prestigio?

Si usted está de acuerdo, por favor cite candidatos dispuestos a aceptar la nominación y, en consecuencia, ir a parar “donde toda incomodidad tiene su asiento”, como decía el Manco de Lepanto.

¿Considera usted que es necesario hacer un llamado a los integrantes de la Fuerza Armada para que, acatando la Constitución, le soliciten la renuncia a Maduro o al menos le exijan realizar elecciones transparentes?

Si usted está de acuerdo, recuerde que el presidente (e) Guaidó hizo un llamado sin éxito en ese sentido para que permitieran el ingreso de la ayuda humanitaria y posteriormente desde la cercanía de la base militar de La Carlota. Por favor sugiera otra acción que pueda ser exitosa.

¿Considera usted positivo que haya dirigentes de oposición que tengan divergencias con los puntos de vista de Guaidó?

Si usted está de acuerdo, como debería estarlo cualquier demócrata, por favor recomiende hacerlo en privado para no incentivar que se magnifiquen esas críticas deseables y que el régimen les saque punta.

¿Considera usted que la escasez de gasolina, diesel, aceites y gas de bombonas es por culpa de las sanciones de Estados Unidos?

Si es así, entonces usted no está informado de que las refinerías venezolanas destruidas por falta de mantenimiento e ineptitud producían combustibles suficientes para la demanda nacional y para exportar, y que el gas de bombona también se producía en el país.

¿Sabía usted que las fallas del servicio eléctrico no se deben a las sanciones sino, entre otras cosas, a que el régimen de Chávez-Maduro regaló a una docena de gobiernos amigos más de once mil millones de dólares para mejorar la generación de electricidad ?

¿Recuerdan el dicho “luz de la calle y obscuridad de la casa?

¿Sabía usted que nuestros diputados no cobran desde hace meses y que siguen trabajando y arriesgando su libertad?

¿Sabía usted que entre los políticos que se dicen opositores hay unos que juegan para el régimen?

Sí, como Claudio y Timoteo, pero la mayoría trabaja y arriesga para salir del régimen, aunque a veces algunos piensen diferente a usted y a quien esto escribe.

¿Considera usted que la falta de una verdadera unión entre la dirigencia opositora es por intereses tanto de algunos del llamado grupo G4, como de los grupos contestatarios?

Si la respuesta es positiva, ¿sería posible que la sociedad civil los presione para que depongan intereses y se integren?

¿Le merece credibilidad un David Rivera, señalado por ser “uno de los más corruptos miembros del Congreso de USA”?

El sujeto aceptó recibir dinero de Citgo para hacer lobby a favor del régimen, pero ahora dice que se lo pasó a Leopoldo López.

¿Sabe usted por qué Primero Justicia negó las acusaciones de algunos medios de que unos diputados suyos realizaron gestiones non sanctas en Washington, pero no expresó su apoyo al presidente (e) Guaidó?

Quizá algunas preguntas no tendrán respuesta, pero no son impertinentes.

Como (había) en botica

* Llueven denuncias sobre torturas a patriotas capturados en Operación Gedeón.

* El cobarde Pithecanthropus que amenaza porque tiene un mazo, arremetió en contra de los distinguidos miembros de la Academia Venezolana de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales por divulgar un modelo sobre posible evolución del coronavirus.

* ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

